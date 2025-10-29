Acre
Prefeitura de Rio Branco abre créditos suplementares de R$ 8,3 milhões
A Prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira, 29, dois decretos assinados pelo prefeito Tião Bocalom que autorizam a abertura de créditos suplementares ao orçamento municipal de 2025. As medidas somam mais de R$ 8,3 milhões e destinam recursos para as áreas de saúde pública e infraestrutura urbana.
De acordo com o Decreto nº 3.023, o município abriu crédito no valor de R$ 2.380.932,87 para reforçar o orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra). Os recursos serão aplicados na manutenção de equipamentos públicos esportivos e de lazer da capital. O montante tem origem em superávit financeiro de exercícios anteriores, conforme previsto na Lei Federal nº 4.320/1964.
Já o Decreto nº 3.024 autoriza a abertura de crédito suplementar de R$ 6 milhões para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Fundo Municipal de Saúde. O valor será destinado à contribuição suplementar para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), prevista na Lei Municipal nº 1.965/2013
O decreto determina ainda que o crédito será compensado com a anulação de dotações orçamentárias originalmente destinadas ao atendimento assistencial básico, especificamente na rubrica de contratação por tempo determinado, também da Semsa.
Acre ocupa 18ª posição no ranking nacional da “Regra de Ouro”
O Acre ficou na 18ª posição no ranking nacional dos estados com maior capacidade de cumprimento da Regra de Ouro, segundo dados divulgados pelo Centro de Liderança Pública (CLP) no Ranking de Competitividade dos Estados 2025. O indicador avalia a capacidade fiscal dos governos estaduais com base na diferença entre as despesas de capital empenhadas e as receitas de operações de crédito, dividida pela receita corrente líquida.
De acordo com o estudo, quanto maior a porcentagem obtida, maior é a capacidade do estado de realizar investimentos com recursos próprios, sem depender de endividamento para custear despesas correntes, como folha de pagamento e manutenção da máquina pública. No caso acreano, o índice registrado foi de 9,20%, o que coloca o estado em uma posição intermediária no cenário nacional.
A chamada Regra de Ouro, prevista na Constituição Federal, é um mecanismo que proíbe o governo de contrair dívidas para pagar despesas operacionais, como salários e aposentadorias. Ela serve como um termômetro de responsabilidade fiscal, demonstrando o equilíbrio entre arrecadação, endividamento e investimentos.
Enquanto o Acre aparece na 18ª colocação, os estados com melhor desempenho no ranking foram Espírito Santo (1º lugar), Mato Grosso (2º) e Alagoas (3º).
O levantamento do CLP utiliza dados do Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), do Tesouro Nacional, e tem como objetivo medir a capacidade de gestão e sustentabilidade fiscal dos estados brasileiros.
Quarta-feira será de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas fortes em todo o Acre
A chegada de uma fraca onda polar deve deixar o tempo instável nesta quarta-feira, 29, em todo o Acre. De acordo com o portal O Tempo Aqui, o dia será marcado por muitas nuvens, ventos amenos e chuvas pontuais a qualquer hora, que podem ser fortes em algumas regiões do estado.
No leste e sul do Acre — incluindo as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira —, o tempo ficará instável e ventilado, com temperaturas amenas, elevada umidade do ar e possibilidade de chuvas intensas. A umidade mínima deve variar entre 60% e 70% durante a tarde, e a máxima, entre 90% e 100% no início do dia. Os ventos sopram fracos, com rajadas ocasionais vindas do sudeste e variações do sul e sudoeste.
Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será instável, com alta umidade e possibilidade de temporais acompanhados de raios. A umidade relativa do ar seguirá na mesma faixa — entre 60% e 70% à tarde e até 100% ao amanhecer —, com ventos fracos vindos do sudeste e variações de sul e leste.
Temperaturas previstas:
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C;
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 27°C e 29°C;
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C;
Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 28°C e 30°C;
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C;
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C;
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.
MP amplia investigação sobre possíveis irregularidades na Transparência da prefeitura
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), por meio da 2ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público, emitiu a Portaria de Aditamento nº 0021/2025, nesta terça-feira, 28, ampliando o período de apuração do inquérito civil que investiga possíveis irregularidades no Portal da Transparência e nos sites oficiais da Prefeitura de Rio Branco.
O inquérito, registrado sob o número 06.2024.00000061-3, foi instaurado para apurar eventuais falhas na disponibilização de informações públicas essenciais à garantia do direito de acesso à informação. A apuração também visa verificar se o município tem cumprido os princípios da administração pública e as diretrizes previstas em legislações federais, estaduais e municipais, como a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), e a Lei de Transparência (Lei Complementar nº 131/2009).
Com o novo aditamento, o MP-AC determinou que a investigação passe a abranger também os anos de 2024 e 2025, ampliando o escopo da portaria anterior (nº 0007/2025), de 28 de fevereiro de 2025.
De acordo com o documento, o objetivo é assegurar que os canais oficiais da Prefeitura de Rio Branco — incluindo o Portal da Transparência — estejam em conformidade com a Constituição Federal, o Decreto Federal nº 10.540/2020, a Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), a Lei Municipal nº 1.915/2012 e o Decreto Municipal nº 3.556/2012. O inquérito segue em tramitação e, segundo o MP-AC, os demais termos da portaria anterior permanecem inalterados.
