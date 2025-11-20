Acre
Prefeitura de Rio Branco divulga Nota Informativa sobre a captação de água do Rio Acre
Nos últimos dias, a captação de água do Rio Acre tem enfrentado sérios desafios devido às intensas chuvas iniciais do período do inverno. Desde o dia 11 de outubro, a turbidez da água, somada à presença de balseiros, tem aumentado significativamente, prejudicando tanto o processo de captação quanto o tratamento da água.
Em condições normais, com turbidez inferior a 800 NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez), as Estações de Tratamento de Água (ETAs) I e II do SAERB têm capacidade para tratar até 1.600 litros por segundo. A turbidez, medida em NTU, indica o grau de turvação da água, causadas pela presença de partículas em suspensão.
Contudo, desde outubro, os níveis de turbidez têm alcançado índices alarmantes, com picos de até 3.850 NTU em 14 de novembro – o maior registrado desde 2022. Essa situação prolongada tem levado à necessidade de redução da produção de água para garantir a qualidade do abastecimento, chegando, em alguns dias, a cortes de até 30% da produção. Em 18 dos últimos 40 dias, a produção foi reduzida em 20%, passando de 1.600 para 1.280 litros por segundo.
Os gráficos abaixo mostram a série histórica da turbidez no ponto de captação das ETAs I e II, evidenciando a gravidade desta situação atípica.
A alta turbidez tem um impacto direto na distribuição de água, pois a produção precisa ser ajustada para atender aos padrões de qualidade. Em consequência, o sistema de abastecimento tem apresentado intermitência, com rodízios mais frequentes e tempo de fornecimento reduzido. Embora situações de turbidez elevada sejam comuns nesta época do ano, o que ocorre este ano é completamente fora do normal, com níveis de turbidez nunca observados em anos anteriores. Para se ter uma ideia, em outubro, a turbidez ultrapassou 1.000 NTU por 11 dias consecutivos, e já em novembro, estamos no 7º dia com turbidez superior a 1.320 NTU.
Outro fator agravante são os balseiros, que têm se repetido com frequência desde o dia 11 de outubro, em volumes históricos e sem precedentes.
Apesar dessas condições adversas, que resultam de fenômenos naturais, a Prefeitura por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), tem trabalhado incansavelmente para manter o sistema de abastecimento em operação. A produção de água tem sido ajustada dentro dos limites possíveis, para garantir a qualidade da água distribuída aos nossos usuários.
Atualmente, o Sae está operando com capacidade de 87,8%, produzindo 1.405 litros por segundo. Não é possível aumentar a vazão de tratamento devido às atuais condições de turbidez, pois isso comprometeria a qualidade da água. Contudo, o monitoramento do sistema é contínuo, e, caso as condições melhorem, a produção será ajustada de forma a atender à demanda.
A turbidez da água é medida em NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez), que indica o grau de clareza da água. Quanto mais alta a turbidez, maior a presença de partículas em suspensão, tornando a água turva ou suja.
Agradecemos a compreensão da população e reforçamos nosso compromisso com a transparência e a qualidade do abastecimento de água em nossa cidade.
Xapuri inaugura nesta sexta-feira (21) Ponte da Sibéria após décadas de espera por obra de R$ 40 milhões
Com 363 metros de extensão, estrutura promete revolucionar mobilidade e impulsionar economia local; governador Gladson Cameli destaca obra como “resposta aos críticos”
Xapuri vive um marco histórico nesta sexta-feira (21) com a inauguração oficial da Ponte da Sibéria, obra aguardada há décadas pela população. Com 363 metros de extensão e investimento superior a R$ 40 milhões, a ponte conectará definitivamente o centro urbano ao tradicional bairro da Sibéria, transformando a mobilidade e impulsionando o desenvolvimento econômico do município.
O governador Gladson Cameli, durante vistorias recentes, afirmou que a inauguração simboliza uma resposta aos críticos que duvidaram da entrega do projeto. “Estamos cumprindo o que está na Constituição: garantindo o direito de ir e vir”, declarou. O investimento contou com R$ 15 milhões de emenda do senador Marcio Bittar e R$ 25 milhões do Governo do Estado.
Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), a construção mobilizou aproximadamente 70 trabalhadores na fase final. A presidente do órgão, Sula Ximenes, destacou o caráter histórico da obra: “O Deracre está cumprindo sua missão e entregando uma obra histórica para Xapuri e para o bairro da Sibéria”.
A expectativa é que a nova ligação beneficie diretamente mais de 5 mil moradores, que durante anos dependiam exclusivamente de balsa ou trânsito limitado para atravessar o rio. A ponte também deve fortalecer o agronegócio local, facilitando o escoamento da produção rural e reduzindo significativamente o tempo de acesso a serviços essenciais.
Polícia investiga possível homicídio de homem que era tratado como acusado de violência doméstica em Sena Madureira
Trabalhador rural Adenilson Maia desapareceu em março após suposta briga com a companheira; nova linha investigativa apura eliminação física da vítima
A Polícia Civil de Sena Madureira adotou uma nova linha de investigação sobre o desaparecimento do trabalhador rural Adenilson dos Santos Maia, 30 anos, ocorrido em 2 de março deste ano. Coordenada pela delegada Rivânia Franklin, a investigação agora trabalha com a hipótese de que Adenilson pode ter sido vítima de homicídio, embora inicialmente ele fosse tratado como acusado de violência doméstica e incêndio criminoso.
No dia de ontem quarta-feira, dia (19), investigadores cumpriram dois mandados de busca e apreensão no ramal dos Terçados, km 38, no sentido Sena Madureira a Rio Branco, onde foram apreendidos quatro aparelhos celulares. “A princípio, foi registrado como ameaça relacionada à violência doméstica e um incêndio criminoso. Entretanto, com o desenrolar das investigações, começou a se levantar suspeita de que, na verdade, se tratava de um homicídio”, explicou a delegada Rivânia Franklin.
Oriundo do rio Caeté e filho do senhor conhecido como “Longa”, Adenilson desapareceu após supostamente ter brigado com sua companheira. No dia seguinte ao desaparecimento, a mulher prestou depoimento à polícia fazendo várias acusações contra ele. Desde então, o trabalhador rural não foi mais visto, deixando familiares e amigos em estado de angústia. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.
Mãe acorrenta filho dependente químico para se proteger de agressões na região do Benfica, em Rio Branco
Caso extremo no bairro Benfica, em Rio Branco, expõe a falta de apoio a famílias que convivem com a dependência química; situação foi registrada pelo programa Gazeta Alerta
Uma cena de desespero chocou a capital acreana nesta semana: uma mãe da região do Benfica acorrentou o próprio filho de 18 anos, dependente químico, para se proteger de constantes agressões e ameaças. O caso, registrado e exibido pelo programa Gazeta Alerta, revela a situação extrema enfrentada por famílias que convivem com a dependência química sem receber apoio adequado.
De acordo com relatos, a mulher vinha sofrendo violências repetidas do filho, que estaria em surto frequente devido ao uso de entorpecentes. Sem condições de contê-lo sozinha e temendo pelas consequências, ela recorreu à medida drástica como último recurso para proteção mútua.
“Não foi por crueldade, mas por desespero”, declarou a mãe, visivelmente abalada, ao programa.
Ela afirmou que não sabia mais como lidar com a situação e temia que o filho pudesse se machucar ou machucar outras pessoas na comunidade.
O caso reacendeu o debate sobre a carência de estruturas públicas para tratamento e acolhimento de dependentes químicos no estado. Após a exposição midiática, espera-se que órgãos de assistência social e saúde do município e estado avaliem a necessidade de encaminhar o jovem para tratamento adequado e ofereçam suporte à família.
Veja registro da TV Gazeta:
