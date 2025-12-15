Cotidiano
Prefeitura de Rio Branco abre mais de R$ 11,3 milhões em créditos suplementares no orçamento de 2025
Recursos reforçam áreas como infraestrutura, saúde, educação, limpeza urbana e mobilidade
A Prefeitura de Rio Branco publicou uma série de decretos que autorizam a abertura de créditos suplementares no orçamento municipal de 2025, totalizando mais de R$ 11,3 milhões. As medidas, assinadas pelo prefeito em exercício, Alysson Bestene, foram divulgadas na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 15, e têm como objetivo reforçar dotações de áreas consideradas estratégicas da administração municipal.
A maior parcela dos recursos foi destinada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), que recebeu suplementações superiores a R$ 6 milhões. Os valores serão aplicados principalmente na melhoria e manutenção de vias urbanas, serviços de drenagem e execução de obras, com parte dos recursos remanejada de projetos de investimento e de outras dotações da própria secretaria.
Na área da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) teve créditos suplementares acima de R$ 2,2 milhões. Os recursos visam fortalecer a atenção básica, a gestão dos serviços de saúde e o custeio de despesas com pessoal e encargos sociais, sendo compensados pela anulação de dotações relacionadas à infraestrutura do sistema municipal de saúde e à assistência farmacêutica.
A Secretaria Municipal de Educação (Seme) também foi contemplada com reforços que somam mais de R$ 2 milhões. Os créditos incluem recursos do Fundeb destinados ao pagamento do magistério, à manutenção do ensino fundamental e da pré-escola, além de despesas correntes e encargos patronais.
Outras áreas beneficiadas foram a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, que recebeu cerca de R$ 93,5 mil para manutenção da coleta de resíduos sólidos e do sistema de limpeza urbana, além de suplementações menores voltadas a despesas administrativas e operacionais.
De acordo com os decretos, os créditos suplementares foram abertos com base na Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar nº 338/2025, com compensação por meio da anulação de dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320/1964. As medidas entram em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial.
Comentários
Cotidiano
Bocalom nega déficit e diz que prefeitura fecha ano com saúde financeira positiva
Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (15), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, rebateu críticas sobre a situação financeira do município e afirmou que a gestão não trabalha com déficit, sustentando que a prefeitura mantém recursos suficientes para honrar todos os compromissos.
“Eu não trabalho com déficit, só trabalho com dinheiro”, declarou o prefeito ao enfatizar que, ao longo de sua trajetória administrativa, nunca deixou dívidas das gestões que comandou. Bocalom citou experiências anteriores, como quando esteve à frente da Prefeitura de Acrelândia, e reforçou que sempre entregou as administrações com dinheiro em caixa. Segundo ele, o mesmo ocorre atualmente em Rio Branco
De acordo com o gestor, a Prefeitura fechou o mandato passado e também encerra este primeiro ano de 2025 com recursos suficientes para pagar fornecedores e servidores. “A pior coisa do mundo é homem que compra e não paga. Para mim, a prefeitura é a cara do gestor. Então, se a prefeitura comprar e não pagar, eu vou ficar com vergonha”, afirmou.
Bocalom também comentou sobre apontamentos contábeis que, segundo ele, eventualmente indicam números negativos nas contas públicas. O prefeito minimizou essas informações, atribuindo-as a “nuances da contabilidade”. “Tem dinheiro na conta, como é que vai dizer que está vermelho?”, questionou, garantindo que acompanha de perto qualquer sinal de inconsistência.
Ainda segundo o prefeito, a solidez financeira da Prefeitura de Rio Branco pode ser comprovada pelo pagamento em dia das obrigações e pela realização de ações consideradas inéditas pela atual gestão. Ele citou a realização de eventos festivos de fim de ano e a distribuição de presentes para crianças, incluindo beneficiários do Bolsa Família, como exemplos de que o município possui capacidade financeira para investir em ações sociais.
Comentários
Cotidiano
Valéria Paula prestigia final do Sub-14 e recebe homenagem da FFAC
A acreana Valéria Paula, atacante do Grêmio, prestigiou a final do Campeonato Estadual Feminino Sub-14 nesse sábado, 13, no Tonicão, e recebeu uma homenagem da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).
“O futebol feminino vem crescendo muito no Brasil e chega no meu Estado e assisti uma competição com garotas nessa idade me deixa muito feliz. Quando estava nessa idade, atuava no adulto e ter esse trabalho na base é fundamental”, declarou a atleta.
Segue no Grêmio
Valéria Paula foi campeã Gaúcha pelo Grêmio e segue no Imortal na temporada de 2026.
“Foi um primeiro ano com título e temos objetivos de seguir conquistando resultados importantes na próxima temporada”, afirmou a atacante.
Bom exemplo
Para o presidente da FFAC, Adem Araújo, Valéria Paula é um bom exemplo para as meninas acreanas.
“Estamos ampliando as competições de base no feminino e a carreira da Valéria serve para mostrar a possibilidade de sair do Acre e jogar em uma grande equipe”, comentou Adem Araújo.
Comentários
Cotidiano
Elenco da Adesg inicia preparação para a disputa do Estadual
O elenco da Adesg inicia nesta segunda, 15, às 15h30, no Frotão(campo do Atlético), a preparação para a disputa do Campeonato Estadual. O Leão foi eliminado do Estadual de 2025 na semifinal e tem como objetivo inicial em 2026 se manter na 1ª Divisão.
Base e contratações
A diretoria da Adesg manteve a base da atual temporada e fez investimentos. A dupla de meias Eduardo e Polaco, ambos ex-Independência, foi contratada.
Técnico de São Paulo
O técnico Rodrigo Deião vem de São Paulo para comandar a Adesg. Erismeu Silva, treinador da equipe em 2025, assume como diretor de futebol.
A Adesg estreia no Estadual contra o Humaitá no dia 15 de janeiro, às 18horas, na Arena da Floresta.
Você precisa fazer login para comentar.