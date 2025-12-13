Prefeitura de Palmas lança licitação bilionária para transporte coletivo por 20 anos

A Prefeitura de Palmas abriu licitação para contratar a empresa que irá operar o transporte coletivo urbano da capital pelos próximos 20 anos. O edital estima investimento total de R$ 4,112 bilhões ao longo do contrato, com custo anual aproximado de R$ 205 milhões.

De acordo com o documento, a frota inicial será composta por cerca de 200 ônibus. A futura concessionária será responsável pela operação do sistema, manutenção dos veículos e implantação de tecnologias como bilhetagem eletrônica, monitoramento por GPS, recursos de acessibilidade e disponibilização de informações em tempo real aos usuários.

Atualmente, o transporte coletivo em Palmas é operado pela empresa Sancetur, por meio de contrato emergencial firmado em abril de 2025, no valor de R$ 196,2 milhões, com vigência de um ano.

A sessão pública de disputa está marcada para o dia 15 de janeiro de 2026, às 14h, no Portal de Compras Públicas. A licitação será realizada na modalidade concorrência eletrônica e terá como critério de julgamento o menor valor da tarifa, atualmente fixada em R$ 4,85. O edital veda a participação de consórcios, organizações não governamentais e cooperativas.