Flash
Prefeitura de Rio Branco articula acordo e paralisação do transporte coletivo é suspensa
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Articulação Institucional, realizou na tarde desta terça-feira (9) uma reunião com o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Acre (SINTTPAC), para evitar a paralisação do transporte coletivo, que estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira (10).
O movimento seria motivado por reivindicações da categoria, como reajuste salarial e aumento do vale-alimentação. Assim que tomou conhecimento da pauta, o prefeito em exercício, Alysson Bestene, mobilizou a equipe da prefeitura para iniciar o diálogo imediato com o sindicato.
De acordo com o secretário de Articulação, Rennan Biths, a prefeitura apresentou as medidas já adotadas, em especial o projeto de lei protocolado nesta terça-feira na Câmara Municipal, que trata do subsídio pago pelo município ao transporte coletivo.
“O prefeito em exercício nos incumbiu de iniciar essa articulação de imediato. Conversamos com o sindicato e mostramos que o município já tomou providências, inclusive com o envio do projeto de lei que viabiliza o atendimento às reivindicações da categoria. Agora estamos em diálogo com os vereadores para que avaliem a proposta, garantindo que a população não seja prejudicada”, afirmou Rennan Biths.
Após a reunião, o presidente do SINTTPAC, Antônio Neto da Silva Oliveira, confirmou a suspensão da paralisação até quinta-feira (11), ressaltando que o sindicato seguirá acompanhando os desdobramentos da negociação.
“Atendemos ao chamado da prefeitura porque sempre estivemos abertos ao diálogo. Decidimos suspender o movimento até quinta-feira, quando vamos avaliar o andamento das negociações. Nosso objetivo nunca foi ser radical, mas encontrar soluções que contemplem os trabalhadores sem prejudicar a população”, destacou Antônio Neto.
De acordo com o secretário, a prefeitura de Rio Branco continuará as tratativas ao longo da semana para buscar um entendimento que atenda às demandas da categoria e, ao mesmo tempo, garanta a continuidade do serviço essencial à população.
Comentários
Flash
Profissionais de comunicação do Acre ganham destaque no 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo
Premiação valoriza o jornalismo como parceiro do empreendedorismo local
A cerimônia da etapa estadual do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) aconteceu nesta terça-feira (9), e premiou as 14 melhores reportagens sobre o empreendedorismo no Acre, nas categorias Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário.
Além de reunir profissionais da imprensa, autoridades e representantes de instituições locais, o evento contou com a palestra “Desafios e Oportunidades da Inteligência Artificial”, ministrada pelo jornalista especialista em tecnologia, Thássius Veloso.
Os primeiros colocados de cada categoria seguem para a etapa regional, que classificará os finalistas da etapa nacional, ampliando a visibilidade aos conteúdos sobre pequenos negócios. Conheça os vencedores:
Categoria Texto
1º lugar: Com moda ancestral, indígenas potencializam bioeconomia ao mesmo tempo que fortalecem identidade cultural no Acre (A Gazeta do Acre)
Vencedora: Tácita Muniz
2º lugar: Projeto leva experiência tradicional das feiras para dentro de condomínios em Rio Branco (ContilNet Notícias)
Vencedor: Vitor Paiva
3º lugar: Maquiadora trans converte preconceito em força e conquista espaço no empreendedorismo do AC: ‘Protagonista da minha história’ (G1 AC)
Vencedor: Renato Menezes
Categoria Áudio
1º lugar: Com apoio do Sebrae, Acre desperta para a produção de café (Rádio Difusora Acreana)
Vencedor: Wesley Moraes
2º lugar: Cafeiculturas acreanas que tem revolucionado a produção de café na Região do Alto Acre (Rádio Aldeia FM)
Vencedora: Andréia Nobre
3º lugar: Inovar pra cuidar: startups que transformam a saúde no Acre (CBN Amazônia)
Vencedora: Vitória Guimarães
Categoria Vídeo
1º lugar: Com orientação e apoio do SEBRAE Acre, mulher transformou o medo do futuro em coragem para empreender (TV5 – BAND ACRE)
Vencedora: Janequeli Silva
2º lugar: Mercado Mulheres Indígenas (TV Gazeta)
Vencedor: Adailson Oliveira
3º lugar: Mulheres na terceira idade transformam dificuldades em negócios (TV Gazeta)
Vencedor: João Victor Cardoso
Categoria Fotojornalismo
1º lugar: Empreendedores da noite: a energia que mantém vivas as praças de Rio Branco – em especial a Praça Relógio do Sol (Cidade AC News)
Vencedor: Mayke Wily
2º lugar: Muito além do agro: startups apostam em tecnologia e levam inovação à Expoacre 2024 (G1 Acre)
Vencedor: Victor Lebre
Categoria Jornalismo Universitário
1º lugar: Mulheres que fazem acontecer: a força do trabalho manual no empreendedorismo acreano (Site A Catraia – Ufac)
Vencedora: Thaynar Moura
2º lugar: Da seringa aos sapatos: a tradição de uma profissão quase esquecida (Site A Catraia – Ufac)
Vencedora: Amanda de Sousa
3º lugar: Trabalhar e Resistir (Site A Catraia – Ufac)
Vencedor: Victor Manoel Castro
Comentários
Flash
Vídeos: Mais um acidente em cruzamento de Brasiléia deixa motociclista ferido
Local é conhecido por “ponto cego” e moradores pedem medidas urgentes de segurança no trânsito
Na manhã desta terça-feira (9), um novo acidente foi registrado no cruzamento das ruas Manoel Ribeiro e Pedro Pereira, no Bairro Raimundo Chaar, em Brasiléia, área onde estão localizados o Fórum da Comarca e o Comando do 5º Batalhão da Polícia Militar.
Um motociclista, que conduzia uma Honda de placa OVG7D82, foi atingido por um Fiat, placa HEW6A34, que avançou sobre a preferencial. Imagens mostram que a vítima trafegava no sentido ginásio quando foi surpreendida pelo carro, sendo arrastada por alguns metros.
Socorrido inicialmente por um estudante de medicina que passava pelo local, o motociclista recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar. O motorista do veículo permaneceu no local para prestar socorro e esclarecimentos às autoridades. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.
Cruzamento já registrou outros acidentes
Segundo moradores, o ponto é considerado de risco por conta da baixa visibilidade causada por muros e paredes no entorno. Em outro acidente recente, um oficial do Corpo de Bombeiros também foi atingido por uma motociclista que desrespeitou a preferencial.
A recorrência dos casos será levada à Câmara Municipal, onde vereadores devem solicitar à prefeitura a instalação de sinalização mais visível ou quebra-molas para reduzir a incidência de acidentes.
Alta incidência de ocorrências com motos
Somente neste fim de semana, vários acidentes envolvendo motociclistas foram registrados na região de fronteira, alguns com consequências graves, como fraturas, amputações e internações. Autoridades locais pretendem reforçar campanhas educativas de prevenção no trânsito.
Veja vídeo abaixo:
Você precisa fazer login para comentar.