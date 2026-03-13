Acre
Prefeitura de Rio Branco informa interrupção temporária de portais de serviços
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação informa que alguns portais de serviços da Prefeitura ficarão temporariamente indisponíveis entre os dias 16 e 18 de março de 2026.
A interrupção é necessária para a realização de modernização e atualização da infraestrutura de dados do município, com foco na ampliação da capacidade operacional dos sistemas e na implementação de novas funcionalidades de alto desempenho.
Durante o período de manutenção, ficarão fora do ar os seguintes portais:
Portal De Olho no Rio
Portal De Olho no Trânsito
Portal De Olho na Obra
As plataformas utilizam imagens do sistema Rio Branco Mais Segura, responsável pelo videomonitoramento da cidade.
Melhorias tecnológicas
De acordo com o diretor de Tecnologia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, Manoel de Jesus, a intervenção permitirá melhorias importantes na qualidade dos serviços oferecidos à população.
Segundo ele, durante o período de manutenção serão realizadas atualizações, calibragens e ajustes técnicos, além da implementação de novas soluções tecnológicas que permitirão melhorar a qualidade das imagens e o desempenho das plataformas.
“Todos esses portais consomem imagens do sistema Rio Branco Mais Segura, que é o sistema de vídeo monitoramento. A gente vai atualizar a qualidade dessas imagens para que a população tenha um melhor serviço disponibilizado. Então, no passar desses dias, a equipe vai fazer atualização, calibragem, melhorias, implementação de soluções para melhorar a qualidade desses serviços. Então, para que a gente faça isso, todos esses três portais estarão fora do ar”, explicou o diretor.
Para garantir a execução segura dessas melhorias, os portais permanecerão temporariamente indisponíveis durante o período informado.
Modernização dos serviços digitais
A Prefeitura de Rio Branco destaca que a ação faz parte do processo contínuo de modernização da infraestrutura tecnológica municipal, com o objetivo de oferecer serviços digitais mais eficientes, transparentes e acessíveis à população. Após a conclusão das atualizações, os portais voltarão a funcionar normalmente, já com melhorias implementadas.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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Acre
Governo do Acre conclui novas salas e entra na fase final de entrega da quadra da Escola Fontenele de Castro, em Brasileia
A presença do Estado no chão da escola se materializa em entregas que transformam a rotina de quem ensina e de quem aprende. Em Brasileia, a Escola Estadual Cel. Fontenele de Castro vive um novo capítulo de sua história. A unidade passou por um processo de reforma, que incluiu a adaptação de espaços, e agora avança para a fase final de execução de sua quadra poliesportiva — um pleito histórico da comunidade local.
Com um aporte de R$ 750 mil, as intervenções iniciadas em 2025 modernizaram a estrutura do prédio, substituindo espaços antigos por novas salas de aula, além de manutenção na cozinha escolar e nas áreas de convivência. A medida garante melhores condições de trabalho aos profissionais da Educação e um ambiente de aprendizagem estruturado aos estudantes.
Para a gestora da unidade, Ramiege Rodrigues, o período de obras, mesmo ocorrendo paralelamente ao calendário escolar, foi absorvido de forma positiva devido à necessidade urgente das melhorias. “Nós abraçamos a proposta por entender a importância da intervenção naquele momento. Fomos contemplados não só com a reforma, mas com ampliação e construção de novas salas. Hoje, é um sonho realizado poder oferecer aos nossos alunos um espaço mais digno. Educação não é gasto, é investimento, e isso com certeza trará uma melhoria do ensino”, avalia.
A entrega iminente da quadra poliesportiva tem mudado o clima entre os estudantes. O espaço abrigará as aulas regulares de educação física, os momentos de convivência no intervalo e projetos extracurriculares, como a gincana esportiva e cultural da instituição.
O sentimento de ansiedade e aprovação é resumido por João Vitor, de 12 anos, aluno do 7º ano. “Achei a reforma muito legal. Minha maior expectativa é que eu passe de ano e que a quadra fique pronta logo. Quero jogar o interclasse e fazer educação física”, relata o estudante, que já projeta melhorias futuras, sugerindo a implantação de arquibancadas e a cobertura do espaço.
A conclusão dessa etapa estrutural no Alto Acre reflete a diretriz da gestão estadual de interiorizar os investimentos com eficiência administrativa e foco na ponta da rede educacional.
“A orientação da nossa gestão é atuar com equidade com materialidade. A entrega dessas novas salas e a finalização da quadra na Fontenele de Castro, fruto desses R$ 750 mil aplicados, representam o resultado concreto do planejamento. É o Estado assumindo sua responsabilidade de garantir ao estudante do interior a mesma infraestrutura e dignidade oferecidas na capital”, destaca o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho.
As equipes de engenharia acompanham os últimos detalhes técnicos da obra para que o equipamento esportivo seja oficialmente entregue à comunidade escolar de Brasileia nos próximos dias.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Acre
Inmet emite alerta de perigo potencial para chuvas intensas no Acre
Previsão aponta possibilidade de ventos de até 60 km/h e acumulado de até 50 milímetros de chuva ao longo do dia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (13) um aviso de perigo potencial para chuvas intensas em todo o estado do Acre. O alerta segue válido até as 23h59.
De acordo com o órgão, há previsão de precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a um acumulado de até 50 milímetros ao longo do dia.
O aviso também indica a possibilidade de ventos fortes, com velocidades entre 40 e 60 km/h, o que pode provocar transtornos pontuais em algumas regiões do estado.
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Acre
Em Rio Branco, governo promove ação Mulher: Bem-Estar e Cidadania
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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