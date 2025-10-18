Prefeitura de Rio Branco encerra 2ª edição do TechJovem com foco na inteligência artificial

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), encerrou nesta sexta-feira (17) a segunda edição do TechJovem 2025, que teve como tema “A nova economia da inteligência artificial”.

Realizado ao longo de dois dias, o evento reuniu mais de 25 palestrantes e 20 expositores, entre instituições e empresas ligadas à inovação e tecnologia. O público pôde participar de painéis, palestras e oficinas voltadas para o papel da tecnologia na formação das novas gerações, incentivando crianças e jovens — especialmente da rede pública — a enxergarem o setor como uma área repleta de oportunidades.

De acordo com o secretário da SDTI, Ezequiel Bino, o TechJovem promoveu uma verdadeira imersão tecnológica, despertando o interesse dos participantes pela tecnologia não apenas como entretenimento, mas também como um caminho promissor para o futuro profissional.

“Tivemos aqui milhares de jovens, crianças e adolescentes — e esse era o propósito do evento: fazer uma imersão com esse público para que enxerguem aqui um potencial para suas vidas. Não apenas diversão, mas que desde cedo entendam que isso é o futuro delas. Acreditamos que atingimos o objetivo e plantamos uma semente muito importante para os próximos anos”, destacou Bino.

O evento também contou com a participação de representantes de diversos setores. Para Kennedy Luís, técnico em informática, a iniciativa é fundamental para aproximar a juventude da tecnologia.

“Um segmento desse tipo, que está trazendo robótica para as escolas e elevando o nível da formação tecnológica, é muito importante. A Prefeitura saiu na frente e esse tipo de evento precisa acontecer com mais frequência em nosso estado.”

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, ressaltou o impacto do festival na preparação dos estudantes para o futuro.

“Isso é o futuro. É o presente, mas é muito mais o futuro. Esses alunos que têm essas experiências e oportunidades estarão muito mais preparados para o mercado de trabalho e para lidar com a dinâmica da sociedade.”

A presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, destacou o avanço tecnológico apresentado durante o evento.

“Vi tanta coisa aqui que fiquei impressionada com o quanto a tecnologia está evoluindo rápido. Parabenizo a Prefeitura de Rio Branco e todos os apoiadores, porque é fundamental acompanharmos esse ritmo de inovação.”

O prefeito em exercício, Alysson Bestene, também comemorou o sucesso da segunda edição do TechJovem.

“É um evento de sucesso, com vários parceiros. Ao trazer palestrantes de fora e temas atuais como a inteligência artificial, o festival proporciona às crianças a oportunidade de conhecer robótica, novas tecnologias e inovação, estimulando-as a construir um futuro brilhante.”

Com mais uma edição de sucesso, o TechJovem 2025 se consolida como um dos principais espaços de difusão da tecnologia e inovação em Rio Branco, reafirmando o compromisso da Prefeitura com a formação e o futuro das novas gerações.