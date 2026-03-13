Prefeitura de Rio Branco informa interrupção temporária de portais de serviços

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação informa que alguns portais de serviços da Prefeitura ficarão temporariamente indisponíveis entre os dias 16 e 18 de março de 2026.

A interrupção é necessária para a realização de modernização e atualização da infraestrutura de dados do município, com foco na ampliação da capacidade operacional dos sistemas e na implementação de novas funcionalidades de alto desempenho.

Durante o período de manutenção, ficarão fora do ar os seguintes portais:

Portal De Olho no Rio

Portal De Olho no Trânsito

Portal De Olho na Obra

As plataformas utilizam imagens do sistema Rio Branco Mais Segura, responsável pelo videomonitoramento da cidade.

Melhorias tecnológicas

De acordo com o diretor de Tecnologia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, Manoel de Jesus, a intervenção permitirá melhorias importantes na qualidade dos serviços oferecidos à população.

Segundo ele, durante o período de manutenção serão realizadas atualizações, calibragens e ajustes técnicos, além da implementação de novas soluções tecnológicas que permitirão melhorar a qualidade das imagens e o desempenho das plataformas.

“Todos esses portais consomem imagens do sistema Rio Branco Mais Segura, que é o sistema de vídeo monitoramento. A gente vai atualizar a qualidade dessas imagens para que a população tenha um melhor serviço disponibilizado. Então, no passar desses dias, a equipe vai fazer atualização, calibragem, melhorias, implementação de soluções para melhorar a qualidade desses serviços. Então, para que a gente faça isso, todos esses três portais estarão fora do ar”, explicou o diretor.

Para garantir a execução segura dessas melhorias, os portais permanecerão temporariamente indisponíveis durante o período informado.

Modernização dos serviços digitais

A Prefeitura de Rio Branco destaca que a ação faz parte do processo contínuo de modernização da infraestrutura tecnológica municipal, com o objetivo de oferecer serviços digitais mais eficientes, transparentes e acessíveis à população. Após a conclusão das atualizações, os portais voltarão a funcionar normalmente, já com melhorias implementadas.

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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

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