Acre

Prefeitura de Rio Branco acompanha plantio de arroz e reforça apoio à agricultura familiar no Barro Vermelho

1 hora atrás

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária, deu continuidade nessa quinta-feira (12), ao acompanhamento técnico dos produtores rurais que estão realizando o plantio de arroz na região do Barro Vermelho.

Plantio de Arroz no Barro Vermelho
Acompanhamento técnico dos produtores rurais que estão realizando o plantio de arroz na região do Barro Vermelho. (Foto: Lucas Aguiar/Secom)

A Diretoria de Apoio à Agricultura Familiar mantém presença constante nas propriedades, oferecendo suporte técnico e monitorando o desenvolvimento da cultura. A iniciativa tem estimulado os produtores a investir no arroz como alternativa de geração de renda e fortalecimento da produção local.

Foto da Diretoria de Apoio à Agricultura Familiar fazendo acompanhamento
A Diretoria de Apoio à Agricultura Familiar mantém presença constante nas propriedades, oferecendo suporte técnico e monitorando o desenvolvimento da cultura. (Foto: Lucas Aguiar/Secom)

Durante o mês de janeiro, foram distribuídos mais de 300 quilos de sementes de arroz aos produtores aptos a desenvolver uma safra de qualidade, garantindo condições adequadas para o início do cultivo.

Foto de Janis Barbosa
O produtor Janis Barbosa destacou a relevância do apoio municipal. (Foto: Lucas Aguiar/Secom)

O produtor Janis Barbosa destacou a relevância do apoio municipal. “A Prefeitura tem dado um suporte que nunca tivemos antes. Recebemos mecanização, adubação e apoio no escoamento da produção nas feiras. A perspectiva é ampliar o plantio de arroz e diversificar ainda mais a produção. A esperança é grande, e sabemos que o incentivo continuará”, afirmou.

Foto de Cosmo Ferreira
O produtor Cosmo Ferreira Cavalcante ressaltou a continuidade da assistência prestada. (Foto: Lucas Aguiar/Secom)

Já o produtor Cosmo Ferreira Cavalcante ressaltou a continuidade da assistência prestada. “A Prefeitura tem ajudado muito, incentivando os produtores com mecanização, adubo e disponibilização de sementes”, pontuou.

Foto da equipe técnica
A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da produção rural, a geração de renda e a valorização da agricultura familiar em Rio Branco. (Foto: Lucas Aguiar/Secom)

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da produção rural, a geração de renda e a valorização da agricultura familiar em Rio Branco, promovendo desenvolvimento sustentável na zona rural.

Acre

Prefeitura de Rio Branco anuncia investimento histórico de R$ 51,5 milhões no sistema de água e esgoto da capital

4 minutos atrás

13 de fevereiro de 2026

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), anunciou na manhã desta sexta-feira (13) um investimento de aproximadamente R$ 51,5 milhões na ampliação e modernização do sistema de abastecimento de água e esgoto da capital acreana.

Desde 2022, a atual gestão assumiu uma estrutura com deficiências em equipamentos e na parte predial, priorizando, inicialmente, a manutenção do funcionamento do sistema para evitar o colapso no fornecimento de água à população. Agora, com equilíbrio financeiro e planejamento, o município avança para uma nova etapa de investimentos estruturais.

Os recursos de 2026 e 2027 vão ampliar em 54% a capacidade de reservação de água, garantindo mais estabilidade no abastecimento da capital. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Os recursos, previstos para 2026 e parte de 2027, serão destinados principalmente à ampliação da capacidade de reservação de água em Rio Branco, atualmente uma das menores entre as capitais brasileiras. A meta é aumentar a reservação em 54%, garantindo mais estabilidade no abastecimento, inclusive durante paradas técnicas para manutenção.

Além das melhorias na área urbana, o projeto contempla a expansão da rede de distribuição para regiões mais afastadas, como o bairro Jardim Panorama, que passará a receber água tratada diretamente do Saerb.

“Há mais de 12 anos lutamos pelo Jardim Panorama e conquistamos na Justiça o direito pleno. A rede beneficiará o bairro e as comunidades da entrada”, destacou Armando dos Santos, presidente do bairro Jardim Panorama. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Para Armando dos Santos, presidente do bairro Jardim Panorama, os investimentos representam uma conquista histórica para a comunidade.

“A gente vem numa luta constante há mais de 12 anos pelo Jardim Panorama, um bairro recente. Ganhamos na Justiça agora o direito pleno, ninguém tem mais problema judicial. A gente luta não só pelo Jardim Panorama, mas por todo aquele percurso que envolve a entrada do Panorama, como o Jardim São Francisco e os conjuntos na entrada. Essa rede vai beneficiar todos, assim como o Jardim Panorama, que fica mais ao fundo”, destacou.

De acordo com o diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, esta é a primeira vez, em 28 anos de funcionamento da autarquia, que recursos oriundos da própria arrecadação estão sendo aplicados diretamente em investimentos estruturais. Ele ressaltou ainda que, nos últimos quatro anos, a Prefeitura de Rio Branco destinou mais de R$ 221 milhões para cobrir despesas decorrentes da inadimplência.

Segundo Enoque Pereira, é a primeira vez, em 28 anos, que a arrecadação própria financia investimentos, após mais de R$ 221 milhões aportados pelo município para cobrir inadimplência. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“Temos mais de 23 mil usuários que nunca pagaram a conta de água em quatro anos. Nenhuma empresa consegue se manter dessa forma. É fundamental que o usuário também compreenda a importância de contribuir para que o sistema continue funcionando e possa avançar ainda mais”, explicou.

Segundo o prefeito Tião Bocalom, o Saerb vive o momento mais expressivo de sua história em termos de investimentos. Desde o início da atual gestão, já foram aplicados mais de R$ 200 milhões na autarquia e, a partir de 2026, o órgão passará a contar com recursos próprios para novos investimentos.

“O Saerb passará a investir com recursos próprios a partir de 2026 e ampliou o tratamento de esgoto de 2% para 17%, com meta de 52% até o fim do ano”, enfatizou o prefeito. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“O Saerb nunca teve dinheiro para investimento. Quando assumimos, investimos mais de duzentos milhões. Agora, graças a Deus, a partir de 2026 o Saerb começa a ter recursos próprios para investir. E avançamos também no tratamento de esgoto: saímos de cerca de 2% e já estamos com 17%. Se Deus quiser, até o final do ano vamos chegar a aproximadamente 52%. Isso é um recorde no Brasil”, enfatizou o prefeito.

O avanço no tratamento de esgoto, que passou de 2,5% para 17%, com expectativa de alcançar 52% até o final do ano, representa um marco significativo no cenário nacional, refletindo o compromisso da gestão municipal com a saúde pública, a qualidade de vida da população e o desenvolvimento sustentável de Rio Branco.

Acre

DJ Pedrinho Moura, será a atração nacional no Carnaval de Rio Branco 2026

8 minutos atrás

13 de fevereiro de 2026

O famoso DJ Pedrinho Moura, conhecido nacionalmente como “Pedrinho Anão” e por sua participação no Programa Pânico, retorna à Rio Branco e foi recebido pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom nesta sexta-feira (13), no gabinete institucional e no próximo domingo se apresentará no Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, para animar a festa de Carnaval de 2026, sendo a atração nacional na festa.

No próximo domingo (15), o DJ Pedrinho Moura, se apresentará no Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, para animar a festa de Carnaval de 2026, sendo a atração nacional na festa. (Foto: David Rangel/Secom)

Pedrinho, que se destacou como ajudante de palco, repórter e personagem de esquetes humorísticos no programa, tem conquistado cada vez mais o público acreano. Ele já se apresentou na cidade em diversas ocasiões e afirma estar “quase virando um acreano de coração”, contou.

“Já estou virando um acreano, e a expectativa para o carnaval é maravilhosa, porque são cinco dias de festa e, no domingo, estarei na Praça da Revolução”, afirmou Pedrinho. (Foto: David Rangel/Secom)

“Olha, mais uma vez na cidade de Rio Branco, a expectativa é grande, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, que têm por mim. Acho que já é a décima vez que venho aqui em Rio Branco, já estou virando um acreano, e a expectativa para o carnaval é maravilhosa, porque são cinco dias de festa e, no domingo, estarei na Praça da Revolução fazendo aquele grande show para vocês”, afirmou Pedrinho Moura, com entusiasmo, em sua visita à cidade.

Expectativas para o Carnaval

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também compartilhou sua empolgação com o evento, destacando a importância do carnaval para a cidade.

“O carnaval de Rio Branco é uma grande tradição e traz muita alegria para a população”, evidenciou o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom. (Foto: David Rangel/Secom)

“O carnaval de Rio Branco é uma grande tradição e traz muita alegria para a população. Estamos muito felizes por receber o DJ Pedrinho Moura, que tem uma energia contagiante e irá animar ainda mais a festa deste ano”, evidenciou.

Durante a visita institucional de Pedrinho, estavam também presentes a primeira-dama, Kelen Bocalom, o vereador Matheus Paiva, o secretário municipal da Casa Civil, Valtim José e o secretário Especial de Comunicação, Ailton Oliveira. Todos se mostraram empolgados com a programação do Carnaval 2026, que promete atrair grande público para a cidade e fortalecer a cultura local.

O show de Pedrinho acontecerá no domingo, às 18h30, e promete agitar os foliões com sua mistura de música eletrônica. (Foto: David Rangel/Secom)

O show de Pedrinho acontecerá no domingo, às 18h30, e promete agitar os foliões com sua mistura de música eletrônica e o carisma que conquistou milhões de telespectadores em todo o Brasil.

Acre

Brasileia: MPAC emite recomendação para segurança de crianças e adolescentes durante o Carnaval

9 minutos atrás

13 de fevereiro de 2026

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Brasileia, emitiu recomendação para orientar a segurança e o controle da entrada de crianças e adolescentes durante o Carnaval no município. O documento também trata de medidas para impedir a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas a esse público nos locais dos eventos.

A recomendação é dirigida a responsáveis por clubes, boates, casas noturnas, bares e demais estabelecimentos que realizem festas e eventos abertos ao público, além dos locais que vendem bebidas alcoólicas. A orientação é para que seja feito controle de acesso, de forma a não permitir a entrada ou a permanência de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsável legal, em desacordo com a portaria judicial em vigor.

O texto orienta que a entrada só seja permitida mediante apresentação de documentos de identificação da criança ou adolescente e de seus pais ou responsável, incluindo os documentos de guarda ou tutela. Caso não haja documentação ou exista dúvida sobre sua autenticidade, o acesso não deve ser autorizado. Quando a criança ou adolescente estiver acompanhado, os pais ou responsáveis devem ser orientados a não deixá-los sozinhos no local.

O MPAC também recomenda que os responsáveis pelos estabelecimentos não vendam, forneçam ou sirvam bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. A orientação é para que sejam colocados avisos visíveis ao público informando a proibição e que a conduta constitui crime. O documento ainda orienta que os estabelecimentos ajudem a impedir que terceiros ofereçam bebidas a menores dentro dos locais, interrompendo a venda e acionando a Polícia Militar quando a situação for constatada.

Outra orientação é que, havendo dúvida sobre a idade de quem estiver comprando ou recebendo bebida alcoólica, seja solicitado documento de identidade. Também deve ser garantido o acesso dos representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Conselho Tutelar e dos órgãos de segurança pública aos eventos, para fiscalização do cumprimento das regras.

Por fim, a recomendação orienta que sejam afixadas, em local visível, cópias da portaria judicial sobre o acesso de crianças e adolescentes aos eventos, assim como da própria recomendação, e que essas informações sejam repassadas ao público no momento da venda de ingressos ou da distribuição de convites.

