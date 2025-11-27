Prefeitura de Rio Branco firma parceria com a Igreja Batista do Bosque para apresentação de Cantata de Natal

A magia do Natal vai ganhar ainda mais brilho em Rio Branco. A Prefeitura confirmou, na tarde desta quarta-feira (26), a parceria com a Igreja Batista do Bosque para a realização de uma emocionante Cantata de Natal no átrio da sede da prefeitura, no Centro da capital. A apresentação está marcada para o dia 20 de dezembro e faz parte da programação especial preparada com carinho para celebrar um dos períodos mais encantadores do ano.

De acordo com o prefeito, a iniciativa busca fortalecer o espírito natalino e tocar o coração da população. “Isso é pra alegrar o coração do nosso povo no período natalino. É o momento de lembrar que alguém veio ao mundo, se fez homem e nos salvou. Um dos projetos deste ano é realizar cantatas aqui no prédio da prefeitura, no nosso saguão. A Igreja Batista do Bosque tem um coral lindíssimo e fizemos o convite para que se apresentem no dia 20. Ficamos muito felizes com a confirmação e tenho certeza de que vão alegrar o coração de todos que estiverem aqui”, destacou o prefeito.

Para o pastor Agostinho Gonçalves, presidente da Igreja Batista do Bosque, a parceria representa um momento de união e reencontro das famílias com o verdadeiro sentido do Natal.

“Fechamos agora essa parceria do nosso coral e vozes com o prefeito. De forma muito alegre, aceitamos o convite. Será no dia 20 de dezembro, com direito a apresentação de drones. O Natal é sempre especial: as famílias se reúnem, se confraternizam. A nossa cantata aponta para Jesus. Ainda que muitos pensem em Papai Noel, o Natal é Jesus, é o nascimento do Senhor. Esse é o propósito que queremos transmitir”, afirmou.