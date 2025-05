Prefeitura de Rio Branco inaugura Ambulatório Materno-Infantil na Policlínica Barral y Barral

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou na manhã desta quarta-feira (28) o novo Ambulatório Materno-Infantil, que passa a funcionar nas instalações da Policlínica Barral y Barral. O espaço foi estruturado para fortalecer o cuidado com gestantes, puérperas, recém-nascidos e crianças na primeira infância, oferecendo atendimento especializado e humanizado à população.

A solenidade contou com a presença do prefeito Tião Bocalom; do secretário municipal de Saúde, Rennan Biths; do secretário de Estado da Representação do Acre em Brasília (Repac), Fábio Rueda; da secretária adjunta da Sesacre, Ana Cristina; além de outras autoridades, servidores da saúde e moradores da região, que acompanharam a inauguração com entusiasmo.

O novo ambulatório é resultado de um investimento realizado com recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco. A estrutura passou por melhorias como pintura das salas e corredores, recuperação e pintura do forro de gesso, instalação de lavatório na sala de medicação, aplicação de películas e adesivos, recuperação e pintura de portas, entre outros serviços, que garantem mais conforto, segurança e qualidade no atendimento.

Com a implantação deste espaço, a gestão municipal dá um importante passo na redução da morbimortalidade materno-infantil, especialmente ao atender a uma demanda reprimida de 355 gestantes em situação de alto risco e crianças de 0 a 2 anos. O ambulatório conta com equipe multiprofissional e serviços integrados, como exames laboratoriais, ultrassonografia, fisioterapia pélvica, teste do pezinho, entre outros, reforçando a atuação da Atenção Primária em Saúde, que já alcança 88% da população de Rio Branco.

Durante a solenidade, o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou a relevância do novo espaço para o fortalecimento da rede municipal “Estamos entregando à população um espaço estruturado, com equipe especializada e ambiente adequado para atender principalmente mulheres grávidas e crianças de 0 a 2 anos, que exigem um cuidado mais atento. As unidades básicas de saúde realizam o atendimento inicial e, quando há necessidade de acompanhamento mais específico, como nos casos de gestação de alto risco, os pacientes são encaminhados para cá”, explicou o secretário.

Ele ressaltou ainda que a iniciativa surgiu a partir de estudos realizados pela equipe técnica da Saúde, que identificou uma crescente demanda por esse tipo de serviço “Hoje temos mais de 350 gestantes de alto risco aguardando acompanhamento especializado. Com esse novo espaço, estamos garantindo mais qualidade no atendimento e fortalecendo a rede de atenção primária, graças ao compromisso do prefeito Tião Bocalom com a saúde pública”, concluiu.

O prefeito Tião Bocalom também reforçou o compromisso da gestão com a ampliação e qualificação dos serviços de saúde, com foco no cuidado integral das crianças e mães da capital. “Sem dúvida, cuidar das mães e das nossas crianças é investir no futuro. Esse ambulatório é um serviço que não existia e que agora passa a oferecer um atendimento especializado e humanizado. Queremos combater problemas como a desnutrição infantil com políticas integradas, como a distribuição do leite social. Vamos continuar investindo e, sempre que possível, criando novos serviços como este. Parabéns à equipe da saúde pelo trabalho realizado aqui na Policlínica Barral y Barral”, afirmou o prefeito.

A secretária adjunta da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), Ana Cristina, presente no evento destacou que a obra é um marco para a saúde pública “O serviço que está nascendo hoje aqui é um marco pra assistência da mulher no estado do Acre, o secretário Rennan Biths vem aí com a coragem de trazer esse serviço aqui para o Barral y Barral, para trazer esse atendimento para as grávidas de alto risco que necessitam desses serviços especializados que serão oferecidos aqui”. Destacou.

A implantação do Ambulatório Materno-Infantil na Policlínica Barral y Barral amplia os serviços oferecidos na rede municipal de saúde, com foco no atendimento a gestantes, puérperas e crianças, e busca contribuir para a melhoria dos indicadores relacionados à saúde materno-infantil em Rio Branco.

