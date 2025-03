Prefeitura de Epitaciolândia realiza melhorias no Ramal da Fontenele e reconstrói ponte, atendendo a demanda dos produtores rurais

A Prefeitura de Epitaciolândia, em mais uma ação voltada para o desenvolvimento rural e a melhoria da infraestrutura do município, realizou importantes obras na Estrada da Fontenele, incluindo a reconstrução de uma ponte sobre o Igarapé Jiboia que estava em estado crítico. As intervenções beneficiam diretamente centenas de produtores rurais da região, facilitando o transporte de insumos, maquinários e produção agrícola além do transporte escolar.

A Estrada da Fontenele é uma importante via de acesso para propriedades rurais que contribuem significativamente para a economia local, especialmente na produção de grãos e pecuária. Com as melhorias, os produtores ganham mais segurança e agilidade no deslocamento, além de reduzirem os custos com manutenção de veículos, que antes sofriam com o trecho em más condições.

O prefeito destacou a importância dessas obras para o fortalecimento do setor rural: “Sabemos que o campo é um dos pilares da nossa economia, e investir em infraestrutura é garantir que nossos produtores tenham condições de trabalhar e escoar sua produção com segurança e eficiência. A reconstrução da ponte e a recuperação do ramal são compromissos que assumimos com a população rural, e seguiremos trabalhando para melhorar cada vez mais a qualidade de vida no campo”.

A Prefeitura de Epitaciolândia segue com planos de ampliar as ações de infraestrutura rural, visando atender outras regiões do município e garantir que todos os produtores tenham condições adequadas para o desenvolvimento de suas atividades. As obras na Estrada da Fontenele são mais um passo nessa direção, reforçando o compromisso com o crescimento sustentável e a valorização do campo.

