A Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria Municipal de Obras está realizando serviços paliativos nos ramais para garantir o tráfego neste período invernoso, neste primeiro momento está sendo atendido o Ramal do Santana.

O prefeito Sérgio Lopes foi acompanhar de perto os serviços de recuperação de pontos críticos para garantir a trafegabilidade durante o período chuvoso, ali naquela localidade moram várias famílias de pequenos produtores rurais que utilizam a estrada como único acesso a Vila Progreso e a cidade.

Segundo o Prefeito Sérgio Lopes a partir de agora os trabalhos não param. “Vamos estar com uma frente de trabalho da Secretaria de Obras com maquinários para corrigir os pontos críticos e garantir tráfego para as pessoas não só do ramal do Santana mais de outros ramais que apresentarem problemas nessa época de chuvas.”

Sergio Lopes garantiu ainda que tão logo inicie o verão será lançado um programa de recuperação e melhorias de ramais em todo o município de Epitaciolândia.

Veja e reportagem em vídeo:

