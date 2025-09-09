Prefeitura de Rio Branco apresenta proposta de Plano Diretor e Plano Plurianual aos vereadores da base aliada

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Articulação realizou, nesta terça-feira, (9), uma reunião com vereadores da base aliada para apresentar as propostas de revisão do Plano Diretor e a elaboração do Plano Plurianual (PPA). O encontro teve como objetivo alinhar as reformulações e reforçar a importância da parceria entre o Executivo e Legislativo na construção de políticas públicas que orientem o crescimento ordenado da cidade.

O encontro foi liderado pelo secretário Rennan Biths (Saúde e Articulação Institucional) e ministrado pela diretora da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Ana CunhaEntre os vereadores presentes, estavam Samir Bestene, Bruno Moraes, Joabe Lira, Aiache, Matheus Paiva, Márcio Mustafá, João Paulo Silva, Leôncio Castro e Felipe Tchê.

Durante a reunião, Ana detalhou os principais pontos da revisão do Plano Diretor, documento que define as regras para o uso e a ocupação do solo urbano, prevê obras estruturantes e elabora diretrizes para o desenvolvimento do município.

Entre as propostas, foram apresentadas pautas que simplificam o licenciamento de empreendimentos em áreas já consolidadas da cidade, liberam a instalação de postos de gasolina próximos entre si, e facilitam a abertura de comércios e igrejas menores, e reduzem a burocracia para estacionamentos, entre outras.

Ana explicou que essa revisão do Plano Diretor classificou os empreendimentos de acordo com seu potencial de gerar tráfego e impacto no sistema viário. “Então, a gente precisa saber onde vai colocar, não pode colocar em qualquer lugar. Podem ser lugares que as ruas já são preparadas para receber esse peso, esse volume. O espírito é isso. O dever na rua, o traçado viário, o tipo de pavimento está muito ligado e tem um tipo de coisa que pode colocar ali”.

O secretário de articulação política, Rennan Biths, destacou que a reunião com os parlamentares reforça a transparência do processo e possibilita que as informações cheguem com clareza ao Legislativo.

“A reunião com os parlamentares reforça a transparência do processo e garante que todas as informações cheguem de forma clara ao Legislativo, que terá um papel fundamental na análise e votação das matérias. Esse diálogo é essencial para que possamos construir, juntos, um planejamento urbano que responda às necessidades da população e prepare Rio Branco para o futuro.”

Os vereadores presentes, destacaram a relevância das propostas, que tratam de temas como mobilidade urbana, infraestrutura, habitação, comércio e serviços, focadas em garantir qualidade de vida à população e preparar a cidade para desafios futuros.

