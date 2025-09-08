fbpx
Prefeitura de Rio Branco alerta para aumento de casos de covid, reforça rede e orienta população

Publicado

2 horas atrás

em

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu a Nota de Alerta Nº 04/2025 sobre o aumento de casos confirmados de covid-19 no município. Durante a semana epidemiológica 35, entre os dias 24 e 30 de agosto, registrou-se 19 casos confirmados. Isso corresponde a um crescimento de 90% em comparação à semana epidemiológica anterior, com 10 casos confirmados. Os idosos foram o grupo mais atingido durante esse período.
Até a 35ª semana epidemiológica em 2025, foram registrados 1.855 casos confirmados de covid em Rio Branco, com 255 casos suspeitos na última semana. Até a última atualização, a maioria dos casos confirmados tinham entre 40 a 49 anos, com 375 casos confirmados, seguido de 349 casos de pacientes com idade entre 30 e 39 anos.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, afirma que a rede de atenção básica está preparada para receber a população e reforça cuidados simples, mas que podem fazer diferença. “A atenção deve ser redobrada sobre esse vírus que, atualmente, vem sendo controlado. A vacinação em dia e cuidados diários na rotina, como a utilização de máscara e álcool nas mãos é de suma importância para manter a segurança, principalmente da população mais sensível, como idosos e pessoas com comorbidades. Temos reforçado continuamente nossa rede, com medidas estruturantes e reforço de pessoal”.
Quando procurar a UBS e quando procurar a UPA
A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de procurar o serviço adequado de saúde:
•Unidade Básica de Saúde (UBS): indicada para casos leves, como sintomas iniciais de síndrome gripal (febre baixa, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça leve), para testagem de covid-19, acompanhamento médico e orientações. Nas UBSs também é possível atualizar a vacinação contra a covid-19.
•Unidade de Pronto Atendimento (UPA): indicada para casos moderados a graves, quando houver sinais de alerta como febre persistente por mais de três dias, falta de ar ou dificuldade para respirar, dor no peito, confusão mental, fraqueza intensa ou sinais de desidratação. Nestes casos, é essencial buscar atendimento imediato.
Medidas de prevenção recomendadas
•Utilizar máscaras em locais fechados ou com aglomeração;
•Frequente higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70%;
•Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
•Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;
•Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
•Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;
•Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;
•Manter os ambientes bem ventilados;
•Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de Síndrome Gripal;
•Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos;
•Buscar atendimento médico em caso de sinais e sintomas compatíveis com a doença.
O prefeito Tião Bocalom destacou o compromisso da gestão com a saúde da população: “Estamos atentos ao crescimento dos casos de covid-19 em Rio Branco e atuando de forma responsável para garantir atendimento de qualidade à nossa população. Reforçamos as equipes de saúde, fortalecemos nossas unidades e seguimos orientando a população sobre prevenção. A pandemia nos ensinou muito e, com união, vamos continuar protegendo a vida dos rio-branquenses.”

Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases

Publicado

5 horas atrás

em

8 de setembro de 2025

Por

A seleção máster de Brasiléia conseguiu um feito maravilho no retorno da copa Bolpebra 2025, ao vencer 5, dos 6 jogos realizados na competição internacional que conta com a participação das seleções de Puerto Maldonado-Peru, Cobija-Bolívia e Brasiléia-Brasil.

O evento é histórico para os três países que além de proporcionar o lazer, entretenimento e esporte, aproxima as nações vizinhas com relatos dos velhos tempos de disputa e dificuldades por conta da precariedade das estradas e dos embates dentro de campo defendendo suas camisas.

Há cerca de 10 sem acontecer a competição, o prefeito Carlinhos do Pelado pediu para que o Gerente de esportes Clebson Venâncio e a secretária de Cultura Arlete Amaral pudesse abrir dialogo com as representações de esportes em Maldonado e em Cobija, o que acendeu a luz verde em todos para o retorno da competição.

A festa acontece sempre na programação de independência de cada país, cabendo ao Peru ser a primeira delegação a receber os demais convidados no mês de Julho, data dos festejos de liberdade daquele país. Em agosto a recepção fica a cargo da Bolívia e em setembro é a vez da delegação brasileira receber seus Hermanos convidados.

Na abertura da competição em Brasiléia o prefeito Carlinhos do Pelado relatou a importância da Bolpebra para o município de Brasiléia. “A COPA BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o prefeito de Brasiléia.

Para Clebson Venâncio, gerente de esportes de Brasileia e coordenador da fase local, a gestão deixa seu legado na competição: “O maior resultado é o intercâmbio esportivo e a amizade entre os países. Estamos concluindo essa terceira fase com a sensação de dever cumprido. Obrigado minha secretária Arlete Amaral, meu amigo Nokinho que foi incansável nessa batalha, obrigado prefeito Carlinhos do Pelado por entender que o esporte é vida, e obrigado a todos os atletas de Brasiléia, de Maldonado e de Cobija Bolívia. É importante ser campeão, mas o melhor é ver essas três delegações unidas”, pontuou.

A Copa Bolpebra 2025 terminou com uma linda confraternização entre as três delegações e convidados na Peixaria do Paulo, onde ocorreu a entrega oficial do troféu da equipe campeã.

Todas as delegações enalteceram a receptividade de cada anfitrião, fazendo todo o possível para oferecer o melhor a seus convidados. É importante destacar o trabalho incansável de Luiz Enrique Pinto e Julian Javier Garcia Gomez ( Muchinga), representantes do Peru. Farid Von-Boeck Avira e Alejandro Aguiar, representantes do Peru e Arlete Amaral, Chiquinho Chaves, Nokinho e Clebson Venâncio, representantes brasileiros.

Resultados da competição:
Porto Maldonado (Peru)
Peru 3 x 2 Bolívia
Brasil 2 x 0 Bolívia
Brasil 5 x 1 Peru

Cobija (Bolívia)
Bolívia 6 x 0 Peru
Brasil 9 x 0 Peru
Bolívia 0 x 1 Brasil

Brasiléia (Brasil)
Bolívia 2 x 1 Peru
Brasil 8 x 2 Peru
Bolívia 3 x 2 Brasil

Classificação Final
Brasil – 15 pontos
Bolívia – 09 pontos
Peru – 03 pontos

Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a força do futebol brasileiro na região, mas também a importância do torneio como instrumento de união entre os povos da fronteira.

Sebrae é destaque na ExpoXapuri com ações voltadas ao empreendedor local

Publicado

9 horas atrás

em

8 de setembro de 2025

Por

Parceiro na realização do evento, Sebrae levou atendimento, interatividade e conteúdo para fortalecer pequenos negócios
O Sebrae foi um dos parceiros da realização da primeira edição da ExpoXapuri, promovida também pelo Governo do Acre e Prefeitura de Xapuri, com uma participação de destaque durante as quatro noites de evento. O estande contou com jogos interativos, roletas premiadas, van de atendimento móvel e espaços voltados à bioeconomia e ao turismo, atraindo diversos visitantes.
Entre as ações, houve o programa Move+ Vendas, encontro empresarial promovido pelo Sebrae que reuniu empresários para trocar experiências, fortalecer redes e impulsionar as vendas no comércio local.
Para Elsiene Mendonça, gerente do Escritório Regional do Alto Acre (ERAA), a atuação do Sebrae reforça o compromisso com o desenvolvimento local. “Nosso papel é apoiar quem empreende, orientar, capacitar e criar oportunidades. O pequeno negócio é a base da nossa economia e merece atenção constante”, afirmou.
A participação ativa do Sebrae na ExpoXapuri reforça sua missão de fortalecer o empreendedorismo e contribuir para o crescimento sustentável da região. O evento demonstrou como a união entre Governo do Estado, Prefeitura e Sebrae cria um ambiente de negócios mais favorável para os micro e pequenos empreendedores, abrindo novas oportunidades de crescimento e inovação.

Foragido é preso em São Paulo após investigação do MPAC

Publicado

13 horas atrás

em

8 de setembro de 2025

Por

Um dos criminosos mais procurados com origem no Acre foi preso neste sábado (6) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Trata-se de Mário Jorge da Silva, conhecido como “Brasiléia” ou “Negão”, apontado como ex-líder da facção Bonde dos 13 e integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A prisão foi realizada após um trabalho conjunto do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre (MPAC) e do Gaeco de São Paulo, com apoio da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), tropa de elite da Polícia Militar paulista.

Segundo as investigações, Mário Jorge usava documentos falsos em nome de Diego Santos Sousa e foi localizado em via pública após monitoramento. Ele tinha mandado de prisão por homicídio e já acumula condenações definitivas registradas no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

As primeiras informações sobre o paradeiro do foragido foram levantadas pela Assessoria de Inteligência do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MP do Acre, que repassou os dados ao Gaeco. A partir daí, as diligências foram articuladas com as forças de segurança em São Paulo.

De acordo com o coordenador do Gaeco no Acre, promotor de Justiça Bernardo Albano, a prisão demonstra a importância da cooperação entre Ministérios Públicos estaduais e forças policiais especializadas no combate às facções criminosas.

“A prisão foi resultado da cooperação entre Ministérios Públicos Estaduais e forças policiais especializadas, estratégia que tem possibilitado avanços no enfrentamento às facções criminosas”, ressaltou.

Segundo o MP, o canal Investigador Cidadão, que recebe denúncias anônimas pelo WhatsApp (68) 99223-1111, tem contribuído para que informações cheguem de forma rápida e segura às autoridades, ajudando a população a participar do enfrentamento ao crime organizado.

 

Com informações do MPAC

