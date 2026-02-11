Flash
Prefeitura de Rio Branco apresenta candidatas e candidatos à realeza do Carnaval 2026
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), realizou na noite dessa terça-feira (10), a apresentação oficial das candidatas e dos candidatos à realeza do Carnaval 2026. O evento aconteceu na Praça da Revolução, espaço que será palco do tradicional carnaval promovido pelo município.
Durante a programação, as concorrentes aos títulos de Rainha do Carnaval, Rainha Gay e Rainha Trans, além do candidato ao posto de Rei Momo, tiveram o primeiro contato com o público e com a imprensa. A noite também contou com etapas previstas no edital do concurso, como o sorteio da ordem de apresentação e a pesagem das candidatas.
O diretor-presidente da FGB, Klowsbey Viegas, destacou a importância do momento dentro da organização do concurso e ressaltou o alto nível da disputa neste ano.
“Hoje é a apresentação das candidatas e dos candidatos à realeza. É um momento importante, conforme o edital, com a apresentação, o sorteio da ordem e a pesagem. É quando a imprensa e o público passam a conhecer quem está concorrendo. Este ano, a disputa será ainda mais acirrada, com muitos participantes em todas as categorias, o que deixará a festa ainda mais bonita”, afirmou.
De acordo com a organização, a edição de 2026 registrou grande procura, com representantes em todas as categorias, reforçando a diversidade, a inclusão e a tradição do carnaval da capital acreana.
O vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, enfatizou o compromisso da gestão municipal em promover um evento seguro, organizado e voltado para toda a família.
“É um momento importante para conhecer os candidatos a Rei Momo, Rainha do Carnaval, Rainha Trans e Rainha Gay. O carnaval é uma festa tradicional, e a gestão do prefeito Tião Bocalom tem buscado fazer um evento seguro, para as famílias, com espaço para crianças, idosos, pessoas com deficiência e cadeirantes, tudo com muita organização e cuidado aqui na Praça da Revolução”, destacou.
Entre as candidatas, a expectativa é grande para a disputa e para o brilho da festa em 2026. Algumas já possuem experiência no concurso e retornam ainda mais preparadas. É o caso de Liah Souza, candidata ao título de Rainha Trans.
“As expectativas são grandes. É muito preparo, muito ensaio todos os dias. Esta é a minha terceira vez concorrendo, e a expectativa é enorme. Estou muito confiante”, declarou.
Quem também reforçou o convite à população foi Carol Souza, candidata ao título de Rainha do Carnaval. “A expectativa é fazer um reinado lindo, alegre e em paz. Quero convidar todos para estarem aqui na escolha, sexta-feira, dia 13, na Praça da Revolução. Vai ser a primeira de cinco noites maravilhosas de carnaval. Venham curtir com a gente”, convidou.
A escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval 2026 acontecerá nesta sexta-feira (13), marcando oficialmente o início da programação carnavalesca promovida pela Prefeitura de Rio Branco. A expectativa é de cinco noites de muita alegria, cultura e tradição, reunindo foliões de todas as idades na Praça da Revolução.
<p>The post Prefeitura de Rio Branco apresenta candidatas e candidatos à realeza do Carnaval 2026 first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
Comentários
Flash
Deputado Tadeu Hassem visita Capixaba e reforça apoio ao Legislativo municipal
Parlamentar destacou parceria com vereadores e reafirmou compromisso com o fortalecimento do parlamento mirim
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) esteve em Capixaba nesta semana, onde participou do retorno dos trabalhos da Câmara Municipal e foi recebido por vereadores do município. Durante a visita, o parlamentar expressou gratidão pelo acolhimento na sede do Legislativo, a quem se referiu como “a casa do povo”.
Em discurso, Tadeu Hassem destacou o carinho recebido e ressaltou a importância simbólica do momento. “Foi um dia especial com pessoas especiais, na volta dos trabalhos da Câmara Municipal de Capixaba, lugar que mora no meu coração”, afirmou.
O deputado também reafirmou seu apoio ao parlamento mirim, ressaltando o papel dos vereadores na escuta das demandas da população. Segundo ele, o Legislativo municipal está na linha de frente do atendimento às necessidades da comunidade e exerce função essencial na representação popular.
Tadeu Hassem agradeceu, de forma especial, aos vereadores Diego Paulista e Dra. Ângela Paula pelo convite e pela parceria institucional. O parlamentar ainda informou que a Câmara de Capixaba já foi contemplada com recursos provenientes de seu mandato e garantiu que novos investimentos continuarão sendo destinados ao município.
Ver essa foto no Instagram
Comentários
Flash
Falta de água atinge moradores do centro antigo de Brasiléia há quase quatro dias
Depasa atribui problema ao acúmulo de balseiros no Rio Acre e prevê normalização do abastecimento na noite desta terça-feira (10)
Moradores do centro antigo de Brasiléia, na região de fronteira do Acre, enfrentam desabastecimento de água nas residências e em pequenos comércios há quase quatro dias. Em algumas áreas, segundo relatos, não cai água nas torneiras há tempo suficiente para esvaziar totalmente as caixas d’água.
“Para quem tem uma família de quatro pessoas e uma caixa de mil litros, fica muito difícil. Precisamos cozinhar, tomar banho, lavar roupa, e ninguém sabe exatamente o que está acontecendo”, desabafou um morador que vive nas proximidades da igreja católica.
A região central antiga concentra um número significativo de residências e estabelecimentos comerciais, e a falta de água tem gerado transtornos em diversas atividades do dia a dia.
Em contato com a direção do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) em Brasiléia, a reportagem foi informada de que o problema está relacionado às dificuldades operacionais no sistema de captação. Com a elevação do nível do rio, ocorre o acúmulo de balseiros, que acabam entupindo a válvula da bomba de captaçãoinstalada no Rio Acre.
Segundo o órgão, as constantes paradas no sistema têm atrasado o abastecimento, especialmente quando os entupimentos ocorrem durante a noite, período em que não é possível realizar mergulhos para a desobstrução do equipamento.
Ainda conforme o Depasa, a previsão é que o abastecimento seja normalizado na noite desta quarta-feira (11). A autarquia orienta os moradores a ficarem atentos aos horários de retorno da água, a partir das 20h30, nas seguintes localidades: Rua Marechal Rondon, Rua José Meireles, Bairro Raimundo Chaar e áreas de Epitaciolândia.
Comentários
Flash
Denúncia anônima leva à apreensão de cerca de 27 quilos de drogas no Segundo Distrito de Rio Branco
Ação do Tático do 2º Batalhão, com apoio do BOPE, ocorreu no Ramal da Castanheira, no bairro Vila Acre; ninguém foi preso
Uma denúncia anônima resultou na apreensão de aproximadamente 27 quilos de entorpecentes na tarde desta segunda-feira (9), no Ramal da Castanheira, bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com informações do Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando foi abordada por um morador que preferiu não se identificar, temendo represálias de uma organização criminosa. O denunciante informou que, logo após uma ponte de madeira, havia uma residência sem cerca onde integrantes de facção estariam se reunindo para armazenar e comercializar drogas.
Com base nas informações, os policiais solicitaram apoio de outra viatura do batalhão e da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) do BOPE. As equipes iniciaram diligências em uma área de difícil acesso, com vegetação densa.
Durante as buscas, um homem foi abordado e afirmou residir em uma chácara na região, porém nada de ilícito foi encontrado com ele. Ao chegarem a um dos imóveis citados na denúncia, os policiais sentiram forte odor característico de entorpecente. Pela fresta de uma janela, foi possível visualizar a droga sobre uma cômoda. Como a porta estava apenas encostada, a equipe entrou no local, configurando situação de flagrante.
No interior da residência, foram encontrados 12 tabletes de substância semelhante a skank, acondicionados em um saco de fibra. Em continuidade à vistoria, os militares localizaram outros oito tabletes escondidos dentro de um tambor plástico, além de documentos pessoais e um cartão bancário.
Durante a operação, os policiais identificaram ainda um rastro em meio à vegetação que levava a uma casa abandonada em uma rua paralela. No local, foi apreendida uma mochila contendo seis tabletes de droga, uma espingarda calibre .28, uma balança de precisão e material utilizado para embalar entorpecentes.
Apesar das diligências realizadas na região, nenhum suspeito foi preso. Todo o material apreendido, totalizando cerca de 27 quilos de drogas, foi encaminhado à Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) para os procedimentos legais.
O Tático do 2º Batalhão tem intensificado as ações de combate ao tráfico de drogas no Segundo Distrito da capital, com apoio da população por meio de denúncias anônimas, consideradas fundamentais para o enfrentamento à criminalidade.
Você precisa fazer login para comentar.