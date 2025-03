Prefeitura de Rio Branco apoia a Conferência Municipal de Saúde do trabalhador

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou na manhã desta sexta-feira (21), no auditório do Instituto Federal do Acre (Ifac), as discussões sobre as propostas para melhorar a saúde do trabalhador e das trabalhadoras em seus ambientes laborais.

Para Francisco Ribeiro, presidente do Conselho Municipal de Saúde, o apoio da Prefeitura de Rio Branco tem sido fundamental. Ele elogiou a atual gestão e disse que Rio Branco é a única capital do país a valorizar uma pauta tão importante.

“Eu quero agradecer todo o apoio da prefeitura, através do prefeito. Rio Branco é a primeira capital do Brasil a realizar essas etapas preparatórias. Nós estamos reunindo as comunidades das regionais aqui e o apoio da prefeitura é muito importante para a realização dessas etapas preparatórias que trabalham a saúde do trabalhador em geral, seja ele do setor público, do setor privado, aquele autônomo, o pipoqueiro, o pedreiro, o eletricista. Então é de uma importância tão grande você trazer a comunidade para cá, para dentro, para discutir melhorias.”

Prestigiando o evento o prefeito da capital Tião Bocalom, pontuou que, em hipótese alguma, a sua gestão poderia ficar de fora de uma pauta tão importante quanto a saúde do trabalhador.

“O trabalhador é fundamental no processo da gestão pública, em qualquer gestão pública e privada. É ele que faz as coisas acontecerem. Então quanto maior a saúde dele, quanto melhor e ativa a saúde dele, evidentemente que o rendimento é outro, é maior. Essa conferência é muito importante e eu estou feliz. E sabe que pode contar com a nossa prefeitura, com a nossa gestão, porque o trabalhador precisa continuar sendo valorizado.”

Nessa primeira etapa das discursões será montada uma agenda com as metas e diretrizes focando os principais pontos a serem debatidos. Uma segunda conferência será realizada nos dias 10 e 11 de abril, onde haverá a deliberação para o plano de governo, seja no contexto estadual ou municipal. O evento será no auditório da Estácio Unimeta.

