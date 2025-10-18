Prefeitura de Epitaciolândia realiza Dia D de Multivacinação com testes rápidos e orientações de saúde

Mailza destacou o caráter humano e transformador da política de assistência social e reafirmou o compromisso do governo em fortalecer o Suas nos 22 municípios acreanos

Emoção, reconhecimento e compromisso social marcaram na sexta-feira, 17, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A Casa do Povo abriu suas portas para celebrar os 20 anos de implementação do Sistema Único de Assistência Social (Suas), em uma sessão solene que atendeu a um pedido da vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, e foi formalizada por requerimento do deputado estadual Pedro Longo.

A homenagem antecede a 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, que será realizada nos dias 22 e 23 de outubro, e reuniu gestores, trabalhadores, conselheiros, parlamentares e representantes da sociedade civil que fazem parte da história e da consolidação do Suas no Acre.

Durante a solenidade, foi prestada uma homenagem especial à senhora Luíza de Marilac Pereira Santos, reconhecida por sua dedicação e contribuição à implantação do Suas no estado. A servidora aposentada recebeu uma placa de reconhecimento entregue pelas autoridades presentes, entre elas o deputado Pedro Longo e a vice-governadora Mailza Assis.

“O Suas é feito de gente que acredita no poder de transformar vidas”

Em seu discurso, Mailza destacou o caráter humano e transformador da política de assistência social e reafirmou o compromisso do governo em fortalecer o Suas nos 22 municípios acreanos.

“É que o Suas não é um sistema feito de números, ele é feito de gente, de mãos que acolhem, de corações que escutam, de olhares que enxergam o outro com a humanidade. Ele é a presença concreta do estado que cuida, protege e acredita. E é isso que queremos continuar fazendo. Hoje celebramos vidas transformadas, trajetórias construídas e sonhos restaurados. O Suas nasceu do coração de um Brasil que decidiu olhar para os que mais precisam, não por pena, mas por respeito e compromisso. Deixamos de ser uma política de favor e passamos a ser uma política de direito”, afirmou.

A vice-governadora lembrou que o sistema, criado em 2005, consolidou uma rede nacional de proteção social não contributiva, que assegura o atendimento e acompanhamento de milhões de famílias em vulnerabilidade.

“Aqui no Acre, o Suas floresceu em cada Cras, Creas e centro de convivência. São histórias de recomeço, de jovens que encontraram oportunidades, de idosos que voltaram a sorrir e de servidores que, todos os dias, fazem um Acre de amor e cidadania”, completou.

Parlamento e sociedade civil

O deputado Pedro Longo, autor do requerimento, destacou o simbolismo da data e o papel da Assembleia em reconhecer políticas públicas que transformam realidades. “O Brasil tem bons exemplos de políticas públicas, como o SUS e o Suas, que são referências para o mundo. E é uma honra ver no Acre uma vice-governadora à frente dessa pauta, conduzindo com sensibilidade e compromisso as ações voltadas aos mais vulneráveis”, afirmou.

O evento contou ainda com as participações da defensora pública-geral Juliana Marques, o secretário municipal de Assistência Social de Rio Branco e presidente do Coegemas, João Marcos Luz, da representante da Secretaria de Estado de Planejamento Regiane Oliveira, além de representantes dos usuários e entidades da sociedade civil.

O presidente do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas) e representante da OAB/AC, Gabriel Maia Gelpke, destacou os avanços alcançados no Acre, especialmente com o cofinanciamento estadual e a formação de profissionais da área.

“É a política pública mais abrangente no tocante ao atendimento, seja através do serviço, do benefício, àqueles que estão em situação vulnerável. E ela avançou nesses últimos 20 anos no estado. Isso sempre foi um sonho da nossa política, do nosso conselho, que o Estado cofinanciasse os municípios. Mas eu considero que existem grandes desafios para o Suas, que a gente precisa superar nesses próximos anos. Uma política de 20 anos, que faz parte do tripé da segurança social desse país, não tem minimamente garantia orçamentária, que tem outras políticas como a educação, como a saúde, e isso precisa mudar”, afirmou.

Reconhecimento à Luíza de Marilac

Um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem à pioneira Luíza de Marilac Pereira dos Santos, lembrada por sua trajetória e contribuição na construção da política de assistência social no Acre. Seu filho, o procurador do Estado, Paulo Jorge Santos, emocionou o público ao relembrar a dedicação da mãe.

“Quero trazer a vocês um testemunho vivo de como isso foi feito no estado do Acre. Foram pessoas que dedicaram a sua vida pra essa causa. Foram pessoas como minha mãe, Luíza Marilac, e tantas outras, que com sensibilidade e coragem, ajudaram a construir o Suas antes mesmo de ele existir formalmente. São pessoas que tiveram esse olhar sensível, lá nos idos de 1980. E pessoas tocaram o coração de outras pessoas e eu ouso dizer que todos vocês que estão aqui se dedicaram a labutar nessa área, porque foram inspiradas por alguém”, disse.

Luíza de Marilac ingressou no serviço público estadual em 1970, na Secretaria de Educação, como professora. Em 1980, passou a atuar na Fundação do Bem-Estar Social do Acre (Funbesa), onde foi contratada como técnica em educação. Formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e pós-graduada pela Universidade de São Paulo (USP), com foco na defesa dos direitos da criança e do adolescente, Luíza teve papel fundamental na estruturação e implementação da política de assistência social estadual e municipal. Reconhecida por sua trajetória ética e por sua contribuição intelectual, ela continua sendo referência para acadêmicos de graduação e pós-graduação, que a procuram para resgatar e preservar a memória da construção histórica do Suas no Acre.

Compromisso com o futuro

A chefe de gabinete da SEASDH e assistente social, Sandra Amorim, ressaltou que o Suas representa a consolidação de uma luta histórica por direitos no Acre e lembrou a importância dos pioneiros da política de assistência.

“As telas que decoram este plenário gritam por direitos e simbolizam a luta silenciosa dos que vieram antes de nós. O Suas representa essa conquista, essa consolidação. É o sistema que garante voz e dignidade a quem mais precisa, e nós, enquanto assistentes sociais da atual geração não podemos deixar um legado menor do que esse, temos o dever de mantê-lo vivo e fortalecido”, afirmou.

O representante dos usuários do Suas, João Lucas Silva, destacou a importância da participação popular na construção das políticas públicas. “O Suas não existe sem seus usuários. Somos protagonistas, sujeitos de direito e parte essencial dessa política pública. Cada história, cada experiência compartilhada, ajuda a aperfeiçoar os serviços e a garantir que ninguém seja invisibilizado. O Suas é o espaço de escuta, acolhimento e cidadania”, disse.

Já a representante da sociedade civil, Paula Raíssa Almeida, enfatizou a parceria entre o poder público e as organizações sociais na efetivação da política de assistência. “Os 20 anos do Suas são resultado de uma construção coletiva. A rede privada sempre esteve lado a lado com a gestão pública, garantindo que os serviços socioassistenciais cheguem a quem precisa. A assistência social é um direito humano, e não pode ser vista como caridade ou favor. É dever do Estado e conquista da sociedade civil organizada”, pontuou.

Ao encerrar a solenidade, Mailza reforçou que o momento marca não apenas uma celebração, mas um chamado à responsabilidade coletiva. “O Suas pertence ao povo brasileiro. Enquanto houver desigualdade e sofrimento, haverá o Suas estendendo a mão e acendendo esperanças. Que os próximos 20 anos sejam de mais conquistas, mais união e mais fortalecimento dessa rede que transforma vidas todos os dias”, finalizou.

Relacionado

Comentários