Prefeitura de Rio Branco firma parceria com UFAC para preservação do acervo arqueológico do município

Publicado

7 minutos atrás

em

Acordo garante guarda, conservação e pesquisa de peças com mais de dois mil anos de história

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), firmou nesta sexta-feira (10) um acordo de cooperação técnica com a Universidade Federal do Acre (UFAC) para garantir a preservação, custódia e pesquisa do acervo arqueológico do município.

O termo, publicado no Diário Oficial da União, terá validade até 2030 e contará com o acompanhamento técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

O acervo, composto por peças cerâmicas e outros materiais com até dois mil anos de história, será transferido em duas etapas para o Centro de Arqueologia e Antropologia Indígena da Amazônia Ocidental (CAAINAM/UFAC). No local, o material receberá as condições adequadas de guarda e conservação, além de ficar disponível para pesquisa científica e visitação pública.

“A Prefeitura, até o momento, não dispunha de um local adequado e a UFAC já possui essa estrutura”, destacou o prefeito. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O prefeito Tião Bocalom destacou a importância da parceria para garantir a preservação do patrimônio histórico da capital.

“Isso é muito importante, porque esse acervo precisa ser preservado. A Prefeitura, até o momento, não dispunha de um local adequado e a UFAC já possui essa estrutura. Nada melhor do que colocá-lo na universidade, para que as pessoas possam visitar e conhecer a riqueza da nossa terra, com peças de até dois mil anos”, afirmou o gestor.

“Ao transferir o material para a UFAC, ele se torna acessível ao público e aos pesquisadores”, explicou Antônia. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

A superintendente substituta do IPHAN, Antônia Barbosa, ressaltou que o processo segue todas as normas nacionais de movimentação de bens arqueológicos.

“A FGB é uma instituição de guarda, não de pesquisa. Ao transferir o material para a UFAC, ele se torna acessível ao público e aos pesquisadores. O IPHAN atua como órgão fiscalizador, garantindo que o patrimônio seja preservado e devidamente cuidado”, explicou.

O presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira, reforçou o empenho da atual gestão em valorizar o patrimônio cultural acreano.

“A gestão teve a preocupação de resgatar essa história viva, destinando o acervo a um espaço adequado para conservação e pesquisa”, disse Klowsbey. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“Há muitos anos isso estava parado, e a gestão do prefeito Bocalom teve a preocupação de resgatar essa história viva, destinando o acervo a um espaço adequado para conservação e pesquisa”, destacou.

O coordenador do Patrimônio Histórico da FGB, professor José Wilson, explicou que o acervo será acompanhado por uma profissional especializada.

“Na UFAC haverá uma arqueóloga responsável por todo o acervo. Estamos transferindo esse material com segurança e a certeza de que ele será bem preservado e pesquisado pelos nossos estudantes”, pontuou.

“Esperamos que esse patrimônio arqueológico contribua para o desenvolvimento da ciência”, ressaltou Jacó. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Já o professor Dr. Jacó Piccoli, representante do CAAINAM/UFAC, enfatizou a relevância do acervo para a ciência e para o conhecimento sobre a ocupação humana na Amazônia.

“Esperamos que esse patrimônio arqueológico contribua para o desenvolvimento da ciência, especialmente da arqueologia, ajudando a compreender a cronologia e a cultura da ocupação humana na Amazônia Sul-Ocidental”, ressaltou.

“Quem ganha é o povo, que terá sua história preservada da melhor forma possível”, afirmou João. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O vereador João Paulo, que acompanhou o ato, parabenizou as instituições envolvidas pela iniciativa. “Parabenizo todos os envolvidos. A FGB conduziu o processo com ética e compromisso com o nosso patrimônio histórico. Quem ganha é o povo, que terá sua história preservada da melhor forma possível”, afirmou.

A transferência definitiva do acervo deve ser concluída até fevereiro de 2026. O material ficará sob guarda da UFAC por um período de cinco anos, até que o município disponha de um museu próprio para abrigar o patrimônio arqueológico de Rio Branco.

Apoio do Sebrae fortalece produção de cafés especiais e garante destaque a produtores no Qualicafé 2025

Publicado

18 horas atrás

em

10 de outubro de 2025

Por

Dos 15 classificados, 9 são atendidos pelo projeto de agronegócio do Sebrae

A 3ª edição do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre – Qualicafé premiou, nesta sexta-feira (10), em Rio Branco, os produtores que se destacaram pela excelência na produção de cafés especiais. O evento é uma realização do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, em parceria com o Sebrae e o Idaf, e tem se consolidado como uma importante vitrine para o fortalecimento da cafeicultura acreana.

Esta edição registrou o maior número de participantes desde sua criação, com 48 produtores inscritos, o que demonstra o crescente interesse e o avanço do setor no estado. O Sebrae tem atuado de forma estratégica no apoio aos produtores, oferecendo consultorias, capacitações e acompanhamento técnico por meio do projeto de agronegócio, que tem impulsionado a melhoria da qualidade e da competitividade dos cafés produzidos no Acre.

“Nós enxergamos na cafeicultura uma das soluções para o desenvolvimento econômico do estado. E não é uma solução qualquer: ela promove o avanço do pequeno produtor, estimula o empreendedorismo feminino e valoriza a sustentabilidade. O nosso café tem qualidade e potencial para o mercado nacional e internacional”, destacou o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vandré Prado, que foi homenageado durante o evento pelo apoio e fomento ao empreendedorismo rural.

Para a gestora de Agronegócios do Sebrae no Acre, Rina Suarez, o resultado do concurso é um reflexo direto do trabalho desenvolvido junto aos cafeicultores. “Dos 15 produtores classificados, 9 são atendidos pelo Sebrae. Isso demonstra que o investimento em capacitação e consultoria especializada tem gerado resultados concretos, fortalecendo a cadeia produtiva do café no estado”, afirmou.

Além da premiação, os 15 finalistas representarão o Acre na Semana Internacional do Café (SIC), que acontecerá em Belo Horizonte (MG), entre os dias 5 e 7 de novembro, levando consigo o sabor e a qualidade do café robusta amazônico acreano.

O evento contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, do presidente da Faeac e do Conselho Deliberativo do Sebrae, Assuero Veronez, além de outras autoridades e lideranças do setor produtivo.

Vencedores do 3º Qualicafé

1º lugar – José Sebastião de Oliveira (Xapuri)
2º lugar – Valderi da Silva Cunha (Assis Brasil)
3º lugar – Raimundo do Nascimento Silva (Acrelândia)
4º lugar – Francisco das Chagas Cardoso (Assis Brasil)
5º lugar – Daniel de Souza da Silva (Porto Acre)
6º lugar – Vanderlei de Lara (Acrelândia)
7º lugar – Lucas Silva dos Santos (Brasileia)
8º lugar – Elisangela Barbosa da Silva Germano (Brasileia)
9º lugar – Gabriela de Freitas Tavares (Rio Branco)
10º lugar – Maria do Socorro Pontes Souza Santos (Porto Acre)
11º lugar – Luiz Ferreira das Chagas (Cruzeiro do Sul)
12º lugar – Marcos Araújo Lima (Cruzeiro do Sul)
13º lugar – Francisco Romualdo da Silva (Mâncio Lima)
14º lugar – Felipe de Lara Caffer (Acrelândia)
15º lugar – Patrick Souza da Silva (Porto Acre)

Assis Brasil no pódio do QualiCafé 2025: Produtor fica em 2º e outro em 4º lugar entre os melhores do Acre

Publicado

21 horas atrás

em

10 de outubro de 2025

Por

Dois produtores rurais de Assis Brasil levaram o nome do município ao pódio durante a final do 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre (QualiCafé 2025), realizada nesta sexta-feira.

Valderi da Silva Cunha conquistou o 2º lugar na competição, enquanto Francisco das Chagas Cardoso garantiu a 4ª colocação, entre os melhores cafés avaliados por especialistas estaduais.

O prefeito Jerry Correia esteve presente na final do concurso e parabenizou os agricultores pela conquista.

“Desde o início da nossa gestão acreditamos no potencial do café como fonte de renda e desenvolvimento para Assis Brasil. Investimos em mudas, insumos, assistência técnica e estrutura, e hoje vemos os frutos desse esforço sendo reconhecidos em todo o Acre”, afirmou o prefeito.

A Prefeitura de Assis Brasil vem fortalecendo a cafeicultura local por meio de:

• Distribuição de mudas de café e insumos agrícolas para os produtores;

• Assistência técnica contínua em parceria com Emater e SEAGRI;

• Instalação do primeiro secador de café do município, garantindo mais qualidade na pós-colheita;

• Articulação de recursos estaduais e federais, incluindo quase R$ 1 milhão anunciados recentemente para fortalecer a cadeia produtiva do café no município.

O QualiCafé reuniu produtores de várias cidades do Acre. Com duas colocações entre os finalistas, Assis Brasil consolida-se como um importante polo produtor de café de qualidade no estado.

A gestão municipal reafirma o compromisso de continuar incentivando o setor rural e apoiando os agricultores locais para que novas conquistas como essa continuem acontecendo.

Necrochorume: laudo do MP-AC aponta risco de contaminação ambiental em cemitério de Brasiléia

Publicado

2 dias atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

Laudo aponta que abertura de sepulturas viola normas ambientais e pode contaminar solo, lençóis freáticos e ar com necrochorume; órgãos emitem recomendação à prefeitura

Enquanto aguarda o posicionamento dos órgãos, o MP monitora o caso e reforça a necessidade de ações imediatas para eliminar os danos ambientais e garantir a segurança da população. Fotos: Marcus José

Um laudo técnico do Ministério Público do Acre (MP-AC) revelou que as atividades de sepultamento no Cemitério São João Batista, em Brasiléia, estão em desacordo com a legislação ambiental, representando risco de contaminação do solo, dos lençóis freáticos e do ar. O estudo, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), aponta como principal preocupação a emissão de necrochorume — líquido orgânico resultante da decomposição de corpos, que contém microrganismos patogênicos e substâncias tóxicas.

Diante do risco de surtos de doenças infecciosas e danos ambientais, o MP emitiu recomendação cobrando ações imediatas da Prefeitura de Brasiléia e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). O documento ressalta que o problema compromete a sustentabilidade e a segurança do local.

Em resposta, o Imac informou que ainda não foi notificado, mas que enviará uma equipe para avaliar a situação e verificar possíveis danos. A prefeitura municipal também afirmou não ter recebido a notificação, mas se comprometeu a atender às recomendações “dentro das limitações do município” assim que for comunicada oficialmente.

Riscos identificados
  • Necrochorume: Líquido com vírus, bactérias e fungos patogênicos
  • Substâncias tóxicas: Potencial de infiltrar no solo e atingir lençóis freáticos
  • Surtos de doenças: Possibilidade de desencadear doenças infecciosas graves
Posicionamento dos órgãos
  • MP-AC: Recomendação por comprometimento da sustentabilidade e segurança
  • Imac: Ainda não notificado, mas enviará equipe para vistoria
  • Prefeitura de Brasiléia: Alega não ter sido notificada, mas promete atender dentro de suas limitações
Para solucionar a questão, o órgão recomenda:
  • Elaboração de um plano de ação com cronograma detalhado para corrigir as irregularidades.
  • Fiscalização pelo Imac das adequações que forem executadas pela prefeitura

Caso o Imac ainda encontre irregularidades mesmo após possíveis adequações, o órgão deverá aplicar sanções, caso as normas ambientais não sejam cumpridas. O MP ainda fixou um prazo de 10 dias úteis para que os órgãos envolvidos se manifestem sobre o cumprimento da recomendação.

O caso expõe a fragilidade na gestão de cemitérios públicos no interior do Acre, onde a falta de adequação ambiental representa riscos sanitários para a população. Problemas similares já foram identificados em outros municípios da região, pressionando por políticas públicas permanentes no setor.

O caso expõe a necessidade de fiscalização e adequação de cemitérios à legislação ambiental, especialmente em relação ao manejo de resíduos e ao controle de contaminação em áreas urbanas. Foto: captada 

