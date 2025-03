Prefeitura de Epitaciolândia recebe representantes para lançamento do Projeto “Esperançar Chico Mendes”

Iniciativa visa fortalecer a cogestão socioambiental, reduzir o desmatamento e promover o turismo comunitário na Reserva Extrativista Chico Mendes

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, recebeu na tarde desta sexta-feira, 14, representantes de diversas instituições para a apresentação do Projeto “Esperançar Chico Mendes”. Entre os participantes estiveram Ana Carolina Barradas, do ICMBio Brasília, Andréa Alechandre, do Parque Zoobotânico da Ufac, e Fádia Rebouças, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), além de lideranças locais e autoridades municipais.

O projeto tem como objetivo principal realizar o levantamento do patrimônio cultural na Reserva Extrativista Chico Mendes, utilizando a metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC). A iniciativa busca fortalecer a cogestão socioambiental, reduzir o desmatamento, mitigar os efeitos das mudanças climáticas e promover o turismo comunitário como forma de impulsionar a economia da sociobiodiversidade.

A reunião contou com a presença da secretária municipal do Meio Ambiente, Hiamar de Paiva Pinheiro, além de Severino Silva (Sr. Silva), líder comunitário da Reserva Chico Mendes, Luiza Carlota, extrativista, Talyne Fonseca, da SEPLAN, e Allen Ferraz, da ASCOM/Ufac.

O projeto é coordenado pela Secretaria Nacional de Comunidades e Povos Tradicionais e Desenvolvimento Sustentável, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), e executado pela Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio do Parque Zoobotânico, com gestão financeira da FUNDAPE. A iniciativa reforça o compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável na região.

tradicionais da Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes. A iniciativa, apresentada nesta sexta-feira, 14, ao prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, visa fortalecer a conexão entre a natureza e os moradores da reserva por meio do turismo de base comunitária. O projeto também busca criar oportunidades econômicas sustentáveis, promover a conservação da biodiversidade e incentivar a educação ambiental.

Durante a reunião, o prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento regional. “Fico muito grato em receber os representantes do ICMBio, Ufac e MMA. Esse projeto vem ao encontro do trabalho que estamos fazendo para impulsionar o turismo sustentável em nossa região. Temos um potencial imenso para ser explorado, e com isso, trazer melhorias na renda de nossas famílias”, afirmou. Lopes também sugeriu a inclusão do nome de Wilson Pinheiro, precursor da defesa da floresta, como uma homenagem ao seu legado.

Benefícios para as Comunidades Locais

O “Esperançar Chico Mendes” é uma oportunidade para as comunidades extrativistas gerarem renda de forma sustentável, reduzindo a dependência de atividades que possam prejudicar o meio ambiente. Além dos ganhos econômicos, a iniciativa fortalece a autoestima e o orgulho dos moradores por sua cultura e modo de vida tradicional, valorizando o conhecimento passado de geração em geração.

O projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac) e o ICMBio, e conta com o apoio da Prefeitura de Epitaciolândia. A iniciativa reforça o compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, unindo conservação e geração de renda para as famílias da Resex Chico Mendes.

