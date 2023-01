Prefeitura de Rio Branco anuncia que IPTU 2023 já está disponível para emissão

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) abriu licitação para a compra de nova frota de veículos para atender os deputados estaduais e as demandas do Poder Legislativo acreano. De acordo com o aviso de licitação publicado hoje (17) no Diário Oficial, a compra tem como objeto veículos zero km.

“O Edital e demais informações poderão ser obtidos através do site do Tribunal de Contas do Estado do Acre (http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/) e do site da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (http://www.al.ac.leg.br) no banner “Avisos de Licitações”, bem como através de solicitação encaminhada ao e-mail [email protected], pelo período de 17/01/2023 a 30/01/2023”, diz o documento.

O pregão será realizado no dia 31, às 9 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, que fica na Assembleia Legislativa, no Centro de Rio Branco.

Também foi publicado no DOE a abertura de procedimento para a realização de leilão para a venda de veículos utilizados pela Assembleia. Entre os veículos estão: uma Toyota Hillux 4×4 CD SW4, a diesel, um Voyage 1.6; um Sorento EX2, da KIA, um Spacefoz 1.6, modelo 2009, Titan; caminhonete aberta cabine dupla, marca MMC/L200 Triton, diesel e, por fim, pick-up Saveiro. Os anos de fabricação dos veículos compreendem 2008, 2009, 2011 e 2014.

