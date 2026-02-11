Prefeitura de Rio Branco apresenta candidatas e candidatos à realeza do Carnaval 2026

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), realizou na noite dessa terça-feira (10), a apresentação oficial das candidatas e dos candidatos à realeza do Carnaval 2026. O evento aconteceu na Praça da Revolução, espaço que será palco do tradicional carnaval promovido pelo município.

Durante a programação, as concorrentes aos títulos de Rainha do Carnaval, Rainha Gay e Rainha Trans, além do candidato ao posto de Rei Momo, tiveram o primeiro contato com o público e com a imprensa. A noite também contou com etapas previstas no edital do concurso, como o sorteio da ordem de apresentação e a pesagem das candidatas.

O diretor-presidente da FGB, Klowsbey Viegas, destacou a importância do momento dentro da organização do concurso e ressaltou o alto nível da disputa neste ano.

“Hoje é a apresentação das candidatas e dos candidatos à realeza. É um momento importante, conforme o edital, com a apresentação, o sorteio da ordem e a pesagem. É quando a imprensa e o público passam a conhecer quem está concorrendo. Este ano, a disputa será ainda mais acirrada, com muitos participantes em todas as categorias, o que deixará a festa ainda mais bonita”, afirmou.

De acordo com a organização, a edição de 2026 registrou grande procura, com representantes em todas as categorias, reforçando a diversidade, a inclusão e a tradição do carnaval da capital acreana.

O vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, enfatizou o compromisso da gestão municipal em promover um evento seguro, organizado e voltado para toda a família.

“É um momento importante para conhecer os candidatos a Rei Momo, Rainha do Carnaval, Rainha Trans e Rainha Gay. O carnaval é uma festa tradicional, e a gestão do prefeito Tião Bocalom tem buscado fazer um evento seguro, para as famílias, com espaço para crianças, idosos, pessoas com deficiência e cadeirantes, tudo com muita organização e cuidado aqui na Praça da Revolução”, destacou.

Entre as candidatas, a expectativa é grande para a disputa e para o brilho da festa em 2026. Algumas já possuem experiência no concurso e retornam ainda mais preparadas. É o caso de Liah Souza, candidata ao título de Rainha Trans.

“As expectativas são grandes. É muito preparo, muito ensaio todos os dias. Esta é a minha terceira vez concorrendo, e a expectativa é enorme. Estou muito confiante”, declarou.

Quem também reforçou o convite à população foi Carol Souza, candidata ao título de Rainha do Carnaval. “A expectativa é fazer um reinado lindo, alegre e em paz. Quero convidar todos para estarem aqui na escolha, sexta-feira, dia 13, na Praça da Revolução. Vai ser a primeira de cinco noites maravilhosas de carnaval. Venham curtir com a gente”, convidou.

A escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval 2026 acontecerá nesta sexta-feira (13), marcando oficialmente o início da programação carnavalesca promovida pela Prefeitura de Rio Branco. A expectativa é de cinco noites de muita alegria, cultura e tradição, reunindo foliões de todas as idades na Praça da Revolução.













