Prefeitura de Rio Branco emite Nota Técnica com orientações sobre a Vacina Covid-19 Bivalente

A Colônia de Férias “Brincando e Aprendendo com a Natureza”, realizada pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Meio Ambiente (Semeia), em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB) e o Sesc, fez sucesso entre a criançada. Estagiários do curso de licenciatura em Educação Física, da Ufac, também fizeram parte da equipe como voluntários.

De acordo com a diretora da Escola de Educação Ambiental da Semeia, Luzimar de Oliveira, em média 600 crianças passaram diariamente pelas atividades no Horto, realizadas sempre às quintas e sextas-feiras. Ela afirma ainda que, antes do Carnaval, houve recorde de público, quando a colônia recebeu quase mil crianças durante as atividades.

Durante todo o mês de fevereiro teve recreação com educação ambiental, visita ao viveiro, plantio de mudas, oficinas de materiais reciclados, apresentação de teatro de bonecos, falando sobre a importância de se preservar o meio ambiente.

“Nosso objetivo com essa colônia de férias foi trazer as crianças para dentro do parque, para aproveitarem esse espaço. Ter esse contato, brincar e aprender com a natureza.”

De acordo com o assistente técnico Cultural do Sesc, Alessandro Gondin no período de férias escolares os pais ficam querendo levar os filhos para alguma recreação e, às vezes, faltam esses espaços.

“A Semeia cria esse espaço e o Sesc vem como apoio, com a recreação, com a cultura e com o Bibliosesc”, informou Alessandro.

O encerramento da programação ocorreru nessa sexta-feira (24) e contou com pintura facial, jogos de mesa, desenhos e pintura, Bibliosesc, recreação e show de encerramento com o palhaço Microbinho.

Átila Maria mora no Bujari e trouxe os filhos, Anne e Marcos, para participarem das atividades. Segundo ela tem sido proveitoso e muito divertido para os pequenos.

“Olha a alegria dele. Ele tem dificuldade por ser doente. No início ele estranhou, mas agora está de boa, está animado, está à vontade”, contou Átila.

As pequenas Laura e Luiza são primas, moram próximas ao Horto e aproveitaram vários dias da colônia de férias. Elas falam das suas preferências em relação à programação.

“Gostei de atividades tipo de educação física, o show do Microbinho e muitas outras coisas. Todo dia meu pai vem aqui caminhar e eu também venho”, disse Laura de 8 anos.

Luísa Helena de Freitas, de 9 anos não deixou de falar o que acha. “Toda vez que a mamãe para de trabalhar, ela vem aqui comigo e eu amo!”

