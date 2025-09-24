Prefeitura de Rio Branco e Estado celebram termo de compromisso sobre manutenção e conservação de espaços públicos

Acordo formaliza a transferência da gestão de parques e pontos turísticos à Prefeitura, garantindo preservação, modernização e maior qualidade para a população

A Prefeitura de Rio Branco recebeu do Governo do Acre a gestão de importantes espaços públicos, como o Parque da Maternidade e o ponto turístico localizado na região da Gameleira. A formalização ocorreu na manhã desta terça-feira (23), por meio da assinatura de um Termo de Compromisso celebrado entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado de Administração. Com o acordo, o município passa a ser responsável pela manutenção e conservação desses locais, garantindo melhores condições de uso, preservação e valorização, reforçando a importância desses espaços para a população e para o turismo da capital.

O secretário de Administração do Estado, Paulo Roberto Correia, destacou a parceria com a Prefeitura e a importância da transferência de responsabilidade.

“Primeiro queremos agradecer a parceria com o prefeito Bocalom, à Prefeitura de Rio Branco e ao secretário Cid, que nos recebem aqui, dando um presente para a cidade: o Parque da Maternidade. Vamos trabalhar na revitalização em lotes e, à medida que forem concluídos, a Prefeitura assumirá a responsabilidade definitiva por esses espaços. Inicialmente será o Parque da Maternidade, e depois faremos o mesmo com os outros parques da cidade”, afirmou Correia.

O prefeito da capital acreana ressaltou que, desde o início de sua primeira gestão, a Prefeitura já cuidava desses espaços, assumindo a responsabilidade pela manutenção e conservação. Com a formalização do termo, a cidade e a população serão os principais beneficiados.

“O Governo do Estado sempre administrou os parques da cidade. Quando assumimos a Prefeitura, passamos a cuidar do Parque da Maternidade, apesar de ser propriedade do Estado, reduzindo os custos da manutenção para o governo. Agora, com este termo de cooperação, inicia-se um trabalho de recuperação e modernização de todos os equipamentos, que serão repassados definitivamente à Prefeitura de Rio Branco, garantindo uma capital mais limpa, bem cuidada e moderna”, destacou o prefeito.

