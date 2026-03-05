Prefeitura de Marechal Thaumaturgo convoca aprovados em seletivo para rede municipal de ensino

Profissionais têm prazo de cinco dias úteis para comparecer à Secretaria de Educação e realizar procedimentos de contratação

A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo publicou nesta quinta-feira (5) a 8ª convocação de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 003/2025. O chamamento, divulgado pelo prefeito em exercício Edésio Matos dos Santos, tem como objetivo a contratação temporária de profissionais para atender demandas da rede municipal de ensino.

De acordo com o edital, os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua 05 de Novembro, nº 113, Praça Odon do Vale, em Marechal Thaumaturgo. O atendimento ocorre das 7h30 às 13h, no prazo de cinco dias úteis a partir da publicação, para tratar dos procedimentos de contratação e escolha das vagas.

O processo seletivo busca suprir necessidades temporárias de excepcional interesse público, principalmente em unidades da rede municipal de ensino. Os candidatos convocados nesta etapa concorrem ao cargo de assistente educacional, com vagas distribuídas em diferentes escolas do município.

Entre os chamados estão Maria Rosilene da Silva Vieira, Lisamara Soares Pinheiro e Gracilene Maria Batista Lima, destinadas à escola Justiniano de Serpa. Também foram convocadas Evanha Pinheiro de Souza e Silvanea Barrozo Nascimento, vinculadas inicialmente à escola Manoel Rodrigues de Araújo, mas com lotação prevista para a escola Justiniano de Serpa.

Outras convocações incluem Maria Carlene da Conceição Lima e Antonia Rocicleia Oliveira Batista, para a escola Lencisa Maria Elias Pinheiro, além de Maria José Tavares de Souza e Maria da Glória da Silva e Silva, destinadas à unidade Francisco Gernilan Gomes de Almeida.

Para efetivar a contratação, os candidatos devem apresentar documentos como RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidões negativas, diploma ou declaração de escolaridade e atestado de saúde ocupacional. A prefeitura também exige comprovação de regularidade eleitoral, trabalhista e junto às Fazendas Federal e Estadual.

O edital estabelece que o não comparecimento dentro do prazo ou a ausência de documentação exigida resultará na eliminação automática do candidato. Também é permitida, uma única vez, a solicitação de realocação para o final da lista de classificados caso o convocado não tenha interesse na contratação imediata.

Relacionado

Comentários