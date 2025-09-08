Flash
Prefeitura de Rio Branco alerta para aumento de casos de covid, reforça rede e orienta população
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
A seleção máster de Brasiléia conseguiu um feito maravilho no retorno da copa Bolpebra 2025, ao vencer 5, dos 6 jogos realizados na competição internacional que conta com a participação das seleções de Puerto Maldonado-Peru, Cobija-Bolívia e Brasiléia-Brasil.
O evento é histórico para os três países que além de proporcionar o lazer, entretenimento e esporte, aproxima as nações vizinhas com relatos dos velhos tempos de disputa e dificuldades por conta da precariedade das estradas e dos embates dentro de campo defendendo suas camisas.
Há cerca de 10 sem acontecer a competição, o prefeito Carlinhos do Pelado pediu para que o Gerente de esportes Clebson Venâncio e a secretária de Cultura Arlete Amaral pudesse abrir dialogo com as representações de esportes em Maldonado e em Cobija, o que acendeu a luz verde em todos para o retorno da competição.
A festa acontece sempre na programação de independência de cada país, cabendo ao Peru ser a primeira delegação a receber os demais convidados no mês de Julho, data dos festejos de liberdade daquele país. Em agosto a recepção fica a cargo da Bolívia e em setembro é a vez da delegação brasileira receber seus Hermanos convidados.
Na abertura da competição em Brasiléia o prefeito Carlinhos do Pelado relatou a importância da Bolpebra para o município de Brasiléia. “A COPA BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o prefeito de Brasiléia.
Para Clebson Venâncio, gerente de esportes de Brasileia e coordenador da fase local, a gestão deixa seu legado na competição: “O maior resultado é o intercâmbio esportivo e a amizade entre os países. Estamos concluindo essa terceira fase com a sensação de dever cumprido. Obrigado minha secretária Arlete Amaral, meu amigo Nokinho que foi incansável nessa batalha, obrigado prefeito Carlinhos do Pelado por entender que o esporte é vida, e obrigado a todos os atletas de Brasiléia, de Maldonado e de Cobija Bolívia. É importante ser campeão, mas o melhor é ver essas três delegações unidas”, pontuou.
A Copa Bolpebra 2025 terminou com uma linda confraternização entre as três delegações e convidados na Peixaria do Paulo, onde ocorreu a entrega oficial do troféu da equipe campeã.
Todas as delegações enalteceram a receptividade de cada anfitrião, fazendo todo o possível para oferecer o melhor a seus convidados. É importante destacar o trabalho incansável de Luiz Enrique Pinto e Julian Javier Garcia Gomez ( Muchinga), representantes do Peru. Farid Von-Boeck Avira e Alejandro Aguiar, representantes do Peru e Arlete Amaral, Chiquinho Chaves, Nokinho e Clebson Venâncio, representantes brasileiros.
Resultados da competição:
Porto Maldonado (Peru)
Peru 3 x 2 Bolívia
Brasil 2 x 0 Bolívia
Brasil 5 x 1 Peru
Cobija (Bolívia)
Bolívia 6 x 0 Peru
Brasil 9 x 0 Peru
Bolívia 0 x 1 Brasil
Brasiléia (Brasil)
Bolívia 2 x 1 Peru
Brasil 8 x 2 Peru
Bolívia 3 x 2 Brasil
Classificação Final
Brasil – 15 pontos
Bolívia – 09 pontos
Peru – 03 pontos
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a força do futebol brasileiro na região, mas também a importância do torneio como instrumento de união entre os povos da fronteira.
Sebrae é destaque na ExpoXapuri com ações voltadas ao empreendedor local
Foragido é preso em São Paulo após investigação do MPAC
Um dos criminosos mais procurados com origem no Acre foi preso neste sábado (6) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Trata-se de Mário Jorge da Silva, conhecido como “Brasiléia” ou “Negão”, apontado como ex-líder da facção Bonde dos 13 e integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).
A prisão foi realizada após um trabalho conjunto do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre (MPAC) e do Gaeco de São Paulo, com apoio da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), tropa de elite da Polícia Militar paulista.
Segundo as investigações, Mário Jorge usava documentos falsos em nome de Diego Santos Sousa e foi localizado em via pública após monitoramento. Ele tinha mandado de prisão por homicídio e já acumula condenações definitivas registradas no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).
As primeiras informações sobre o paradeiro do foragido foram levantadas pela Assessoria de Inteligência do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MP do Acre, que repassou os dados ao Gaeco. A partir daí, as diligências foram articuladas com as forças de segurança em São Paulo.
De acordo com o coordenador do Gaeco no Acre, promotor de Justiça Bernardo Albano, a prisão demonstra a importância da cooperação entre Ministérios Públicos estaduais e forças policiais especializadas no combate às facções criminosas.
“A prisão foi resultado da cooperação entre Ministérios Públicos Estaduais e forças policiais especializadas, estratégia que tem possibilitado avanços no enfrentamento às facções criminosas”, ressaltou.
Segundo o MP, o canal Investigador Cidadão, que recebe denúncias anônimas pelo WhatsApp (68) 99223-1111, tem contribuído para que informações cheguem de forma rápida e segura às autoridades, ajudando a população a participar do enfrentamento ao crime organizado.
Com informações do MPAC
