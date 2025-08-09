Prefeitura de Epitaciolândia recebe uma PC e uma pá carregadeira para reforçar serviços urbanos e rurais

O Acre sedia, neste fim de semana, um dos maiores eventos esportivos do país, o Campeonato Brasileiro de Taekwondo – Regional Norte, realizado neste sábado, 9, e domingo, 10, no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco. A competição reúne 400 atletas dos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, nas categorias mirim ao máster, além da modalidade poomsae, que simula movimentos de luta.

A abertura oficial contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, que reforçou o compromisso da gestão estadual com o incentivo às práticas esportivas. “O esporte transforma vidas, protege, traz equilíbrio e contribui para a educação, saúde e segurança. Investir no esporte é investir em pessoas, em cidadãos melhores. Parabéns a todos os atletas e organizadores. O governo está ao lado de vocês para continuar fomentando iniciativas como esta”, destacou.

Promovido pela Liga Nacional e Liga Acreana de Taekwondo, com apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL) e de patrocinadores locais, o evento vale como seletiva para a Copa América e para o Campeonato Mundial, ambos previstos para outubro deste ano.

O deputado estadual Pedro Longo, apoiador da competição, ressaltou o impacto social da modalidade. “Cada centavo investido no esporte é um investimento na segurança e na formação de uma sociedade mais saudável e disciplinada. O Acre já mostrou que pode se destacar, mesmo sendo um estado pequeno em população, e isso é motivo de orgulho”, disse.

O presidente da Liga Acreana de Taekwondo, mestre Levy Azevedo, falou da importância do momento para o estado. “É a primeira vez que realizamos esse evento em Rio Branco e temos a satisfação de sediar uma etapa tão importante. Além do título brasileiro, nossos atletas têm a chance de garantir vaga no Mundial e na Copa América”, afirmou.

A competição conta com 200 lutas e 100 atletas no poomsae. As disputas vão do nível mirim (5 a 7 anos) até o adulto (18 a 30 anos) e máster, com premiação para os quatro primeiros colocados de cada categoria e troféus para as seis melhores equipes.

Além da vice-governadora e do deputado Pedro Longo, também participaram da abertura o deputado estadual Adailton Cruz, autoridades esportivas e mestres de diversas delegações, que vieram de estados vizinhos, reforçando a integração regional por meio do esporte.

Delegações de outros estados também ressaltaram o valor da competição para a integração regional.

O mestre Reginaldo, de Manaus, conta que não foi fácil participar da competição e que trouxe 52 participantes para o evento. “Não olhamos para as dificuldades, mas para a oportunidade. É um feito histórico para nossa equipe, que agora pode mostrar a força do Amazonas no Norte do país,” afirmou.

De Rondônia, o mestre Streit, que liderou a delegação campeã da edição anterior, reforçou o espírito esportivo da competição. “Tudo o que fazemos na Liga Nacional é comunhão, amizade e respeito. Viemos com 15 atletas determinados a representar bem nosso estado,” disse.

Já o mestre Chiquinho, de Roraima, destacou o esforço para participar da competição. Segundo ele, a equipe saiu do estado na terça-feira para conseguir chegar ao Acre na quinta. “Saímos do nosso município na terça-feira para chegar aqui. É uma honra fazer esse sacrifício em nome dos nossos atletas e viver essa troca tão importante para o crescimento da modalidade,” avaliou.

