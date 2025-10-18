Conecte-se conosco

Prefeitura de Rio Branco encerra 2ª edição do TechJovem com foco na inteligência artificial

Publicado

24 segundos atrás

em

Evento reuniu centenas de jovens, palestrantes e empresas para discutir o papel da tecnologia na formação das novas gerações

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), encerrou nesta sexta-feira (17) a segunda edição do TechJovem 2025, que teve como tema “A nova economia da inteligência artificial”.

Realizado ao longo de dois dias, o evento reuniu mais de 25 palestrantes e 20 expositores, entre instituições e empresas ligadas à inovação e tecnologia. O público pôde participar de painéis, palestras e oficinas voltadas para o papel da tecnologia na formação das novas gerações, incentivando crianças e jovens — especialmente da rede pública — a enxergarem o setor como uma área repleta de oportunidades.

“O evento promoveu uma verdadeira imersão tecnológica, despertando o interesse dos participantes pela tecnologia”, destacou Bino. (Foto: Val Fernandes/Secom)

De acordo com o secretário da SDTI, Ezequiel Bino, o TechJovem promoveu uma verdadeira imersão tecnológica, despertando o interesse dos participantes pela tecnologia não apenas como entretenimento, mas também como um caminho promissor para o futuro profissional.

“Tivemos aqui milhares de jovens, crianças e adolescentes — e esse era o propósito do evento: fazer uma imersão com esse público para que enxerguem aqui um potencial para suas vidas. Não apenas diversão, mas que desde cedo entendam que isso é o futuro delas. Acreditamos que atingimos o objetivo e plantamos uma semente muito importante para os próximos anos”, destacou Bino.

“A Prefeitura saiu na frente e esse tipo de evento precisa acontecer com mais frequência em nosso estado”, Disse Kannedy. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O evento também contou com a participação de representantes de diversos setores. Para Kennedy Luís, técnico em informática, a iniciativa é fundamental para aproximar a juventude da tecnologia.

“Um segmento desse tipo, que está trazendo robótica para as escolas e elevando o nível da formação tecnológica, é muito importante. A Prefeitura saiu na frente e esse tipo de evento precisa acontecer com mais frequência em nosso estado.”

“Esses alunos que têm essas experiências e oportunidades estarão muito mais preparados para o mercado de trabalho e para lidar com a dinâmica da sociedade”, afirmou Rennan. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, ressaltou o impacto do festival na preparação dos estudantes para o futuro.

“Isso é o futuro. É o presente, mas é muito mais o futuro. Esses alunos que têm essas experiências e oportunidades estarão muito mais preparados para o mercado de trabalho e para lidar com a dinâmica da sociedade.”

“Vi tanta coisa aqui que fiquei impressionada com o quanto a tecnologia está evoluindo rápido”, expressou Patrícia. (Foto: Val Fernandes/Secom)

A presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, destacou o avanço tecnológico apresentado durante o evento.

“Vi tanta coisa aqui que fiquei impressionada com o quanto a tecnologia está evoluindo rápido. Parabenizo a Prefeitura de Rio Branco e todos os apoiadores, porque é fundamental acompanharmos esse ritmo de inovação.”

O prefeito em exercício, Alysson Bestene, também comemorou o sucesso da segunda edição do TechJovem.

“É um evento de sucesso, com vários parceiros”, comemorou Alysson. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“É um evento de sucesso, com vários parceiros. Ao trazer palestrantes de fora e temas atuais como a inteligência artificial, o festival proporciona às crianças a oportunidade de conhecer robótica, novas tecnologias e inovação, estimulando-as a construir um futuro brilhante.”

Com mais uma edição de sucesso, o TechJovem 2025 se consolida como um dos principais espaços de difusão da tecnologia e inovação em Rio Branco, reafirmando o compromisso da Prefeitura com a formação e o futuro das novas gerações.

Jovem de 19 anos é morto a facadas no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco

Publicado

6 horas atrás

em

18 de outubro de 2025

Por

Davi da Silva foi retirado de casa por dois homens armados com facas e executado próximo a um lava-jato; polícia suspeita de crime ligado à disputa entre facções.

Davi da Silva, de 19 anos, foi brutalmente assassinado a golpes de faca na madrugada deste sábado (18), no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no segundo distrito de Rio Branco. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi retirada de dentro de uma residência, localizada na quadra 18, por dois indivíduos armados, e levada até as proximidades de um posto de lavagem, onde foi executada.

O crime ocorreu por volta das 4h30 da manhã. Davi havia se mudado recentemente para o bairro, onde passou a morar com a namorada. Um morador que passava pelo local encontrou o corpo e acionou a polícia. Uma equipe do 2º Batalhão esteve na cena do crime e confirmou o óbito.

Investigadores da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram no local em busca de informações que possam esclarecer o homicídio. Até o momento, a motivação ainda é desconhecida, mas a principal suspeita é de que o crime esteja relacionado à guerra entre facções criminosas que atuam na capital.

A esposa da vítima informou à polícia que Davi era evangélico e não possuía envolvimento com organizações criminosas. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado, e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou os procedimentos periciais e a remoção do corpo. O jovem apresentava múltiplas perfurações, inclusive no pescoço, o que quase resultou em degola.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Avanço na Saúde de Brasiléia: Fisioterapia garante atendimento especializado e gratuito às crianç

Publicado

1 dia atrás

em

17 de outubro de 2025

Por

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem ampliando e fortalecendo os serviços oferecidos à população. Um dos destaques é o trabalho desenvolvido pela equipe multiprofissional E-Multi, que tem atuado com dedicação na área de fisioterapia.

O serviço tem sido fundamental, especialmente para as crianças que necessitam de estimulação sensorial e motora, oferecendo um acompanhamento contínuo e de qualidade, com foco na reabilitação e na inclusão.

Um exemplo do impacto positivo dessa ação é o caso do pequeno Pedro Henrique, que antes precisava se deslocar com a mãe até a capital, Rio Branco, para realizar suas sessões de fisioterapia.
Com à implantação do serviço no próprio município, Pedro recebe todo o atendimento necessário de forma gratuita, perto de casa e com profissionais capacitados.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o avanço é resultado de um esforço coletivo para descentralizar os atendimentos e garantir que todos tenham acesso aos serviços do SUS, independentemente de onde vivam. “Nosso compromisso é fazer com que a saúde chegue a cada pessoa, em cada bairro e comunidade. A equipe E-Multi tem desempenhado um papel fundamental nesse processo, oferecendo cuidado humanizado e especializado. É gratificante ver resultados como o do Pedro Henrique, que hoje pode ser atendido aqui, perto da família, com todo o suporte necessário”, destacou Francélio Barbosa.

O secretário também ressaltou o apoio do prefeito Carlinhos do Pelado, que tem assegurado as condições necessárias para a ampliação dos serviços e o fortalecimento da atenção básica no município. “Esse é mais um passo importante da gestão municipal para levar saúde, dignidade e qualidade de vida a todos os brasilenses. A saúde pública de Brasiléia está avançando, e isso é fruto de planejamento, investimento e comprometimento com as pessoas”, completou.

Polícia apreende 122 quilos de skank e prende jovem de 21 anos em operação conjunta em Rio Branco

Publicado

1 dia atrás

em

17 de outubro de 2025

Por

Ação do Gefron e do Tático do 2º BPM interceptou veículo após perseguição na AC-40; motorista fugiu, e passageira foi presa com 118 tijolos de droga avaliados em mais de 120 quilos.

Uma operação integrada entre o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e o Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de 122 quilos de skank e na prisão de Karolaine Paiva do Nascimento, de 21 anos, na noite desta sexta-feira (16), em Rio Branco.

De acordo com a PM, a ação teve início durante um patrulhamento de rotina na rodovia AC-40, quando os agentes do Gefron tentaram abordar um veículo Astra prata, placa KLR 4A74. O motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, o que levou os policiais a solicitarem apoio do Tático do 2º BPM.

A perseguição terminou no Ramal do Pastor, bairro Vila Acre, onde o carro foi interceptado. O condutor conseguiu escapar entrando em uma área de mata, mas a passageira foi detida ainda no local.

Durante a revista no veículo, as equipes encontraram 118 tijolos de skank, totalizando 122 quilos da substância, embalados e distribuídos no interior do automóvel.

Karolaine foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi autuada por tráfico de drogas. Segundo a polícia, ela não possuía antecedentes criminais.

