Prefeitura de Rio Branco inaugura ponte sobre o Igarapé Redenção

A Prefeitura de Rio Branco inaugurou, na manhã desta sexta-feira (3), a ponte sobre o Igarapé Redenção, localizada no Km – 6, da estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales. A obra, construída em concreto e aço, coloca fim ao isolamento de mais de 3 mil famílias da região rural da capital.

Com 70 metros de comprimento, 7 metros de pista, duas passarelas para pedestres e iluminação, a ponte foi executada com investimentos de R$ 4,5 milhões, oriundos do governo federal e de recursos próprios do município.

Para os moradores, a entrega representa a realização de um sonho antigo. Selma Ferreira de Souza, produtora rural, lembrou as dificuldades enfrentadas pela comunidade.

“O sofrimento era tremendo, estrada no barro, na lama. Hoje temos o privilégio de homenagear o prefeito por essa maravilhosa ponte que, creio, será para a eternidade. Agradecemos a Deus e à gestão, pois depois que ele entrou, tudo mudou”, Selma Souza.

O presidente da Associação de Moradores Rurais do Apolônio Sales, Romildo Farias, também destacou a importância da obra. “A comunidade esperava por esse momento há muito tempo. Passamos por muitas dificuldades com a antiga ponte. Hoje vemos a realidade de um sonho que nossa comunidade alimentava há anos”, afirmou Romildo Farias.

Durante a inauguração, o prefeito Tião Bocalom ressaltou que a ponte é símbolo do compromisso da gestão com a qualidade das obras públicas.

“É uma ponte feita de aço e concreto, uma obra bonita e bem feita. Não prezamos apenas pela funcionalidade, mas também para que as pessoas tenham orgulho da obra próxima delas”, evidenciou o gestor municipal.

O vice-prefeito Alyson Bestene destacou a valorização da zona rural. “É mais uma marca da gestão do prefeito Bocalom, levando dignidade e respeito às famílias de Rio Branco”, frisou.

Já o secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Paulo Henrique de Oliveira, reforçou a segurança da estrutura. “É uma ponte de estrutura mista, de concreto e peças metálicas, com altura suficiente para evitar interrupções por inundações. Uma obra moderna e duradoura, que garantirá mobilidade constante para a comunidade”, acentuou Oliveira.

A entrega foi celebrada com um churrasco organizado pelos moradores, marcando a inauguração da ponte que representa mais acessibilidade, segurança e qualidade de vida para a população da região.