Prefeitura de Rio Branco entrega mais uma quadra de grama sintética

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realiza neste sábado, 21, às 17h, a inauguração de mais uma quadra de grama sintética, sendo esta localizada no bairro Raimundo Melo. Na programação de entrega do novo espaço esportivo está marcado um amistoso entre equipes da Prefeitura de Rio Branco e da Câmara Municipal, celebrando o novo espaço da comunidade.

A obra integra um conjunto de quatro intervenções viabilizadas por emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão, que contemplaram a construção e reforma de quadras de grama sintética em diferentes regiões da capital acreana. As iniciativas têm como objetivo ampliar a oferta de infraestrutura esportiva e promover o acesso ao lazer nos bairros.

Localizada na rua Sete de Setembro, no bairro Raimundo Melo, a nova quadra deve beneficiar diretamente moradores da região, especialmente jovens e praticantes de esportes coletivos. A expectativa é que o espaço também seja utilizado para a realização de campeonatos comunitários, projetos sociais e atividades promovidas pelo poder público.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Jhon Douglas, a entrega da quadra representa um avanço na política de valorização do esporte como instrumento de inclusão social. “Esse é um espaço que nasce para fortalecer a convivência da comunidade, incentivar a prática esportiva e criar oportunidades para a nossa juventude. Estamos levando estrutura de qualidade para os bairros, como parte de um trabalho que tem compromisso com as pessoas”, afirmou.

O secretário também destacou o apoio institucional da gestão municipal. “Seguimos com o apoio do prefeito Tião Bocalom, que tem incentivado investimentos em áreas que impactam diretamente a qualidade de vida da população, como o esporte e o lazer”, acrescentou.

Além da cerimônia oficial de inauguração, o amistoso entre Câmara e Prefeitura é apontado como um momento simbólico de integração entre os poderes e aproximação com a comunidade. A partida deve reunir vereadores, secretários e servidores públicos em um ambiente descontraído.

A Secretaria Municipal de Esportes informou que outras quadras contempladas pela mesma emenda parlamentar devem ser entregues ou revitalizadas ao longo dos próximos meses, ampliando a rede de espaços esportivos na capital.

A expectativa é de que o evento reúna moradores do bairro Raimundo Melo e regiões próximas, consolidando a quadra como um novo ponto de encontro e prática esportiva em Rio Branco.

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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

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