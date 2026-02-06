Acre
Prefeitura de Rio Branco alinha ações para garantir segurança, organização e inclusão no Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria
Com o objetivo de garantir segurança, mobilidade, organização e dignidade à população durante o Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, a Prefeitura de Rio Branco realizou, na manhã desta sexta-feira (6), uma reunião de alinhamento com toda a estrutura da administração municipal. O encontro que ocorreu na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, reuniu secretários, coordenadores, diretores e presidentes de autarquias municipais, que debateram o planejamento e a execução do evento, promovendo a integração entre as pastas para assegurar um Carnaval organizado e seguro para os foliões.
De acordo com o diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira, o alinhamento entre as secretarias demonstra o compromisso da gestão municipal com a qualidade do evento e o bem-estar da população. Segundo ele, todas as secretarias estarão presentes durante o Carnaval, oferecendo suporte e serviços para que a população perceba o cuidado e o apoio da Prefeitura na realização do evento.
A coordenação geral do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Durante a reunião, o secretário da pasta, Cid Ferreira, apresentou as explanações técnicas sobre a montagem da estrutura da festa, destacando o cuidado com a segurança, a mobilidade urbana e o conforto do público.
O secretário ressaltou que a gestão municipal trabalha para que não haja falhas na organização do evento, priorizando o cuidado com os brincantes e foliões, a proteção das crianças, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, além de toda a logística necessária para garantir um Carnaval cada vez melhor e mais digno para a população.
A Prefeitura de Rio Branco também reforça, neste Carnaval, o compromisso com a inclusão social. A programação contará com um dia especialmente dedicado à participação de pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades, cadeirantes e crianças com transtorno do espectro autista, garantindo acessibilidade, respeito e a oportunidade de todos vivenciarem a festa com segurança e alegria.
Segundo o vice-prefeito Alysson Bestene, o Carnaval da Inclusão será realizado em um espaço preparado para acolher todos os públicos, como a Praça da Revolução, que conta com a fonte interativa musical, um ambiente que proporciona momentos de lazer e também de estímulo terapêutico para crianças autistas. Para ele, a iniciativa reforça o olhar humano da gestão municipal, que busca promover inclusão sem excluir ninguém.
A segurança do evento também será reforçada com o uso da tecnologia. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, tecnologia e Inovação ampliou o sistema de videomonitoramento no perímetro central onde ocorre a festa. De acordo com o secretário municipal, Ezequiel Bino, foram instaladas mais câmeras, totalizando 100 equipamentos no entorno do evento, permitindo o monitoramento de todas as entradas e saídas da área do Carnaval.
O sistema garante mais tranquilidade para os foliões e para os trabalhadores do evento, além de inibir ações que possam comprometer a segurança pública. A orientação, segundo o secretário, é que todos participem da festa com espírito de alegria e diversão, sabendo que o ambiente estará permanentemente monitorado.
Com planejamento integrado, uso da tecnologia e ações voltadas à inclusão e à dignidade das pessoas, a Prefeitura de Rio Branco reafirma o compromisso de realizar um Carnaval seguro, organizado e acessível para toda a população.
<p>The post Prefeitura de Rio Branco alinha ações para garantir segurança, organização e inclusão no Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco Celebra Fortalecimento da Defesa Civil e Destaca Legado de Proteção à Vida
O fortalecimento da Defesa Civil Municipal tornou-se uma das marcas da atual gestão da Prefeitura de Rio Branco. Ao relembrar a trajetória de organização do órgão, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom destacou que a estruturação da unidade não foi apenas uma decisão administrativa, mas uma missão pautada na experiência prática e no compromisso inegociável com a segurança da população.
A sensibilidade para a importância de uma Defesa Civil atuante surgiu ainda em 2005. Naquele ano, diante de uma crise de queimadas sem precedentes que atingiu o estado, o atual gestor, então prefeito no interior, foi o único a decretar situação de emergência, mesmo enfrentando resistências políticas à época. A decisão permitiu a chegada de reforços, como o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, e resultou na preservação da histórica Fazenda Bonal, salvando centenas de hectares de seringueiras e pupunha, além de proteger a economia e o meio ambiente da região.
Desafios e Transformações
Ao assumir a gestão da capital, o cenário encontrado era de uma Defesa Civil que existia apenas formalmente. “Eu senti na pele o que é a função da Defesa Civil e procurei organizar o que praticamente não existia em Rio Branco”, afirmou o prefeito. Para liderar esse processo de transformação, a gestão investiu na valorização técnica do órgão, com a atuação do coordenador municipal da Defesa Civil, tenete-coronel Cláudio Falcão, cuja trajetória de dedicação foi fundamental para estruturar e consolidar a unidade.
Atualmente, a Defesa Civil de Rio Branco conta com equipes capacitadas, logística de resposta rápida, estrutura adequada e foco permanente na prevenção e no monitoramento de riscos, o que tem garantido maior eficiência no atendimento à população em momentos de emergência.
O principal indicador desse trabalho é a preservação de vidas. Mesmo diante de eventos climáticos severos e enchentes históricas registradas nos últimos anos, Rio Branco mantém um dado expressivo em comparação a outros centros urbanos do país: zero óbitos decorrentes de desastres naturais.
“Estou muito feliz de ver um grupo de pessoas comprometidas em salvar vidas. Em qualquer lugar do Brasil, eventos dessa magnitude costumam registrar óbitos, mas aqui não tivemos nenhum. Isso é fruto de uma Defesa Civil preparada e que trabalha com foco na prevenção”, ressaltou o prefeito.
Integração e Reconhecimento Nacional
De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, Cláudio Falcão, a atuação integrada da gestão municipal foi determinante para garantir o atendimento às famílias atingidas pelas enchentes, incluindo o acolhimento daquelas que precisaram ser encaminhadas para o abrigo público instalado pela Prefeitura de Rio Branco.
“Defesa Civil é fundamental. Nenhuma prefeitura, especialmente de capital, pode funcionar sem uma Defesa Civil estruturada. Mas isso só acontece com o apoio direto do chefe do Executivo. Em Rio Branco, temos o respaldo do prefeito Tião Bocalom para avançar cada vez mais, seja com equipamentos, viaturas, estrutura física ou capacitação. A Defesa Civil do município cresceu exponencialmente nas duas gestões e hoje é referência, com reconhecimento nacional e até internacional”, destacou Falcão.
Com uma estrutura sólida e em constante aprimoramento, a Prefeitura de Rio Branco reafirma que a Defesa Civil é mais do que um órgão de resposta a emergências: é um instrumento essencial de proteção à vida e de apoio direto ao cidadão nos momentos de maior vulnerabilidade.
<p>The post Prefeitura de Rio Branco Celebra Fortalecimento da Defesa Civil e Destaca Legado de Proteção à Vida first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco alinha ações para garantir segurança, organização e inclusão no Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria
<p>The post Prefeitura de Rio Branco alinha ações para garantir segurança, organização e inclusão no Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco Celebra Fortalecimento da Defesa Civil e Destaca Legado de Proteção à Vida
<p>The post Prefeitura de Rio Branco Celebra Fortalecimento da Defesa Civil e Destaca Legado de Proteção à Vida first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Você precisa fazer login para comentar.