Prefeitura de Rio Branco e Governo do Acre unem forças para proteger a população contra síndromes respiratórias

Para avançar nas obras do Complexo Viário da Avenida Ceará, em Rio Branco, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), e a Prefeitura de Rio Branco, via Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), comunicam que o trecho entre o Colégio de Aplicação, na Avenida Getúlio Vargas, e o estacionamento do antigo Mira Shopping foi interditado parcialmente, visando aos serviços de perfuração e concretagem na Alça 2 do futuro viaduto.

Tapumes foram instalados no local, para que sejam iniciados na Alça 2, ainda nesta semana, os serviços que darão sustentação às escavações para o rebaixamento da própria avenida, visando à construção da estrutura.

De acordo com o fiscal da obra, José Alves, a preparação da Alça 2 é desenvolvida simultaneamente à conclusão dos serviços de estabilização das fundações da estrutura na Alça 4, na altura da empresa Polo Car, na Avenida Getúlio Vargas, até o próximo semáforo, da Rua José de Melo, o que garante maior celeridade e eficiência à obra.

O engenheiro informou ainda que a medida segue o projeto de sinalização temporária, elaborado pela Seop e aprovado pela RBTrans, para que a obra possa evoluir de forma organizada.

“Começamos a trabalhar na Alça 2, com a introdução dos tapumes e as demais ações temporárias de interdição parcial. Também no dia de hoje, na Alça 4, onde iniciamos os serviços, concluiremos o estaqueamento e, possivelmente, a partir de amanhã, conseguiremos abrir as duas pistas fechadas, para que o fluxo volte à normalidade”, explica Alves.

As operações são executadas com o auxílio de maquinário especializado na perfuração do solo. Os trabalhos em cada alça são realizados em torno de 20 a 30 dias.

Investimentos

O Complexo Viário é fruto de convênio entre o governo do Acre, por meio da Seop, e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

O investimento total supera R$ 22 milhões, sendo mais de R$ 18 milhões provenientes de emenda parlamentar e R$ 4 milhões de contrapartida do Estado.

