Flash
Prefeitura de Rio Branco e Estado celebram termo de compromisso sobre manutenção e conservação de espaços públicos
O secretário de Administração do Estado, Paulo Roberto Correia, destacou a parceria com a Prefeitura e a importância da transferência de responsabilidade.
“Primeiro queremos agradecer a parceria com o prefeito Bocalom, à Prefeitura de Rio Branco e ao secretário Cid, que nos recebem aqui, dando um presente para a cidade: o Parque da Maternidade. Vamos trabalhar na revitalização em lotes e, à medida que forem concluídos, a Prefeitura assumirá a responsabilidade definitiva por esses espaços. Inicialmente será o Parque da Maternidade, e depois faremos o mesmo com os outros parques da cidade”, afirmou Correia.
O prefeito da capital acreana ressaltou que, desde o início de sua primeira gestão, a Prefeitura já cuidava desses espaços, assumindo a responsabilidade pela manutenção e conservação. Com a formalização do termo, a cidade e a população serão os principais beneficiados.
“O Governo do Estado sempre administrou os parques da cidade. Quando assumimos a Prefeitura, passamos a cuidar do Parque da Maternidade, apesar de ser propriedade do Estado, reduzindo os custos da manutenção para o governo. Agora, com este termo de cooperação, inicia-se um trabalho de recuperação e modernização de todos os equipamentos, que serão repassados definitivamente à Prefeitura de Rio Branco, garantindo uma capital mais limpa, bem cuidada e moderna”, destacou o prefeito.
Comentários
Flash
Justiça Eleitoral cassa mandatos em Assis Brasil por fraude à cota de gênero
MDB, PSD e PP tiveram diplomas anulados e dirigentes declarados inelegíveis após lançamento de candidaturas fictícias femininas nas eleições de 2024
A Justiça Eleitoral da 6ª Zona, em Brasileia, julgou procedente uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e cassou os diplomas de vereadores e suplentes eleitos pelos partidos MDB, PSD e PP em Assis Brasil, no interior do Acre. A decisão, proferida nesta terça-feira (24) pelo juiz José Leite de Paula Neto, também declarou a inelegibilidade por oito anos de dirigentes partidários e de candidatas envolvidas no esquema.
Segundo a sentença, ficou comprovado que os partidos lançaram candidaturas femininas fictícias apenas para cumprir formalmente a cota mínima de 30% exigida pela lei. As investigações identificaram candidatas com votação inexpressiva, ausência de campanha e prestação de contas com indícios de irregularidades.
Entre os exemplos citados, Ione Ferreira Barros (MDB) teve apenas seis votos e declarou contas zeradas; Francisca Delzirlandia Dimas Pinheiro (PSD) recebeu R$ 10 mil do fundo eleitoral e obteve dois votos; já Maria Aparecida Pimentel Souza (PP) declarou R$ 14,4 mil em recursos públicos e também terminou com apenas dois votos.
Com a decisão, perderam os mandatos Francisco Furtado de Moura (MDB), Gilson da Costa Dias (PSD), além de Juraci Pacheco de Moraes, Wendell Gonçalves Marques e Antonia Alves Pereira Cavalcante (todos do PP). Foram declarados inelegíveis os dirigentes Gerineudo Galdino de Araújo (PSD), Francisco Monteiro Bezerra Júnior (MDB)e Jerry Correia Marinho (PP) — atual prefeito reeleito do município — além das candidatas Maria Aparecida Pimentel Souza e Francisca Delzirlandia Dimas Pinheiro.
O juiz determinou ainda a anulação dos votos destinados aos três partidos para vereador e ordenou a retotalização dos resultados. Caso a nulidade ultrapasse 50% dos votos válidos, deverá ser convocada uma nova eleição para a Câmara Municipal de Assis Brasil.
Em entrevista por telefone, o prefeito Jerry Correia (PP) afirmou estar tranquilo, destacou que cabe recurso da decisão e explicou que sua inelegibilidade decorre do fato de ser presidente do partido. Ele confirmou que não disputará as próximas eleições.
A decisão ainda é passível de recurso nas instâncias superiores.
Comentários
Flash
Câmara de Brasileia aprova projeto que garante prioridade a pessoas com fibromialgia
Iniciativa do vereador Almir Andrade assegura atendimento preferencial em bancos e repartições públicas; proposta segue para sanção do Executivo
A Câmara Municipal de Brasileia aprovou nesta terça-feira (23) o Projeto de Lei nº 06, de autoria do vereador Almir Andrade, que institui a identificação para pessoas com fibromialgia, garantindo atendimento prioritário em serviços públicos e privados, como repartições e agências bancárias.
A proposta foi aprovada por unanimidade entre os parlamentares presentes. De acordo com o autor, a medida busca aliviar as dificuldades enfrentadas por pacientes diagnosticados com a síndrome, caracterizada por dores crônicas e intensas durante 24 horas por dia.
“O objetivo é evitar que essas pessoas, que já enfrentam tanto sofrimento, tenham que esperar longos períodos em filas. Agora poderão contar com prioridade e respeito em seus atendimentos”, afirmou Andrade.
O vereador também agradeceu aos colegas pela aprovação e destacou que a matéria segue agora para análise e sanção do prefeito Carlinhos do Pelado.
Você precisa fazer login para comentar.