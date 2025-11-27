A gestão municipal acredita que o evento será um momento marcante para servidores, visitantes e toda a comunidade. Com música, mensagens de fé e uma atmosfera carregada de emoção, a noite promete reacender a esperança e levar o verdadeiro espírito natalino ao coração de todos.
Prefeitura de Rio Branco firma parceria com a Igreja Batista do Bosque para apresentação de Cantata de Natal
Energisa participa da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica da UFAC
A programação prevê realização de palestras e mesa redonda
Câmara de Rio Branco debate valorização dos garis em Tribuna Popular
Vereador Joabe Lira defende medidas de proteção, novos feriados e melhorias nas condições de trabalho da categoria
A Câmara Municipal de Rio Branco realizou, na manhã desta quinta-feira (27), uma edição da Tribuna Popular dedicada ao tema “Valorização e Proteção aos Garis: Trabalhadores Essenciais da Nossa Cidade”. A iniciativa foi solicitada pelo presidente da Casa, vereador Joabe Lira (União Brasil).
Durante sua fala, Lira agradeceu a presença dos coletores da empresa Oralim Pebrás, representados por Leonardo, pelo pastor Erivan e pelo diretor Felipe. Ele destacou sua relação histórica com a categoria, construída ao longo dos quatro anos em que atuou como secretário municipal de Limpeza Pública.
Segundo o vereador, seu trabalho na pasta foi marcado não apenas por resultados técnicos, mas por vínculos de respeito.
“Queria deixar o sentimento de saudade. A gente só sente saudade do que gosta, do que respeita”, afirmou.
Segurança no trabalho e descarte correto de resíduos
Entre os avanços citados, Lira destacou a aprovação do projeto de lei que regulamenta o descarte de lixo domiciliar, incluindo materiais perfurocortantes, como lâminas e seringas. Ele enfatizou que a medida deverá reduzir acidentes de trabalho, comuns devido ao armazenamento inadequado desses resíduos.
A lei prevê ações educativas e, posteriormente, fiscalização, com possibilidade de multas para quem descumprir as regras.
Novas propostas: feriados, plano de saúde e melhorias estruturais
O vereador anunciou também a apresentação de um projeto que cria o Dia do Gari como feriado municipal. Além disso, propôs — em conjunto com outros parlamentares — que os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro sejam feriados para os trabalhadores da limpeza, permitindo que passem as datas comemorativas em família. O requerimento será encaminhado à Prefeitura e à Limpebras com apoio unânime dos vereadores.
Lira afirmou ainda que pretende incluir um plano de saúde para os garis no termo de referência da empresa responsável pelo serviço. Outra proposta envolve a criação de caixas específicas para descarte de resíduos em condomínios, visando reduzir o esforço físico dos coletores e diminuir o risco de acidentes.
Agressão a trabalhador mobiliza Câmara
O parlamentar lamentou o episódio recente em que um gari foi brutalmente agredido enquanto trabalhava.
“Na minha opinião, foi uma tentativa de homicídio. Ele levou uma tijolada no rosto que quebrou dois ossos”, declarou.
Lira disse ter acompanhado o atendimento no pronto-socorro e o registro da ocorrência, recebendo da polícia o compromisso de prioridade na investigação. Ele reforçou a necessidade de conscientização da população, destacando que “limpeza é sinônimo de saúde”.
Categoria reconhece avanços
Representando os trabalhadores, o coletor Leonardo Silva Pereira, com 16 anos de atuação, elogiou as iniciativas da Câmara.
“Esse projeto de lei faz com que a população olhe nossa categoria com outros olhos. Antes, muitos descartavam lixo de forma inadequada, sem pensar em quem iria coletar. Agora será diferente”, disse.
Leonardo agradeceu ao vereador Joabe Lira por “abraçar a causa” e dar maior visibilidade aos garis.
A sessão foi marcada pelo reconhecimento da importância dos profissionais que atuam diariamente na limpeza urbana e pela discussão de medidas destinadas a melhorar suas condições de trabalho e segurança.
Com informações de AC24horas
Acre fará primeira eleição direta para juízes de paz desde 1988; votação será domingo
Pela primeira vez desde a promulgação da Constituição de 1988, o Acre realizará uma eleição direta para a escolha de juízes e juízas de paz em todos os municípios. O pleito está marcado para o próximo domingo, 30 de novembro, das 8h às 17h. O estado será o primeiro do país a implementar esse modelo de seleção popular previsto na Carta Magna.
Em entrevista ao ac24horas Play, o desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), Laudivon Nogueira, destacou que a eleição é uma determinação constitucional há mais de três décadas, mas jamais colocada em prática no país. Segundo ele, o Acre assume protagonismo ao permitir que o cidadão escolha diretamente quem exercerá a justiça de paz.
“Esse é um processo democrático que acrescenta muito às comunidades e à sociedade acreana. É a população escolhendo aquele que vai realizar casamentos, atos de acordo, conciliação. É uma oportunidade ímpar para a comunidade influenciar na escolha do juiz de paz”, afirmou Nogueira.
O desembargador ressaltou ainda que juízes de paz desempenham funções essenciais no cotidiano social, como celebrar casamentos, analisar habilitações matrimoniais e promover conciliações extrajudiciais, contribuindo para a resolução de conflitos fora do Judiciário.
Organizada pelo Tribunal de Justiça do Acre, com apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), a eleição ofertará 25 vagas distribuídas por comarca. Será eleito o candidato ou candidata que obtiver o maior número de votos em cada região. Para participar, o eleitor deve estar regular na Justiça Eleitoral e votar no município em que possui domicílio eleitoral.
“Nos 22 municípios do Acre, agora haverá um juiz de paz eleito diretamente pela comunidade, contribuindo com a conciliação local e auxiliando o Judiciário”, reforçou Laudivon.
O secretário do TJ-AC, Júnior Martins, informou que serão disponibilizadas 349 urnas em todo o estado — 91 delas apenas em Rio Branco, distribuídas em 23 escolas. A expectativa é de participação de aproximadamente 25% do eleitorado. “A estrutura está preparada para atender todos os eleitores. É até maior do que a utilizada na eleição do Conselho Tutelar”, disse.
Para votar, o eleitor precisa estar regular na Justiça Eleitoral, apresentar título de eleitor e um documento oficial com foto. Não será permitido votar em município diferente daquele onde se tem domicílio eleitoral.
Os locais de votação podem ser consultados no endereço: https://agrecom.tre-ac.jus.br/consulta-eleitor
