Prefeitura de Palmas lança licitação bilionária para transporte coletivo por 20 anos

Publicado

44 minutos atrás

em

Contrato prevê investimento de R$ 4,1 bilhões, frota inicial de 200 ônibus e escolha da empresa pelo menor valor da tarifa.

A Prefeitura de Palmas abriu licitação para contratar a empresa que irá operar o transporte coletivo urbano da capital pelos próximos 20 anos. O edital estima investimento total de R$ 4,112 bilhões ao longo do contrato, com custo anual aproximado de R$ 205 milhões.

De acordo com o documento, a frota inicial será composta por cerca de 200 ônibus. A futura concessionária será responsável pela operação do sistema, manutenção dos veículos e implantação de tecnologias como bilhetagem eletrônica, monitoramento por GPS, recursos de acessibilidade e disponibilização de informações em tempo real aos usuários.

Atualmente, o transporte coletivo em Palmas é operado pela empresa Sancetur, por meio de contrato emergencial firmado em abril de 2025, no valor de R$ 196,2 milhões, com vigência de um ano.

A sessão pública de disputa está marcada para o dia 15 de janeiro de 2026, às 14h, no Portal de Compras Públicas. A licitação será realizada na modalidade concorrência eletrônica e terá como critério de julgamento o menor valor da tarifa, atualmente fixada em R$ 4,85. O edital veda a participação de consórcios, organizações não governamentais e cooperativas.

Polícia Federal resgata brasileiras mantidas em cárcere privado na Guiana Inglesa

Publicado

35 minutos atrás

em

13 de dezembro de 2025

Por

Vítimas haviam sido prometidas com trabalho, mas foram submetidas a condições degradantes.

A Polícia Federal resgatou quatro brasileiras que estavam sendo mantidas em cárcere privado na Guiana Inglesa, país vizinho de Roraima. As vítimas haviam viajado para o local com a promessa de emprego, mas acabaram sendo privadas de liberdade e vivendo em condições degradantes.

O caso veio à tona quando duas das vítimas conseguiram fugir e retornaram ao Brasil. Ao chegarem ao território nacional, procuraram a Polícia Federal e relataram a situação. A PF, então, iniciou diligências de forma emergencial, acionando mecanismos de cooperação internacional.

Graças ao trabalho conjunto com o consulado brasileiro e autoridades da Guiana, as outras duas vítimas, uma delas menor de idade, também foram localizadas e resgatadas. Todas as vítimas retornaram ao Brasil com segurança.

A ocorrência foi registrada na Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima. Em nota, a PF afirmou que continua a atuar de forma permanente no combate ao crime transnacional, na proteção da vida e na defesa dos direitos humanos, sempre em parceria com instituições nacionais e internacionais.

PF investiga falso policial federal que ostentava fardas e armas nas redes sociais em Porto Velho

Publicado

46 minutos atrás

em

13 de dezembro de 2025

Por

Suspeito publicava imagens com símbolos da corporação para simular autoridade; mandados de busca foram cumpridos nesta sexta-feira.

A Polícia Federal investiga um homem em Porto Velho (RO) suspeito de se passar por policial federal nas redes sociais. De acordo com a corporação, ele publicava fotos usando fardas, distintivos e símbolos semelhantes aos oficiais da PF, além de aparecer armado, com o objetivo de reforçar uma falsa imagem de autoridade.

As apurações indicam que o investigado mantinha diversos materiais utilizados para montar a identidade falsa, como uniformes, distintivos e equipamentos eletrônicos empregados na produção e divulgação do conteúdo nas redes.

Na manhã desta sexta-feira (12), agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na residência do suspeito. Todo o material recolhido será analisado e poderá fundamentar novas imputações criminais.

O homem pode responder por uso indevido de símbolos públicos e por outros crimes que venham a ser identificados ao longo da investigação, cujas penas podem chegar a até seis anos de prisão.

Prêmio de R$ 44 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

Publicado

51 minutos atrás

em

13 de dezembro de 2025

Por

Foto: © Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.951 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 44 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

