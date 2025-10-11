Flash
Prefeitura de Rio Branco firma parceria com UFAC para preservação do acervo arqueológico do município
Apoio do Sebrae fortalece produção de cafés especiais e garante destaque a produtores no Qualicafé 2025
Dos 15 classificados, 9 são atendidos pelo projeto de agronegócio do Sebrae
A 3ª edição do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre – Qualicafé premiou, nesta sexta-feira (10), em Rio Branco, os produtores que se destacaram pela excelência na produção de cafés especiais. O evento é uma realização do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, em parceria com o Sebrae e o Idaf, e tem se consolidado como uma importante vitrine para o fortalecimento da cafeicultura acreana.
Esta edição registrou o maior número de participantes desde sua criação, com 48 produtores inscritos, o que demonstra o crescente interesse e o avanço do setor no estado. O Sebrae tem atuado de forma estratégica no apoio aos produtores, oferecendo consultorias, capacitações e acompanhamento técnico por meio do projeto de agronegócio, que tem impulsionado a melhoria da qualidade e da competitividade dos cafés produzidos no Acre.
“Nós enxergamos na cafeicultura uma das soluções para o desenvolvimento econômico do estado. E não é uma solução qualquer: ela promove o avanço do pequeno produtor, estimula o empreendedorismo feminino e valoriza a sustentabilidade. O nosso café tem qualidade e potencial para o mercado nacional e internacional”, destacou o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vandré Prado, que foi homenageado durante o evento pelo apoio e fomento ao empreendedorismo rural.
Para a gestora de Agronegócios do Sebrae no Acre, Rina Suarez, o resultado do concurso é um reflexo direto do trabalho desenvolvido junto aos cafeicultores. “Dos 15 produtores classificados, 9 são atendidos pelo Sebrae. Isso demonstra que o investimento em capacitação e consultoria especializada tem gerado resultados concretos, fortalecendo a cadeia produtiva do café no estado”, afirmou.
Além da premiação, os 15 finalistas representarão o Acre na Semana Internacional do Café (SIC), que acontecerá em Belo Horizonte (MG), entre os dias 5 e 7 de novembro, levando consigo o sabor e a qualidade do café robusta amazônico acreano.
O evento contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, do presidente da Faeac e do Conselho Deliberativo do Sebrae, Assuero Veronez, além de outras autoridades e lideranças do setor produtivo.
Vencedores do 3º Qualicafé
1º lugar – José Sebastião de Oliveira (Xapuri)
2º lugar – Valderi da Silva Cunha (Assis Brasil)
3º lugar – Raimundo do Nascimento Silva (Acrelândia)
4º lugar – Francisco das Chagas Cardoso (Assis Brasil)
5º lugar – Daniel de Souza da Silva (Porto Acre)
6º lugar – Vanderlei de Lara (Acrelândia)
7º lugar – Lucas Silva dos Santos (Brasileia)
8º lugar – Elisangela Barbosa da Silva Germano (Brasileia)
9º lugar – Gabriela de Freitas Tavares (Rio Branco)
10º lugar – Maria do Socorro Pontes Souza Santos (Porto Acre)
11º lugar – Luiz Ferreira das Chagas (Cruzeiro do Sul)
12º lugar – Marcos Araújo Lima (Cruzeiro do Sul)
13º lugar – Francisco Romualdo da Silva (Mâncio Lima)
14º lugar – Felipe de Lara Caffer (Acrelândia)
15º lugar – Patrick Souza da Silva (Porto Acre)
Assis Brasil no pódio do QualiCafé 2025: Produtor fica em 2º e outro em 4º lugar entre os melhores do Acre
Dois produtores rurais de Assis Brasil levaram o nome do município ao pódio durante a final do 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre (QualiCafé 2025), realizada nesta sexta-feira.
Valderi da Silva Cunha conquistou o 2º lugar na competição, enquanto Francisco das Chagas Cardoso garantiu a 4ª colocação, entre os melhores cafés avaliados por especialistas estaduais.
O prefeito Jerry Correia esteve presente na final do concurso e parabenizou os agricultores pela conquista.
“Desde o início da nossa gestão acreditamos no potencial do café como fonte de renda e desenvolvimento para Assis Brasil. Investimos em mudas, insumos, assistência técnica e estrutura, e hoje vemos os frutos desse esforço sendo reconhecidos em todo o Acre”, afirmou o prefeito.
A Prefeitura de Assis Brasil vem fortalecendo a cafeicultura local por meio de:
• Distribuição de mudas de café e insumos agrícolas para os produtores;
• Assistência técnica contínua em parceria com Emater e SEAGRI;
• Instalação do primeiro secador de café do município, garantindo mais qualidade na pós-colheita;
• Articulação de recursos estaduais e federais, incluindo quase R$ 1 milhão anunciados recentemente para fortalecer a cadeia produtiva do café no município.
O QualiCafé reuniu produtores de várias cidades do Acre. Com duas colocações entre os finalistas, Assis Brasil consolida-se como um importante polo produtor de café de qualidade no estado.
A gestão municipal reafirma o compromisso de continuar incentivando o setor rural e apoiando os agricultores locais para que novas conquistas como essa continuem acontecendo.
Necrochorume: laudo do MP-AC aponta risco de contaminação ambiental em cemitério de Brasiléia
Laudo aponta que abertura de sepulturas viola normas ambientais e pode contaminar solo, lençóis freáticos e ar com necrochorume; órgãos emitem recomendação à prefeitura
Um laudo técnico do Ministério Público do Acre (MP-AC) revelou que as atividades de sepultamento no Cemitério São João Batista, em Brasiléia, estão em desacordo com a legislação ambiental, representando risco de contaminação do solo, dos lençóis freáticos e do ar. O estudo, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), aponta como principal preocupação a emissão de necrochorume — líquido orgânico resultante da decomposição de corpos, que contém microrganismos patogênicos e substâncias tóxicas.
Diante do risco de surtos de doenças infecciosas e danos ambientais, o MP emitiu recomendação cobrando ações imediatas da Prefeitura de Brasiléia e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). O documento ressalta que o problema compromete a sustentabilidade e a segurança do local.
Em resposta, o Imac informou que ainda não foi notificado, mas que enviará uma equipe para avaliar a situação e verificar possíveis danos. A prefeitura municipal também afirmou não ter recebido a notificação, mas se comprometeu a atender às recomendações “dentro das limitações do município” assim que for comunicada oficialmente.
Riscos identificados
- Necrochorume: Líquido com vírus, bactérias e fungos patogênicos
- Substâncias tóxicas: Potencial de infiltrar no solo e atingir lençóis freáticos
- Surtos de doenças: Possibilidade de desencadear doenças infecciosas graves
Posicionamento dos órgãos
- MP-AC: Recomendação por comprometimento da sustentabilidade e segurança
- Imac: Ainda não notificado, mas enviará equipe para vistoria
- Prefeitura de Brasiléia: Alega não ter sido notificada, mas promete atender dentro de suas limitações
Para solucionar a questão, o órgão recomenda:
- Elaboração de um plano de ação com cronograma detalhado para corrigir as irregularidades.
- Fiscalização pelo Imac das adequações que forem executadas pela prefeitura
Caso o Imac ainda encontre irregularidades mesmo após possíveis adequações, o órgão deverá aplicar sanções, caso as normas ambientais não sejam cumpridas. O MP ainda fixou um prazo de 10 dias úteis para que os órgãos envolvidos se manifestem sobre o cumprimento da recomendação.
O caso expõe a fragilidade na gestão de cemitérios públicos no interior do Acre, onde a falta de adequação ambiental representa riscos sanitários para a população. Problemas similares já foram identificados em outros municípios da região, pressionando por políticas públicas permanentes no setor.
