Prefeitura de Rio Branco entrega novo ambulatório materno e infantil no Barral y Barral

A Prefeitura de Rio Branco realizou na manhã desta quarta-feira, 28, a inauguração do Ambulatório Materno e Infantil no Barral y Barral, que fica localizado no Conjunto Tangará, na capital acreana. Em entrevista ao vivo durante a cerimônia, o secretário de Saúde, Rennan Biths, destacou ao ac24horas Play, a relevância do novo espaço para a comunidade.

“Então, aqui é um momento que a gente entrega para a sociedade um serviço novo dentro da rede municipal de saúde, que é o ambulatório materno e infantil”, explicou Rennan.

O gestor detalhou que o atendimento básico às mulheres, gestantes e crianças ocorre nas unidades básicas de saúde distribuídas pelos bairros da cidade. “Entretanto, quando essas equipes que estão atuando nas unidades básicas entendem que o paciente demanda uma atenção mais especializada por conta de qualquer tipo de complexidade, hoje nós temos, a partir de hoje, esse ambulatório que pode dar esse acompanhamento, esse serviço para esses pacientes”, explicou.

“Hoje aqui nós temos uma equipe de ginecologistas, pediatras, uma equipe de enfermeiros, de nutricionistas, que estão equipados com capacidade de realização de exames, com a estrutura física para fazer as consultas e o atendimento, para que a gente possa cuidar desse público que quer uma atenção mais apurada, e garantir que elas possam ter esse acompanhamento especializado”, acrescentou.

O Ambulatório Materno e Infantil fica localizado no segundo pavimento do Barral y Barral e, segundo Rennan, é um serviço fundamental para o município. “É esse serviço que nós estamos entregando para a população de Rio Branco. Então, o nosso prefeito Bocalom tem uma atenção muito especial para a área da saúde. Desde a primeira gestão, ele tem realizado os investimentos que são muito importantes para que a gente viva momentos como esse de hoje”, ressaltou.

Rennan Biths citou ainda a entrega recente da 37ª Unidade Básica de Saúde, no bairro Adalberto Aragão, e o concurso público de 2023, cujas nomeações começaram a ser feitas nas últimas semanas. “Com todos esses investimentos, além de a gente conseguir dar resposta nas estruturas básicas, especialmente nas UBSs, nos dá a possibilidade também de avançar na qualificação desse trabalho, que são serviços especializados como esse ambulatório que nós estamos entregando aqui no Barral y Barral”, explicou.

Para o gestor, o investimento amplia o atendimento e melhora a qualidade dos serviços oferecidos. “Além de a gente ampliar a nossa capacidade de atendimento, nós também, com esse tipo de medidas aqui, estamos oferecendo para a população um serviço cada vez mais especializado, que atenda essa necessidade”, encerrou.

Rennan destacou ainda um dado importante que trata sobre as gestantes na capital. “Um exemplo disso aqui no ambulatório é que hoje nós temos 355 gestantes de alto risco que precisam ter a sua gestação acompanhada com um pouco mais de cuidado, com profissionais um pouco mais especializados”, destacou.

O gestor explicou como funcionará o encaminhamento dessas gestantes ao novo ambulatório no Barral y Barral. “De forma geral, são os nossos enfermeiros que realizam essa parte do pré-natal nas unidades básicas de saúde. Só que quando o enfermeiro que está lá na ponta identifica o paciente com parâmetros alterados, um exemplo aqui com a pressão alta, aí esse enfermeiro direciona esse paciente para essa estrutura, que além da equipe de enfermagem, também dispõe de médicos ginecologistas, obstetra, a capacidade de realização de exames mais especializado, que vai trazer uma segurança maior para essa gestante que está vivendo esse momento tão importante da vida, que é essa expectativa de se tornar mãe”, observou.

Sobre o horário de funcionamento, Rennan explicou que a unidade deve continuar atendendo no horário das 7h às 17h. “Enfim, todo o atendimento aqui vai funcionar de acordo com o atendimento da nossa rede, que vai funcionar das 7 às 17 horas, de forma ordinária. Mas há previsão também da equipe já de organizar alguns mutirões que permitam, de forma excepcional, estender esse horário e talvez até levar para sábado, domingos e feriados, justamente para a gente poder dar uma resposta para essa fila que hoje é grande e fazer com que esse serviço chegue o mais rápido possível para aqueles pacientes que necessitam”, ressaltou.

A diretora do Barral y Barral, Williane Gomes, destacou a relevância do novo serviço para a população. Segundo ela, o ambulatório contará com uma equipe formada por dois ginecologistas, dois pediatras, enfermeiros obstetras, além de oferecer atendimento pré-natal de baixo e alto risco e outros serviços com profissionais de diferentes áreas da saúde.

“A importância desse espaço é de suma importância, é o primeiro ambulatório na rede municipal especializado no materno infantil, especializado na saúde da mulher e da criança”, afirmou.

