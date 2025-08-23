Antonildo Júnior, proprietário da Frutos de Goiás no Acre, ressaltou que “o apoio do governo é fundamental”. “Se não for assim, a gente encontra barreiras maiores para realizar esse intercâmbio comercial, demora muito. Como o Estado tem a engrenagem de ‘ligar a chave’ do lado brasileiro e dos outros países que queremos alcançar, essa agenda de negócios será fundamental para ampliarmos nosso alcance de exportação, que já é feita para os Estados Unidos e Peru”, finalizou.
Prefeitura de Epitaciolândia realiza cerimônia de encerramento do Curso de Brigadistas
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, realizou nesta semana a cerimônia de encerramento do Curso de Formação de Brigadistas, que capacitou homens e mulheres para atuar na prevenção e no combate a incêndios, além de prestar apoio em situações de emergência.
O curso contou com aulas teóricas e práticas, abordando temas como combate a incêndios florestais e urbanos, primeiros socorros e simulações de salvamento. Os participantes também tiveram instruções sobre técnicas de resgate em situações críticas, reforçando a importância do trabalho integrado entre os brigadistas e os órgãos de segurança.
Autoridades presentes:
A solenidade contou com a presença de diversas autoridades municipais e representantes da segurança, entre eles:
- Subtenente Agenaldo Batista, instrutor do curso;
- Hiamar Pinheiro, Secretária Municipal de Meio Ambiente;
- Cleudes Sousa, Coordenador da Defesa Civil Municipal;
- Vereador Ari Mendes;
- Francisco Rodrigues, Secretário de Finanças;
- Regiane Moreira, Secretária de Administração.
Durante a cerimônia, os gestores destacaram a importância da capacitação dos brigadistas locais, que passam a compor um grupo preparado para atuar na defesa da população e do meio ambiente.
Apoio das instituições parceiras
A Prefeitura de Epitaciolândia agradeceu ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) e ao Exército Brasileiro, que deram apoio fundamental à formação, além dos instrutores responsáveis pelas aulas.
No segundo dia de atividades, por exemplo, os participantes receberam instruções de primeiros socorros ministradas pelo Subtenente QPBM/EC Egenaldo Batista Souza, aprendendo técnicas essenciais para salvar vidas em situações de emergência.
Defesa Civil atuante
Com a conclusão do curso, a Defesa Civil Municipal passa a contar com brigadistas preparados para atuar diretamente no apoio às operações de prevenção e combate a incêndios, fortalecendo o sistema de segurança e dando mais proteção à população.
Segundo a secretária Hiamar Pinheiro, a implantação dos brigadistas locais será um marco para o município:
“Essa formação é mais que uma capacitação, é a garantia de que teremos cidadãos aptos a defender a vida e a natureza, atuando lado a lado com os órgãos de segurança”, destacou.
Formação que salva vidas
A cerimônia marcou o início de uma nova fase para Epitaciolândia, que passa a contar com brigadistas comunitários treinados e engajados, prontos para enfrentar situações de risco e garantir mais segurança à população.
Governo, Sebrae e federações lançam agenda de negócios em expofeiras internacionais
O governo do Estado, o Sebrae no Acre e as federações empresariais lançaram nesta sexta-feira, 22, a agenda de negócios do setor produtivo acreano em expofeiras internacionais na Bolívia e no Peru. A intenção da iniciativa, anunciada na sede da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) em Rio Branco, é fortalecer o setor produtivo local e projetar as empresas acreanas no mercado internacional com o objetivo de estreitar as relações comerciais do estado com diversos países.
Além da Secretaria de Estado Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Agência de Negócios do Acre (Anac), Sebrae e Fieac, a missão empresarial também conta com as federações do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), das Associações Comerciais e Empresariais (Federacre) e da Agricultura e Pecuária (Faeac). Ao todo, serão 20 empresas locais na Expocruz, de 19 a 28 de setembro em Santa Cruz de la Sierra, e outras 20 na Expoalimentaria, de 24 a 26 do mesmo mês na cidade de Lima. Elas mostrarão seus produtos no Estande Acre.
Titular da Seict, Assurbanípal Mesquita explicou que os empreendimentos interessados em participar dos eventos serão selecionados a partir de um edital de chamamento público, que será lançado em breve. De acordo com ele, a ação integra um conjunto de medidas estratégicas que têm como prioridade a atração de novos negócios ao estado, firmar muitos acordos de exportação do Acre para os vizinhos, construir relações com outras nações e incentivar o empreendedorismo.
“São duas feiras fantásticas, de porte internacional, que terão a presença de países como Estados Unidos, China, Argentina e os da Europa. Isso trará uma amplitude bem maior às nossas empresas. Na Expocruz, já estamos articulando a realização de um evento específico do Acre que reunirá todas as comitivas presentes para um encontro mais pessoal e dinâmico, com degustação dos nossos produtos e apresentação das diversas cadeias produtivas que possuímos”, falou Mesquita.
Walesca Bezerra, presidente da Anac, destacou que os eventos estão entre as maiores vitrines de negócios da América Latina, movimentando investimentos em setores estratégicos como indústria, agronegócio, comércio e alimentos. Ela também enfatizou que é essencial estimular a inserção de empresas acreanas no mercado internacional para criar oportunidades concretas de ampliar a visibilidade da produção local dos setores e estabelecer parcerias comerciais longevas.
“O maior papel da Anac é fomentar esse e outros tipos de negócios, sempre com o apoio da Seict, para que o nosso estado viva o desenvolvimento pleno. Teremos equipes simultâneas nos dois eventos para fazer essa divisão de trabalho e otimizar a formalização de novas parcerias. A gente quer que os empresários participem de forma massiva, já que a participação nesse tipo de atividade sempre rende negócios e conseguimos viabilizar novas exportações”, disse a gestora.
Internacionalização
O diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, destacou que a missão empresarial também integra o projeto de internacionalização dos empreendimentos locais que a instituição desenvolve: “Nós estamos atuando de forma mais estratégica e com mais investimentos nessa parte, a parceria com o governo e demais entidades vem proporcionando uma grande maturidade nesse aspecto. Nosso trabalho é preparar o empresariado local para atuar no antes, durante e depois das feiras”.
João Paulo de Assis, vice-presidente da Fieac, salientou que todas as entidades envolvidas já articulam a seleção dos produtos que serão expostos nas duas feiras. “Estamos conseguindo conectar nossas indústrias entre si e com outros mercados para alavancar o setor. Ainda existem muitas barreiras, mas essa união construída por muitas mãos é importante demais para desenvolver esse trabalho de projetar os empreendimentos e concretizar negócios”, acrescentou.
Sebrae e Grupo Arasuper realizam programa de qualidade de fornecedores
Parte do programa “Conexões Corporativas”, evento fortalece empreendimentos locais
O Sebrae tem promovido resultados expressivos em faturamento e produtividade para empresas atendidas por iniciativas como o programa Conexões Corporativas. Nesse contexto, a instituição realizou, nesta sexta-feira (22), o 2º Encontro de Fornecedores do Grupo Arasuper, reforçando seu compromisso com o fortalecimento dos pequenos negócios.
O evento buscou aproximar grandes empresas e fornecedores locais, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento, à inovação e à competitividade. “A partir deste evento podemos estreitar nossas relações com o setor comercial, saber como nosso produto está chegando para o cliente e o que podemos melhorar em nossa forma de trabalhar e produzir”, afirmou Eudelon Pereira, fornecedor de mandioca pela empresa Casa da Pereira.
Segundo Maysa Bezerra, gestora do Conexões Corporativas no Acre, o programa abre espaço para parcerias estratégicas que trazem ganhos concretos para todos os envolvidos. “Essa ação evidencia a essência do programa, que é criar pontes estratégicas, gerar oportunidades concretas e impulsionar o crescimento conjunto. Ao aproximar o grupo de seus parceiros, fortalecemos a competitividade, estimulamos a inovação e abrimos caminhos para o desenvolvimento sustentável do setor”, disse.
O Grupo Arasuper, consolidado no mercado acreano, alcançou em 2023 a 63ª posição entre os maiores supermercados do país. O CEO Adem Araújo destacou a relevância do fortalecimento da produção local: “A nossa empresa sempre priorizou a produção local. Estamos empolgados desde o início do projeto, com a visão dos fornecedores de quererem desenvolver seus negócios, melhorarem seus produtos. E é isso que queremos, ter o máximo possível de produtos locais para fazer a economia girar e aumentar a geração de empregos.”
A parceria entre o Sebrae e o Arasuper fortalece toda a cadeia de valor. Grandes empresas ampliam sua competitividade, enquanto pequenos negócios ganham condições para crescer de forma sustentável. Essa sinergia fomenta a inovação, gera empregos e impulsiona o desenvolvimento econômico da região.
Tadeu Hassem acompanha obras no Ramal do km 59, em Brasileia; recursos são de Mailza Assis
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) esteve na última quinta-feira (21) na zona rural de Brasileia para fiscalizar as obras em andamento no Ramal do km 59. A ação, registrada em suas redes sociais, contou com a presença do vereador Leonir Castro, representante da comunidade, e teve como objetivo acompanhar a aplicação de recursos destinados ainda no período em que a atual vice-governadora, Mailza Assis (PP), exercia o mandato de senadora.
De acordo com Hassem, o trabalho está sendo realizado em parceria entre o Deracre, o Governo do Estado, a Prefeitura de Brasileia e seu próprio mandato parlamentar. No local, as equipes já iniciaram a implantação de bueiras, etapa que será seguida pela abertura de valas e, posteriormente, pelo melhoramento de todo o ramal, beneficiando diretamente produtores rurais e famílias da região.
O vereador Leonir Castro destacou a importância da fiscalização feita em conjunto com o deputado, ressaltando a contribuição da vice-governadora Mailza e a atuação de Hassem na destinação de emendas para o município. “Precisamos de representantes comprometidos, que cobram, acompanham e também investem, como tem feito o deputado”, afirmou.
Nas redes sociais, Tadeu Hassem reiterou que acompanhar obras é parte de seu dever como parlamentar e reforçou o compromisso com a população de Brasileia. “Nosso mandato está à disposição da cidade onde nasci e cresci, sempre ao lado do homem e da mulher do campo”, escreveu.
