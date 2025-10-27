Prefeitura de Rio Branco convoca aprovados em seletivo da Educação

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), convocou nesta segunda-feira, 27, os candidatos aprovados no seletivo simplificado, Edital nº 05/2025, destinado à contratação temporária de professores e servidores administrativos.

De acordo com o edital, a convocação abrange profissionais classificados para os cargos de professor da Educação Infantil (creche e pré-escola), professor do Ensino Fundamental, professor da Educação Especial (mediador, AEE e bilíngue), assistente escolar, assistente de creche e merendeira. Os convocados devem comparecer à Escola Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, localizada na Rua Alfredo Zaire, nº 102, Bairro Bela Vista, em Rio Branco, nos horários definidos para cada grupo.

No período da manhã (8h às 12h), deverão se apresentar merendeiras, assistentes de creche, assistentes escolares e professores da Educação Infantil. Já no turno da tarde (14h às 17h), é a vez dos professores do Ensino Fundamental e da Educação Especial.

A Seme ressalta que a ausência no horário e local determinados implicará em desistência da vaga, sendo o candidato substituído por outro, conforme a ordem de classificação geral.

Os convocados deverão apresentar originais e cópias dos documentos pessoais, incluindo identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, carteira de trabalho, diplomas de escolaridade, atestado de aptidão física e mental, declaração de não acúmulo de cargos e comprovante de conta bancária.

