Prefeitura de Rio Branco atendeu mais de 790 famílias da agricultura familiar em 2025

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária, consolidou em 2025 um conjunto expressivo de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, executadas pelo Departamento de Apoio à Produção (DAP). O relatório anual evidencia avanços significativos nos programas municipais, ampliando atendimentos, reforçando a assistência técnica e garantindo melhores condições de produção para centenas de famílias rurais.

Ao longo do ano, o DAP concentrou seus esforços em quatro eixos estratégicos: Assistência Técnica (ATE), Programa Municipal de Grãos, Programa da Bacia Leiteira e Cultivo Protegido, além de iniciativas complementares como georreferenciamento, distribuição de insumos, apoio às Fazendinhas Comunitárias e participação ativa em eventos de grande porte, como ExpoAcre e o 2° Festival da Macaxeira.

Um dos principais destaques é o número expressivo de 790 visitas técnicas realizadas nas propriedades rurais do município. Essas visitas permitiram:

Acompanhamento direto das atividades produtivas;

Diagnóstico das necessidades específicas de cada comunidade;

Orientações de manejo, adubação, correção de solo e condução de cultivos;

Fortalecimento da relação entre técnicos e agricultores;

Planejamento estratégico dos programas municipais.

Essas ações reforçam o papel do DAP como articulador do desenvolvimento rural sustentável e como ponte direta entre a gestão municipal e o agricultor familiar.

Programa Municipal de Grãos: avanço da produção de arroz, soja e café

O Programa Municipal de Grãos ganhou destaque em 2025 com a ampliação das frentes produtivas e o fortalecimento das parcerias institucionais.

Produção de arroz – BRSA 502 e Primavera

Parceria estratégica com a Embrapa, discutindo tecnologias e estratégias de aumento de produtividade;

Participação da equipe municipal em todo o processo pós-colheita, incluindo limpeza, ensacamento, embarque e desembarque na Cageacre (unidade Campinas);

Resultado consolidado de 405 kg de sementes de arroz limpas, prontas para uso e redistribuição.

Expansão da cafeicultura

O café também recebeu destaque em 2025:

Três produtores receberam assistência técnica especializada detalhada;

33 produtores foram acompanhados pelo programa ao longo do ano;

Foram realizadas visitas de campo para monitoramento de lavouras e correção de manejo;

Houve reuniões com produtores e orientação para melhoria da qualidade do café produzido.

Cultivo Protegido: tecnologia, manejo e ampliação de práticas sustentáveis

O Cultivo Protegido seguiu como uma das políticas mais importantes de apoio ao pequeno produtor, em 2025, o programa envolveu:

Acompanhamento direto de produtores em diversas comunidades rurais;

Implementação de técnicas de produção em ambiente protegido;

Cursos práticos, como o de irrigação realizado no Ramal Baixa Verde;

Orientações especializadas para hortas comunitárias e cultivos diversificados.

Outro avanço importante foi o georreferenciamento das propriedades rurais, o mapeamento técnico permitiu, melhorar a organização territorial, auxiliou no planejamento de ações futuras, assim como atualização de dados agrários do município.

Entrega de mais de 277 mil quilos de insumos em 2025

A Prefeitura intensificou a entrega de insumos essenciais aos agricultores familiares, distribuindo:

100 kg de calcário;

750 kg de NPK 08-28-16;

050 kg de NPK 20-05-20;

Totalizando 277.900 kg de insumos agrícolas.

As culturas mais beneficiadas são:

Café

Mandioca

Milho

Melancia

Arroz

Pastagem rotacionada

Frutíferas (açaí, mamão, banana, acerola, laranja, limão, pitaya)

Essa distribuição teve papel decisivo na correção de solos, aumento de produtividade e fortalecimento da agricultura familiar.

O relatório anual confirma que 2025 foi um ano marcante para o fortalecimento da agricultura familiar em Rio Branco. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agropecuária e do Departamento de Apoio à Produção, ampliou investimentos, reforçou a presença técnica nas comunidades e consolidou programas estruturantes que impactam diretamente o aumento da produção, a geração de renda e a qualidade de vida rural.

