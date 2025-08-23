Prefeitura de Rio Branco antecipa pagamento de agosto ao funcionalismo público

Os primeiros sete meses de 2025 apresentaram um cenário mais positivo no Acre quando o assunto é a violência contra crianças e adolescentes. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) apontam para uma redução significativa de 17% nos casos de estupro e 42% nas mortes violentas intencionais de pessoas de até 19 anos, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, os resultados refletem o trabalho conjunto das instituições que compõem o sistema estadual de segurança. “Esses avanços são fruto da atuação integrada de todas as forças que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). Temos reforçado o trabalho de inteligência, ampliado as ações preventivas e investido na presença das forças de segurança nos territórios mais sensíveis. A cooperação entre Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Socioeducativo, Instituto de Administração Penitenciária e demais órgãos do sistema têm sido fundamental para garantir mais segurança para nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

A queda nas ocorrências de estupro marca uma inversão de tendência após anos de aumento consecutivo nos registros. Já as mortes violentas, que vinham em declínio desde 2022, com queda de 22% e em 2024 com redução de 25% continuam apresentando bons resultados, fortalecendo a percepção de que as estratégias adotadas vêm surtindo efeito prático na proteção da juventude acreana.

A titular da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav), Carla Fabiola Coutinho, destaca que a redução é fruto de muitos esforços. “A diminuição nos casos de estupro no estado do Acre nos mostra que as punições contra os agressores sexuais estão se efetivando, principalmente com a intensificação das prisões preventivas e condenações com relação a esse tipo de delito. É importante destacar que o aumento de ações concretas tanto na parte repressiva quanto em ações preventivas, como palestras e conscientização da sociedade, fazem a diferença para a redução dos índices de violência sexual de crianças e adolescentes”, destacou.

Apesar da melhoria, o secretário destaca que os desafios ainda são grandes e o trabalho precisa continuar. “A redução dos números é um indicativo de que estamos no caminho certo, mas não podemos baixar a guarda. Vamos continuar avançando com políticas públicas firmes e proteção integral às nossas crianças e adolescentes”, concluiu.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários