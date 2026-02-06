Prefeitura de Rio Branco alinha ações para garantir segurança, organização e inclusão no Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria

Com o objetivo de garantir segurança, mobilidade, organização e dignidade à população durante o Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, a Prefeitura de Rio Branco realizou, na manhã desta sexta-feira (6), uma reunião de alinhamento com toda a estrutura da administração municipal. O encontro que ocorreu na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, reuniu secretários, coordenadores, diretores e presidentes de autarquias municipais, que debateram o planejamento e a execução do evento, promovendo a integração entre as pastas para assegurar um Carnaval organizado e seguro para os foliões.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira, o alinhamento entre as secretarias demonstra o compromisso da gestão municipal com a qualidade do evento e o bem-estar da população. Segundo ele, todas as secretarias estarão presentes durante o Carnaval, oferecendo suporte e serviços para que a população perceba o cuidado e o apoio da Prefeitura na realização do evento.

A coordenação geral do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Durante a reunião, o secretário da pasta, Cid Ferreira, apresentou as explanações técnicas sobre a montagem da estrutura da festa, destacando o cuidado com a segurança, a mobilidade urbana e o conforto do público.

O secretário ressaltou que a gestão municipal trabalha para que não haja falhas na organização do evento, priorizando o cuidado com os brincantes e foliões, a proteção das crianças, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, além de toda a logística necessária para garantir um Carnaval cada vez melhor e mais digno para a população.

A Prefeitura de Rio Branco também reforça, neste Carnaval, o compromisso com a inclusão social. A programação contará com um dia especialmente dedicado à participação de pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades, cadeirantes e crianças com transtorno do espectro autista, garantindo acessibilidade, respeito e a oportunidade de todos vivenciarem a festa com segurança e alegria.

Segundo o vice-prefeito Alysson Bestene, o Carnaval da Inclusão será realizado em um espaço preparado para acolher todos os públicos, como a Praça da Revolução, que conta com a fonte interativa musical, um ambiente que proporciona momentos de lazer e também de estímulo terapêutico para crianças autistas. Para ele, a iniciativa reforça o olhar humano da gestão municipal, que busca promover inclusão sem excluir ninguém.

A segurança do evento também será reforçada com o uso da tecnologia. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, tecnologia e Inovação ampliou o sistema de videomonitoramento no perímetro central onde ocorre a festa. De acordo com o secretário municipal, Ezequiel Bino, foram instaladas mais câmeras, totalizando 100 equipamentos no entorno do evento, permitindo o monitoramento de todas as entradas e saídas da área do Carnaval.

O sistema garante mais tranquilidade para os foliões e para os trabalhadores do evento, além de inibir ações que possam comprometer a segurança pública. A orientação, segundo o secretário, é que todos participem da festa com espírito de alegria e diversão, sabendo que o ambiente estará permanentemente monitorado.

Com planejamento integrado, uso da tecnologia e ações voltadas à inclusão e à dignidade das pessoas, a Prefeitura de Rio Branco reafirma o compromisso de realizar um Carnaval seguro, organizado e acessível para toda a população.













