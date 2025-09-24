fbpx
Prefeitura de Rio Branco e Estado celebram termo de compromisso sobre manutenção e conservação de espaços públicos

Publicado

4 horas atrás

em

Acordo formaliza a transferência da gestão de parques e pontos turísticos à Prefeitura, garantindo preservação, modernização e maior qualidade para a população

A Prefeitura de Rio Branco recebeu do Governo do Acre a gestão de importantes espaços públicos, como o Parque da Maternidade e o ponto turístico localizado na região da Gameleira. A formalização ocorreu na manhã desta terça-feira (23), por meio da assinatura de um Termo de Compromisso celebrado entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado de Administração.

Com o acordo, o município passa a ser responsável pela manutenção e conservação desses locais, garantindo melhores condições de uso, preservação e valorização, reforçando a importância desses espaços para a população e para o turismo da capital.

“Inicialmente será o Parque da Maternidade, e depois faremos o mesmo com os outros parques da cidade”, afirmou Correia. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O secretário de Administração do Estado, Paulo Roberto Correia, destacou a parceria com a Prefeitura e a importância da transferência de responsabilidade.

“Primeiro queremos agradecer a parceria com o prefeito Bocalom, à Prefeitura de Rio Branco e ao secretário Cid, que nos recebem aqui, dando um presente para a cidade: o Parque da Maternidade. Vamos trabalhar na revitalização em lotes e, à medida que forem concluídos, a Prefeitura assumirá a responsabilidade definitiva por esses espaços. Inicialmente será o Parque da Maternidade, e depois faremos o mesmo com os outros parques da cidade”, afirmou Correia.

“Com este termo, inicia-se um trabalho de recuperação e modernização de todos os equipamentos, garantindo uma capital mais limpa, bem cuidada e moderna”, destacou o prefeito. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O prefeito da capital acreana ressaltou que, desde o início de sua primeira gestão, a Prefeitura já cuidava desses espaços, assumindo a responsabilidade pela manutenção e conservação. Com a formalização do termo, a cidade e a população serão os principais beneficiados.

“O Governo do Estado sempre administrou os parques da cidade. Quando assumimos a Prefeitura, passamos a cuidar do Parque da Maternidade, apesar de ser propriedade do Estado, reduzindo os custos da manutenção para o governo. Agora, com este termo de cooperação, inicia-se um trabalho de recuperação e modernização de todos os equipamentos, que serão repassados definitivamente à Prefeitura de Rio Branco, garantindo uma capital mais limpa, bem cuidada e moderna”, destacou o prefeito.

Justiça Eleitoral cassa mandatos em Assis Brasil por fraude à cota de gênero

Publicado

26 minutos atrás

em

24 de setembro de 2025

Por

MDB, PSD e PP tiveram diplomas anulados e dirigentes declarados inelegíveis após lançamento de candidaturas fictícias femininas nas eleições de 2024

A Justiça Eleitoral da 6ª Zona, em Brasileia, julgou procedente uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e cassou os diplomas de vereadores e suplentes eleitos pelos partidos MDB, PSD e PP em Assis Brasil, no interior do Acre. A decisão, proferida nesta terça-feira (24) pelo juiz José Leite de Paula Neto, também declarou a inelegibilidade por oito anos de dirigentes partidários e de candidatas envolvidas no esquema.

Segundo a sentença, ficou comprovado que os partidos lançaram candidaturas femininas fictícias apenas para cumprir formalmente a cota mínima de 30% exigida pela lei. As investigações identificaram candidatas com votação inexpressiva, ausência de campanha e prestação de contas com indícios de irregularidades.

Entre os exemplos citados, Ione Ferreira Barros (MDB) teve apenas seis votos e declarou contas zeradas; Francisca Delzirlandia Dimas Pinheiro (PSD) recebeu R$ 10 mil do fundo eleitoral e obteve dois votos; já Maria Aparecida Pimentel Souza (PP) declarou R$ 14,4 mil em recursos públicos e também terminou com apenas dois votos.

Com a decisão, perderam os mandatos Francisco Furtado de Moura (MDB), Gilson da Costa Dias (PSD), além de Juraci Pacheco de Moraes, Wendell Gonçalves Marques e Antonia Alves Pereira Cavalcante (todos do PP). Foram declarados inelegíveis os dirigentes Gerineudo Galdino de Araújo (PSD), Francisco Monteiro Bezerra Júnior (MDB)e Jerry Correia Marinho (PP) — atual prefeito reeleito do município — além das candidatas Maria Aparecida Pimentel Souza e Francisca Delzirlandia Dimas Pinheiro.

O juiz determinou ainda a anulação dos votos destinados aos três partidos para vereador e ordenou a retotalização dos resultados. Caso a nulidade ultrapasse 50% dos votos válidos, deverá ser convocada uma nova eleição para a Câmara Municipal de Assis Brasil.

Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia disse que está tranquilo, cabe recursos e não irá concorrer nas próximas eleições.

Em entrevista por telefone, o prefeito Jerry Correia (PP) afirmou estar tranquilo, destacou que cabe recurso da decisão e explicou que sua inelegibilidade decorre do fato de ser presidente do partido. Ele confirmou que não disputará as próximas eleições.

A decisão ainda é passível de recurso nas instâncias superiores.

Câmara de Brasileia aprova projeto que garante prioridade a pessoas com fibromialgia

Publicado

3 horas atrás

em

24 de setembro de 2025

Por

Iniciativa do vereador Almir Andrade assegura atendimento preferencial em bancos e repartições públicas; proposta segue para sanção do Executivo

A Câmara Municipal de Brasileia aprovou nesta terça-feira (23) o Projeto de Lei nº 06, de autoria do vereador Almir Andrade, que institui a identificação para pessoas com fibromialgia, garantindo atendimento prioritário em serviços públicos e privados, como repartições e agências bancárias.

A proposta foi aprovada por unanimidade entre os parlamentares presentes. De acordo com o autor, a medida busca aliviar as dificuldades enfrentadas por pacientes diagnosticados com a síndrome, caracterizada por dores crônicas e intensas durante 24 horas por dia.

“O objetivo é evitar que essas pessoas, que já enfrentam tanto sofrimento, tenham que esperar longos períodos em filas. Agora poderão contar com prioridade e respeito em seus atendimentos”, afirmou Andrade.

O vereador também agradeceu aos colegas pela aprovação e destacou que a matéria segue agora para análise e sanção do prefeito Carlinhos do Pelado.

 

Prefeitura inicia construção de duas casas de farinha para o 2º Festival da Macaxeira e Agronegócio

Publicado

20 horas atrás

em

23 de setembro de 2025

Por

Ampliação da estrutura busca atender maior demanda de público e valorizar a cultura local

Buscando garantir mais comodidade ao público e atender à crescente demanda pelos produtos à base de macaxeira, a Secretaria Municipal de Agropecuária iniciou, nesta terça-feira (23), a construção de duas casas de farinha no espaço que sediará a segunda edição do Festival da Macaxeira e Agronegócio. A primeira casa já começou a ser construída e os trabalhos foram acompanhados de perto pelo secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, que destacou a importância da ampliação para valorizar a cultura local e oferecer uma experiência ainda melhor aos visitantes.

“A gente vai colocar essa aqui, que está sendo feita, com todo tipo de produto da macaxeira. O rapaz que já é acostumado a trabalhar atuou no evento do ano passado e também na Expoacre. Estamos fazendo uma outra casa de farinha, um pouco mais simples, porque no ano passado foi muita correria e ele não dava conta de atender todo mundo. Este ano ampliamos a estrutura para atender bem a todos que vierem aqui”, evidenciou.

“Este ano ampliamos a estrutura para atender bem a todos que vierem aqui”, evidenciou Eracides. (Foto: Wilkes Silva/Secom)

Além das novidades na estrutura, a segunda edição do Festival da Macaxeira e Agronegócio contará também com amplo estacionamento, planejado para receber com conforto e segurança o grande público esperado durante os dias 3, 4 e 5 de outubro. A medida visa garantir mais comodidade aos visitantes e facilitar o acesso ao Horto Florestal, proporcionando uma experiência ainda melhor para quem prestigiar o evento.

Considerado a grande festa do agro em Rio Branco, o festival promove a valorização da agricultura familiar, sendo uma vitrine para a produção local e oportunizando negócios para os agricultores. Além de celebrar a cultura da macaxeira, o evento busca fortalecer a economia rural, conectando produtores, consumidores e empreendedores do setor.

