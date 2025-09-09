fbpx
Prefeitura de Rio Branco articula acordo e paralisação do transporte coletivo é suspensa

Publicado

16 minutos atrás

em

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Articulação Institucional, realizou na tarde desta terça-feira (9) uma reunião com o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Acre (SINTTPAC), para evitar a paralisação do transporte coletivo, que estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira (10).

O movimento seria motivado por reivindicações da categoria, como reajuste salarial e aumento do vale-alimentação. Assim que tomou conhecimento da pauta, o prefeito em exercício, Alysson Bestene, mobilizou a equipe da prefeitura para iniciar o diálogo imediato com o sindicato.

De acordo com o secretário de Articulação, Rennan Biths, a prefeitura apresentou as medidas já adotadas, em especial o projeto de lei protocolado nesta terça-feira na Câmara Municipal, que trata do subsídio pago pelo município ao transporte coletivo.

“O prefeito em exercício nos incumbiu de iniciar essa articulação de imediato. Conversamos com o sindicato e mostramos que o município já tomou providências, inclusive com o envio do projeto de lei que viabiliza o atendimento às reivindicações da categoria. Agora estamos em diálogo com os vereadores para que avaliem a proposta, garantindo que a população não seja prejudicada”, afirmou Rennan Biths.

Após a reunião, o presidente do SINTTPAC, Antônio Neto da Silva Oliveira, confirmou a suspensão da paralisação até quinta-feira (11), ressaltando que o sindicato seguirá acompanhando os desdobramentos da negociação.

“Atendemos ao chamado da prefeitura porque sempre estivemos abertos ao diálogo. Decidimos suspender o movimento até quinta-feira, quando vamos avaliar o andamento das negociações. Nosso objetivo nunca foi ser radical, mas encontrar soluções que contemplem os trabalhadores sem prejudicar a população”, destacou Antônio Neto.

De acordo com o secretário, a prefeitura de Rio Branco continuará as tratativas ao longo da semana para buscar um entendimento que atenda às demandas da categoria e, ao mesmo tempo, garanta a continuidade do serviço essencial à população.

Profissionais de comunicação do Acre ganham destaque no 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo

Publicado

2 horas atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

Premiação valoriza o jornalismo como parceiro do empreendedorismo local

A cerimônia da etapa estadual do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) aconteceu nesta terça-feira (9), e premiou as 14 melhores reportagens sobre o empreendedorismo no Acre, nas categorias Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário.

Além de reunir profissionais da imprensa, autoridades e representantes de instituições locais, o evento contou com a palestra “Desafios e Oportunidades da Inteligência Artificial”, ministrada pelo jornalista especialista em tecnologia, Thássius Veloso.

Os primeiros colocados de cada categoria seguem para a etapa regional, que classificará os finalistas da etapa nacional, ampliando a visibilidade aos conteúdos sobre pequenos negócios. Conheça os vencedores:

Categoria Texto

1º lugar: Com moda ancestral, indígenas potencializam bioeconomia ao mesmo tempo que fortalecem identidade cultural no Acre (A Gazeta do Acre)

Vencedora: Tácita Muniz

2º lugar: Projeto leva experiência tradicional das feiras para dentro de condomínios em Rio Branco (ContilNet Notícias)

Vencedor: Vitor Paiva

3º lugar: Maquiadora trans converte preconceito em força e conquista espaço no empreendedorismo do AC: ‘Protagonista da minha história’ (G1 AC)

Vencedor: Renato Menezes

Categoria Áudio

1º lugar: Com apoio do Sebrae, Acre desperta para a produção de café (Rádio Difusora Acreana)

Vencedor: Wesley Moraes

2º lugar: Cafeiculturas acreanas que tem revolucionado a produção de café na Região do Alto Acre (Rádio Aldeia FM)

Vencedora: Andréia Nobre

3º lugar: Inovar pra cuidar: startups que transformam a saúde no Acre (CBN Amazônia)

Vencedora: Vitória Guimarães

Categoria Vídeo

1º lugar: Com orientação e apoio do SEBRAE Acre, mulher transformou o medo do futuro em coragem para empreender (TV5 – BAND ACRE)

Vencedora: Janequeli Silva

2º lugar: Mercado Mulheres Indígenas (TV Gazeta)

Vencedor: Adailson Oliveira

3º lugar: Mulheres na terceira idade transformam dificuldades em negócios (TV Gazeta)

Vencedor: João Victor Cardoso

Categoria Fotojornalismo

1º lugar: Empreendedores da noite: a energia que mantém vivas as praças de Rio Branco – em especial a Praça Relógio do Sol (Cidade AC News)

Vencedor: Mayke Wily

2º lugar: Muito além do agro: startups apostam em tecnologia e levam inovação à Expoacre 2024 (G1 Acre)

Vencedor: Victor Lebre

Categoria Jornalismo Universitário

1º lugar: Mulheres que fazem acontecer: a força do trabalho manual no empreendedorismo acreano (Site A Catraia – Ufac)

Vencedora: Thaynar Moura

2º lugar: Da seringa aos sapatos: a tradição de uma profissão quase esquecida (Site A Catraia – Ufac)

Vencedora: Amanda de Sousa

3º lugar: Trabalhar e Resistir (Site A Catraia – Ufac)

Vencedor: Victor Manoel Castro

Vídeos: Mais um acidente em cruzamento de Brasiléia deixa motociclista ferido

Publicado

10 horas atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

Acidente entre moto e carro ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 9

Local é conhecido por “ponto cego” e moradores pedem medidas urgentes de segurança no trânsito

Na manhã desta terça-feira (9), um novo acidente foi registrado no cruzamento das ruas Manoel Ribeiro e Pedro Pereira, no Bairro Raimundo Chaar, em Brasiléia, área onde estão localizados o Fórum da Comarca e o Comando do 5º Batalhão da Polícia Militar.

Um motociclista, que conduzia uma Honda de placa OVG7D82, foi atingido por um Fiat, placa HEW6A34, que avançou sobre a preferencial. Imagens mostram que a vítima trafegava no sentido ginásio quando foi surpreendida pelo carro, sendo arrastada por alguns metros.

Condutor da moto ficou ferido após ser surpreendido pelo carro que avançou na preferencial do cruzamento.

Socorrido inicialmente por um estudante de medicina que passava pelo local, o motociclista recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar. O motorista do veículo permaneceu no local para prestar socorro e esclarecimentos às autoridades. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.

Cruzamento já registrou outros acidentes

Segundo moradores, o ponto é considerado de risco por conta da baixa visibilidade causada por muros e paredes no entorno. Em outro acidente recente, um oficial do Corpo de Bombeiros também foi atingido por uma motociclista que desrespeitou a preferencial.

A recorrência dos casos será levada à Câmara Municipal, onde vereadores devem solicitar à prefeitura a instalação de sinalização mais visível ou quebra-molas para reduzir a incidência de acidentes.

Alta incidência de ocorrências com motos

Somente neste fim de semana, vários acidentes envolvendo motociclistas foram registrados na região de fronteira, alguns com consequências graves, como fraturas, amputações e internações. Autoridades locais pretendem reforçar campanhas educativas de prevenção no trânsito.

Veja vídeo abaixo:

Prefeitura de Rio Branco alerta para aumento de casos de covid, reforça rede e orienta população

Publicado

1 dia atrás

em

8 de setembro de 2025

Por

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu a Nota de Alerta Nº 04/2025 sobre o aumento de casos confirmados de covid-19 no município. Durante a semana epidemiológica 35, entre os dias 24 e 30 de agosto, registrou-se 19 casos confirmados. Isso corresponde a um crescimento de 90% em comparação à semana epidemiológica anterior, com 10 casos confirmados. Os idosos foram o grupo mais atingido durante esse período.
Até a 35ª semana epidemiológica em 2025, foram registrados 1.855 casos confirmados de covid em Rio Branco, com 255 casos suspeitos na última semana. Até a última atualização, a maioria dos casos confirmados tinham entre 40 a 49 anos, com 375 casos confirmados, seguido de 349 casos de pacientes com idade entre 30 e 39 anos.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, afirma que a rede de atenção básica está preparada para receber a população e reforça cuidados simples, mas que podem fazer diferença. “A atenção deve ser redobrada sobre esse vírus que, atualmente, vem sendo controlado. A vacinação em dia e cuidados diários na rotina, como a utilização de máscara e álcool nas mãos é de suma importância para manter a segurança, principalmente da população mais sensível, como idosos e pessoas com comorbidades. Temos reforçado continuamente nossa rede, com medidas estruturantes e reforço de pessoal”.
Quando procurar a UBS e quando procurar a UPA
A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de procurar o serviço adequado de saúde:
•Unidade Básica de Saúde (UBS): indicada para casos leves, como sintomas iniciais de síndrome gripal (febre baixa, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça leve), para testagem de covid-19, acompanhamento médico e orientações. Nas UBSs também é possível atualizar a vacinação contra a covid-19.
•Unidade de Pronto Atendimento (UPA): indicada para casos moderados a graves, quando houver sinais de alerta como febre persistente por mais de três dias, falta de ar ou dificuldade para respirar, dor no peito, confusão mental, fraqueza intensa ou sinais de desidratação. Nestes casos, é essencial buscar atendimento imediato.
Medidas de prevenção recomendadas
•Utilizar máscaras em locais fechados ou com aglomeração;
•Frequente higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70%;
•Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
•Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;
•Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
•Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;
•Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;
•Manter os ambientes bem ventilados;
•Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de Síndrome Gripal;
•Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos;
•Buscar atendimento médico em caso de sinais e sintomas compatíveis com a doença.
O prefeito Tião Bocalom destacou o compromisso da gestão com a saúde da população: “Estamos atentos ao crescimento dos casos de covid-19 em Rio Branco e atuando de forma responsável para garantir atendimento de qualidade à nossa população. Reforçamos as equipes de saúde, fortalecemos nossas unidades e seguimos orientando a população sobre prevenção. A pandemia nos ensinou muito e, com união, vamos continuar protegendo a vida dos rio-branquenses.”

