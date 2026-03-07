Acre
Prefeitura de Rio Branco entrega quadra esportiva reformada no Conjunto Universitário
A Prefeitura de Rio Branco entregou, na tarde desta sexta-feira (6), a quadra esportiva do Conjunto Universitário totalmente reformada. O espaço recebeu melhorias estruturais, instalação de grama sintética e nova iluminação em LED, proporcionando mais segurança e qualidade para a prática esportiva e atividades de lazer da comunidade.
A solenidade contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, secretários municipais, autoridades e moradores da região.
Incentivo ao esporte e à juventude
Durante o evento, o prefeito destacou a importância de investir em espaços que incentivem crianças e adolescentes a praticarem esportes.
“Eu estou muito feliz que a gente está fazendo um lindo trabalho, tanto na educação como na cultura, como no nosso querido esporte. Essa é a forma que temos de encaminhar bem as nossas crianças e os nossos jovens para o bom caminho”, afirmou o prefeito.
Mais investimentos na infraestrutura esportiva
Na ocasião, o prefeito também assinou a ordem de serviço para a reforma do ginásio coberto localizado ao lado da quadra, ampliando os investimentos em infraestrutura esportiva na região.
“O nosso ginásio coberto também será reformado. Eu autorizei hoje aqui. O nosso povo, as nossas crianças e a juventude do Universitário merecem”, disse Bocalom.
A revitalização do espaço foi comemorada pela comunidade.
O presidente da Associação de Moradores do Conjunto Universitário, Eliel Santos, destacou a importância da quadra para os projetos sociais desenvolvidos na região.
“Eu acredito que muitos vão ver a animação das crianças. Isso já diz tudo. É a alegria delas ter um espaço recuperado. Nós temos um projeto social há quatro anos e buscamos envolver as crianças no esporte e também em atividades comunitárias”, relatou.
Gestão amplia ações em esporte, lazer e educação
O vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Alysson Bestene, ressaltou que a obra representa mais um investimento da gestão municipal em políticas públicas voltadas à juventude.
“Essa é uma demonstração de que a gestão do prefeito Bocalom tem feito muitos investimentos na educação, no esporte e no lazer. Essa quadra é uma obra importante para uma região significativa da cidade”, destacou.
Ele também lembrou que a região deverá receber novos avanços na área educacional.
“Em breve estaremos aqui credenciando mais uma escola, que é a nossa creche Gumercindo Bessa. Isso demonstra que a gestão se preocupa com o futuro das nossas crianças”, afirmou.
Compromisso com o esporte
O secretário municipal de Esportes, Jhon Douglas Costa Silva, enfatizou que a revitalização de espaços esportivos é um compromisso da atual gestão.
“É um compromisso do prefeito Tião Bocalom fazer com que os espaços funcionem de verdade. A comunidade já nos solicitou também a manutenção de um campo aqui próximo e vamos trabalhar para atender essa demanda”, disse.
Investimentos no esporte
O deputado federal Eduardo Veloso também participou da inauguração e anunciou a destinação de aproximadamente R$ 4,5 milhões em recursos para investimentos no esporte em Rio Branco, por meio de emenda parlamentar.
“São quase quatro milhões e meio investidos no esporte. Investir em esporte e lazer é investir no futuro das pessoas e ajudar a construir uma sociedade melhor”, afirmou o parlamentar.
Com a entrega da quadra reformada, a Prefeitura de Rio Branco reforça o compromisso de ampliar os espaços de esporte e lazer na capital, incentivando a prática esportiva e promovendo mais qualidade de vida para a população.
Prefeitura de Rio Branco inicia mutirão de ultrassonografia e pretende zerar fila no setor de regulação da saúde
Prefeitura de Rio Branco realiza mutirão com 100 exames de ultrassonografia de mama e avança para zerar fila da regulação
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou, neste sábado (7) um mutirão de ultrassonografia na Policlínica Barral y Barral. A ação integrou as atividades da campanha Março Mulher, voltada ao cuidado, prevenção e fortalecimento da saúde feminina no município.
Durante a iniciativa, foram realizados 100 exames de ultrassonografia mamária bilateral em mulheres que aguardavam na fila de espera do sistema municipal de saúde. O objetivo da ação foi ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e fortalecer as políticas públicas de atenção à saúde da mulher.
A realização do mutirão contou com recursos provenientes de emenda parlamentar dos ex-vereadores Ismael Machado e Arnaldo Barros, contribuindo para o fortalecimento dos serviços de saúde ofertados à população. Os atendimentos foram realizados por três médicos especialistas em ultrassonografia, por meio de parceria com o Instituto Cuidar Mais.
Além dos exames realizados a programação prevê ainda a realização de 400 procedimentos de ultrassonografia de mama bilateral e mais de 2 mil exames de ultrassonografia de abdome total, que serão agendados para pacientes que já estão na fila da regulação. A meta da gestão municipal é reduzir significativamente e até zerar a demanda reprimida por esses exames.
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou a importância da iniciativa para reduzir a fila de espera e ampliar o acesso aos exames.
“É importante. A demanda no setor de regulação é grande e a prefeitura agora oportuniza esse serviço para tentar até zerar essas filas. Nós estamos felizes que a Secretaria de Saúde continua trabalhando o tempo todo para reduzir essas demandas. São filas de exames, como mamografia e ultrassonografia. Hoje, aproximadamente 100 mulheres foram atendidas aqui. Fico muito feliz também com essa parceria com os vereadores, que destinam corretamente os recursos das emendas. Aproveitando o mês das mulheres, estamos realizando esse trabalho porque elas merecem esse cuidado. A saúde é fundamental e a mulher precisa de uma atenção especial”, explicou o gestor.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, explicou que o mutirão faz parte de uma força-tarefa para ampliar e qualificar os serviços ofertados pela rede municipal.
“Nós estamos aqui nessa grande força-tarefa que temos feito na saúde do nosso município, a pedido do prefeito Tião Bocalom, para ampliar e qualificar os serviços ofertados à população. Hoje realizamos um mutirão de exames de ultrassonografia da mama. Essa ação só foi possível graças à parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, instituições do terceiro setor, como o Instituto Cuidar Mais, e os parlamentares que destinaram recursos por meio de emendas. Com planejamento e o envolvimento de toda a equipe, conseguimos atender 100 mulheres nesta manhã aqui no Barral e avançar no diagnóstico, permitindo que, caso seja necessário, elas iniciem o tratamento com segurança”, disse o secretário.
A diretora de Regulação e Políticas Públicas da Semsa, Jocelene Soares, explicou que a ação marcou o início de uma parceria que permitirá ampliar a oferta de exames nas próximas semanas.
“Essa parceria começou hoje, neste sábado. Iniciamos com cerca de 100 mulheres realizando ultrassonografia de mama. Junto com a empresa responsável, vamos organizar as próximas datas para atender os demais pacientes que aguardam na fila, tanto para ultrassonografia de mama quanto para ultrassonografia abdominal. Vamos divulgar os próximos atendimentos e convocar os pacientes que já estão cadastrados na regulação”, salientou Soares.
Ela também orientou sobre o procedimento para quem precisa realizar o exame pelo sistema público.
“Quando o médico faz o encaminhamento, a paciente deve procurar a sala de agendamento da regulação, que funciona nas Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs). Lá ela faz o cadastro e aguarda o contato da regulação, que informará a data e o local do exame”, finalizou a diretora.
Usuária do sistema municipal de saúde, Zilma Barros de Araújo, destacou a importância de iniciativas que agilizam o atendimento.
“É muito importante fazer o diagnóstico o quanto antes. No meu caso, descobri que tenho um pequeno nódulo e precisei fazer exames. Essas ações ajudam muito, porque às vezes a gente fica meses esperando na fila. É muito bom quando tem esse cuidado com as mulheres”, disse.
Outra paciente atendida na ação, Josangela Machado de Lima, ressaltou a importância da prevenção.
“Eu achei muito importante porque já fazia um tempo que eu tinha marcado e fui chamada logo. Quero dizer para as mulheres procurarem a unidade de saúde para fazer seus exames, porque quando a gente descobre no início tem como tratar”, destacou a usuária
Acre é destaque no ranking que mede equilíbrio de gênero na remuneração pública estadual
O Acre continua em destaque no Ranking dos Estados com Maior Equilíbrio de Gênero na remuneração pública estadual, como o terceiro mais bem colocado, conforme Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (PNAD), que mede a diferença percentual do salário médio entre homens e mulheres na administração pública estadual, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicado nesta semana em que se comemora o Dia da Mulher.
Pelo terceiro ano consecutivo o Acre se mantem nessa posição, conforme dados da PNAD. Em nível estadual, as mulheres recebem, em média, 71% do salário dos homens. Para dar visibilidade a esse desafio, o Ranking de Competitividade dos Estados contempla o indicador de Equilíbrio de Gênero na Remuneração Pública Estadual com o objetivo de promover a equidade de gênero, e não favorecer um grupo em detrimento de outro.
O secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia avalia que esse resultado é motivo de orgulho para o Estado, ao passo que mostra que o serviço público do Acre vem avançando na construção de uma gestão mais justa e equilibrada. E, quando analisados os próprios dados da Secretaria de Administração, constata-se que as mulheres são maioria no quadro de servidores do Estado, o que demonstra a grande contribuição feminina para o funcionamento da máquina pública, acrescenta o secretário.
“Nosso compromisso é continuar valorizando todos os servidores, com critérios transparentes, respeito e igualdade de oportunidades. Uma gestão pública responsável e comprometida com as pessoas precisa garantir equidade, reconhecimento e valorização de quem trabalha pelo povo acreano”, reforçou Correia.
Desde que assumiu o Executivo, o governador tem sido um dos maiores incentivadores do protagonismo feminino, enaltecendo e elevando mulheres ao cargo de poder dentro de sua gestão.
Dar destaque ao público feminino também tem como pilar fortalecer a representatividade de um estado com população formada por 50% de mulheres. Dos 830.018 habitantes do Acre, 414.686 são do sexo feminino.
“Esse resultado não é fruto do acaso, mas sim de políticas públicas consistentes que reconhecem o valor da representatividade e da igualdade de oportunidades. O governo do Acre tem desempenhado papel fundamental ao assegurar que mulheres estejam presentes em secretarias estratégicas, em cargos de liderança e em ações que moldam o futuro do estado”, destacou o governador do Acre, Gladson Camelí.
Em sua gestão, o chefe do Executivo Estadual reconheceu e deu espaço para que mulheres pudessem ser protagonistas. Um dos exemplos foi a posse de uma mulher no Comando da Polícia Militar do Acre pela primeira vez em mais de 100 anos.
“Essa presença feminina não é apenas simbólica, pois fortalece a gestão pública, amplia perspectivas e garante que decisões sejam tomadas de forma mais inclusiva e justa. Equidade de gênero na remuneração significa reconhecer que competência e dedicação não têm gênero”, enfatizou, ao frisar que este é um passo decisivo para que a sociedade avance rumo a um modelo de desenvolvimento em que homens e mulheres sejam igualmente valorizados.
“O Acre mostra ao Brasil que representatividade é mais do que números, é a construção de um poder público que reflete a diversidade de sua população e que se compromete com justiça social. Que esse equilíbrio inspire outros estados e se consolide como marca da nossa gestão”, finalizou o governador.
