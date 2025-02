Prefeitura de Epitaciolândia realiza serviços de melhorias no Ramal do Rubicon

Com o propósito de facilitar o deslocamento dos moradores da zona rural, a prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria Municipal de Obras, está com uma frente de serviços no Ramal do Rubicon, fazendo trabalhos de correção de trechos com atoleiros e instalações de bueiros para garantir a trafegabilidade dos moradores daquela localidade.

Segundo informou o secretário de Obras Amarildo Ribeiro, esse período chuvoso é necessário para fazer a correção dos pontos mais críticos e, no início do verão, um trabalho em toda a totalidade do ramal.

“Estamos em um período de muitas chuvas e é comum aparecer atoleiros em ramais que têm um tráfego muito grande. Estamos com várias frentes de serviço para amenizar os problemas. Seguimos a determinação do prefeito Sergio Lopes, que é atender o máximo de moradores possível para garantir a trafegabilidade de todos.” Afirmou o secretário.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários