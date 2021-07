Prefeitura de Porto Velho libera vacinação contra Covid-19 para jornalistas

SASI

Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura de Porto Velho continua com a vacinação contra a Covid-19 na Uniron, até às 16h. Os seguintes grupos estão sendo vacinados com cadastro e agendamento confirmado no SASI: público geral de 35 a 37 anos, profissionais de educação, transporte e indústria. Para o público acima de 38 anos basta ter o cadastro no SASI para ser atendido.

Jornalistas



A partir das 15 horas, profissionais da comunicação apenas com cadastro no SASI também serão vacinados, e devem apresentar comprovante de vínculo com empresa jornalística e atuação como jornalista.

Cadastro



Mais doses são aguardadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para quarta-feira (14), por isso é importante que todo público residente em Porto Velho acima de 18 anos se cadastre no aplicativo SASI e fique atento ao agendamento feito pelo aplicativo. Cada vez mais novos contingentes de pessoas cadastradas no aplicativo, nas faixas etárias seguintes, estão sendo convocados para receber a vacinação.

Segunda dose



A Semusa também alerta para o comparecimento de pessoas que estão agendadas para receber a segunda dose. Apenas com a aplicação da segunda dose se garante a eficácia da imunização.

Balanço

Entre a última sexta-feira (9) e sábado (10), Porto Velho aplicou mais de 6.230 doses de vacinas. No ponto de vacinação na Faculdade Uniron, Campus I, foram aplicadas 2.500 doses. A ação realizada nos distritos, na região de Nova Aliança (Nova Aliança, Vila Caderita, Agrovila Jamari, Bom Será) aplicou mais 900 doses. No drive-thru noturno da sexta-feira, realizado na sede da Prefeitura Municipal de Porto Velho, foram mais 2.030 doses. No sábado, a ação seguiu na região da Ponta do Abunã, vacinando mais 800 pessoas.

Resumo

234.517 – Vacinas Aplicadas (população vacinável: 512.931 mil pessoas)

183.057 – 1ª Dose

48.465 – 2ª Dose

2.995 – Dose Única (Janssen)