Prefeitura de Rio Branco entrega quadra esportiva reformada no Conjunto Universitário

A Prefeitura de Rio Branco entregou, na tarde desta sexta-feira (6), a quadra esportiva do Conjunto Universitário totalmente reformada. O espaço recebeu melhorias estruturais, instalação de grama sintética e nova iluminação em LED, proporcionando mais segurança e qualidade para a prática esportiva e atividades de lazer da comunidade.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, secretários municipais, autoridades e moradores da região.

Incentivo ao esporte e à juventude

Durante o evento, o prefeito destacou a importância de investir em espaços que incentivem crianças e adolescentes a praticarem esportes.

“Eu estou muito feliz que a gente está fazendo um lindo trabalho, tanto na educação como na cultura, como no nosso querido esporte. Essa é a forma que temos de encaminhar bem as nossas crianças e os nossos jovens para o bom caminho”, afirmou o prefeito.

Mais investimentos na infraestrutura esportiva

Na ocasião, o prefeito também assinou a ordem de serviço para a reforma do ginásio coberto localizado ao lado da quadra, ampliando os investimentos em infraestrutura esportiva na região.

“O nosso ginásio coberto também será reformado. Eu autorizei hoje aqui. O nosso povo, as nossas crianças e a juventude do Universitário merecem”, disse Bocalom.

A revitalização do espaço foi comemorada pela comunidade.

O presidente da Associação de Moradores do Conjunto Universitário, Eliel Santos, destacou a importância da quadra para os projetos sociais desenvolvidos na região.

“Eu acredito que muitos vão ver a animação das crianças. Isso já diz tudo. É a alegria delas ter um espaço recuperado. Nós temos um projeto social há quatro anos e buscamos envolver as crianças no esporte e também em atividades comunitárias”, relatou.

Gestão amplia ações em esporte, lazer e educação

O vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Alysson Bestene, ressaltou que a obra representa mais um investimento da gestão municipal em políticas públicas voltadas à juventude.

“Essa é uma demonstração de que a gestão do prefeito Bocalom tem feito muitos investimentos na educação, no esporte e no lazer. Essa quadra é uma obra importante para uma região significativa da cidade”, destacou.

Ele também lembrou que a região deverá receber novos avanços na área educacional.

“Em breve estaremos aqui credenciando mais uma escola, que é a nossa creche Gumercindo Bessa. Isso demonstra que a gestão se preocupa com o futuro das nossas crianças”, afirmou.

Compromisso com o esporte

O secretário municipal de Esportes, Jhon Douglas Costa Silva, enfatizou que a revitalização de espaços esportivos é um compromisso da atual gestão.

“É um compromisso do prefeito Tião Bocalom fazer com que os espaços funcionem de verdade. A comunidade já nos solicitou também a manutenção de um campo aqui próximo e vamos trabalhar para atender essa demanda”, disse.

Investimentos no esporte

O deputado federal Eduardo Veloso também participou da inauguração e anunciou a destinação de aproximadamente R$ 4,5 milhões em recursos para investimentos no esporte em Rio Branco, por meio de emenda parlamentar.

“São quase quatro milhões e meio investidos no esporte. Investir em esporte e lazer é investir no futuro das pessoas e ajudar a construir uma sociedade melhor”, afirmou o parlamentar.

Com a entrega da quadra reformada, a Prefeitura de Rio Branco reforça o compromisso de ampliar os espaços de esporte e lazer na capital, incentivando a prática esportiva e promovendo mais qualidade de vida para a população.







































Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

