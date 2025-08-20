Prefeitura de Rio Branco articula parceria para reforçar segurança nas unidades de saúde e combater furtos de fios de postes

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Articulação Institucional, promoveu reunião com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, para discutir medidas de reforço à segurança nas unidades de saúde e tratar de temas pontuais da capital, como os furtos de fios de postes.

O encontro contou com a presença do vereador Samir Bestene, que se colocou à disposição para propor, na Câmara Municipal, um projeto de lei que formalize um mecanismo de cooperação entre a Saúde de Rio Branco e a Segurança Pública do Estado, com o objetivo de otimizar a rede de atenção básica garantindo mais segurança à população.

O secretário de Saúde e Articulação Institucional, Rennan Biths, ressaltou a importância da união entre as instituições: “O diálogo entre Prefeitura, Estado e Câmara é essencial para que possamos oferecer respostas mais ágeis e efetivas. Essa cooperação fortalece a rede de saúde e contribui diretamente para a segurança de quem trabalha e de quem busca atendimento nas nossas unidades.”

O vereador Samir Bestene reforçou o compromisso de contribuir, no legislativo, com iniciativas que assegurem maior segurança à capital, agradecendo aos secretários pela articulação. Já o secretário José Américo Gaia se colocou à disposição para apoiar as iniciativas e informou que a pasta deve elaborar um estudo para verificar o melhor formato de cooperação. Ele também ressaltou que recentemente foi realizada uma operação para apurar furtos de fios de postes e que a segurança pública segue acompanhando de perto esses casos.

Mesmo sem estar presente na reunião, o prefeito Tião Bocalom celebrou a articulação e destacou o compromisso da gestão com a população: “Nosso maior dever é cuidar das pessoas. Essa parceria com a Câmara Municipal e o Governo do Estado mostra maturidade política e garante que a população e os servidores da saúde tenham mais tranquilidade e segurança no dia a dia.”

