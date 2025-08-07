Dessa forma, ficam os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) sediados no estadual autorizados a prestar apoio suplementar às regiões afetadas, mediante articulação com a CEPDC.
Prefeitura de Epitaciolândia realiza caminhada do “Agosto Lilás” em combate à violência contra a mulher
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, promoveu na tarde desta quinta-feira, 07, uma caminhada pelo centro da cidade em alusão ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher.
A data também marcou os 17 anos da criação da Lei Maria da Penha, um importante marco legal na luta pelos direitos das mulheres e na prevenção de todo tipo de violência, seja ela doméstica, patrimonial ou psicológica.
O evento teve como objetivo alertar e informar a população sobre a importância da denúncia e da rede de proteção às vítimas. A caminhada contou com a presença da primeira-dama Alliny Saldanha, representando o prefeito Sérgio Lopes, da secretária municipal da Mulher Jamiele Albuquerque, Lindaci Franco Secretária de Assistência Social, Francisca Oliveira Secretária de Cultura. Além de assessores, servidores municipais, Representantes Centro de Referência da Mulher Brasileira (CRAM), membros da comunidade e a participação especial dos alunos da Escola Cívico-Militar Joana Ribeiro Amed.
Durante a mobilização, foram reforçadas mensagens de apoio, encorajamento e orientação para que mulheres em situação de violência busquem ajuda e conheçam seus direitos.
O Agosto Lilás é uma campanha nacional realizada durante todo o mês de agosto para conscientizar e mobilizar a sociedade pelo fim da violência contra a mulher.
A cor lilás foi escolhida como símbolo da luta e da dignidade feminina. O mês foi definido porque 7 de agosto marca a sanção da Lei Maria da Penha (em 2006), que é uma das legislações mais importantes do Brasil no combate à violência doméstica e familiar.A campanha trabalha para informar sobre os tipos de violência (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral) e incentivar que vítimas e testemunhas denunciem.
O principal canal de denúncia é o Disque 180, que funciona 24h e é gratuito.
A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) é a principal legislação brasileira de proteção às mulheres contra a violência doméstica e familiar.
Origem:Foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e recebeu o nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, uma farmacêutica cearense que sofreu duas tentativas de feminicídio por parte do marido, ficando paraplégica. Seu caso se tornou símbolo internacional de luta contra a impunidade e a violência doméstica, chegando até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA.
O que a lei garante:
- Tipifica cinco formas de violência contra a mulher: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
- Permite medidas protetivas de urgência, como afastamento imediato do agressor do lar.
- Prevê prisão preventiva para o agressor em casos graves.
- Cria juizados especializados e incentiva delegacias da mulher.
- Determina atendimento humanizado e rede de apoio para as vítimas.
Impacto:Antes da lei, casos de violência doméstica eram tratados como crimes de “menor potencial ofensivo”, muitas vezes punidos apenas com multas ou cestas básicas. Após sua criação, houve maior rigor na punição e aumento na rede de proteção.
Presidente da Câmara apresenta PL que institui o Programa Municipal Farmácia Verde
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), durante a sessão ordinária de quinta-feira, 7, apresentou o Projeto de Lei que institui o Programa Municipal Farmácia Verde, voltado à valorização dos saberes tradicionais e ao fortalecimento da atenção básica à saúde no município.
O programa tem como objetivo garantir à população de Rio Branco o acesso seguro, sustentável e racional ao uso de plantas medicinais e fitoterápicas, por meio da rede pública de saúde municipal. A proposta visa ampliar as alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), com base em práticas reconhecidas e respaldadas por estudos técnicos e científicos.
De acordo com o parlamentar, o projeto está estruturado em três níveis de atuação: a implantação de hortos em unidades básicas de saúde (UBS), o processamento das plantas medicinais para uso popular e a produção de fitoterápicos conforme as boas práticas farmacêuticas.
Entre as ações previstas, está a celebração de convênio com a Universidade Federal do Acre (UFAC), onde será implantado o Horto Matriz, que servirá como unidade de referência para a propagação e fornecimento das espécies utilizadas. O vereador informou que já esteve reunido com representantes da universidade para tratar da parceria.
O projeto também contempla a criação do Horto Municipal, responsável pela produção da massa verde, além da capacitação das equipes da rede municipal de saúde, formação de parcerias com instituições de ensino e pesquisa, agricultores familiares e organizações da sociedade civil.
“Essa iniciativa respeita os saberes tradicionais da nossa população, promove a integração com o conhecimento técnico-científico e contribui para o fortalecimento da atenção primária no município. É uma proposta viável, necessária e que trará benefícios diretos à saúde pública de Rio Branco”, afirmou o presidente Joabe Lira.
Idaf regulamenta transporte de subprodutos animais com nova guia eletrônica obrigatória no Acre
Portaria nº 382/2025 exige emissão de e-GTS para resíduos da pecuária com fins industriais ou de exportação, reforçando controle sanitário e rastreabilidade.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) publicou nesta quinta-feira, 7 de agosto, a Portaria nº 382/2025, que regulamenta, em todo o estado, o processo de emissão da Guia de Trânsito de Subprodutos eletrônica (e-GTS). A medida passa a ser obrigatória para o transporte de resíduos e subprodutos de origem animal não comestíveis com finalidades industriais, técnicas ou de exportação.
A nova regulamentação tem como principal objetivo garantir o controle sanitário e a rastreabilidade desses materiais durante o trânsito interestadual e internacional. Estão incluídos na exigência produtos como gordura animal para uso industrial, aparas de cascos, esterco, placentas, tecidos, órgãos não comestíveis e até fetos abortados.
A e-GTS deverá ser emitida exclusivamente por profissionais credenciados e autorizados pelo Idaf. A obrigatoriedade se aplica principalmente a subprodutos que representem risco sanitário ou estejam destinados à exportação para países que exigem certificação oficial. Substâncias isentas de risco ou já submetidas a tratamento sanitário poderão ser dispensadas da guia.
A portaria esclarece ainda que a exigência não se aplica ao transporte de produtos comestíveis de origem animal, cuja regulamentação é feita por normas específicas.
Os estabelecimentos que manipulam ou comercializam subprodutos não comestíveis deverão estar cadastrados no Idaf, enviando a documentação por e-mail e realizando a renovação anualmente. Estão isentos da obrigação os empreendimentos já registrados junto a serviços oficiais de inspeção e que utilizam esses materiais como parte de processos industriais.
Para os fabricantes que atuam na exportação, a portaria também determina a adoção de procedimentos rigorosos de rastreabilidade e controle de produção, em conformidade com os padrões sanitários dos países de destino. O uso das matérias-primas deverá ser exclusivamente de fontes regularizadas.
Governo decreta situação de emergência em todo o estado em decorrência da estiagem
O governador Gladson Cameí assinou nesta quarta-feira, 6, o Decreto nº 11.733, que estabelece situação de emergência em todo o estado do Acre, em decorrência daestiagem e do aumento das temperaturas. A publicação saiu no Diário Oficial (DOE) e está em vigor por 180 dias.
A necessidade do decreto se dá porque o estado vivenciou, entre os anos de 2023 e 2024, as mais severas crises hídricas de sua história recente, fato associado ao fenômeno climático natural El Niño. O fenômeno gerou um déficit pluviométrico significativo, levando à diminuição drástica do nível dos principais rios da bacia amazônica que cortam o estado.
Nesse cenário, o regime de chuvas no primeiro semestre de 2025 foi inferior ao esperado. O período compreendido entre os meses de maio e novembro normalmente apresenta características de baixos índices de precipitação, temperaturas elevadas, baixo percentual de umidade relativa do ar e ventos fortes, ocasionando considerável redução no nível dos rios acreanos.
As consequências mais imediatas e críticas são a redução do volume de água em rios fundamentais para a captação, levando a crise no abastecimento de água; a baixa navegabilidade dos cursos d’água, comprometendo seriamente a logística de transporte, isolando comunidades e dificultando o abastecimento de bens essenciais; a escassez de água e a degradação das pastagens, causando a morte de rebanhos e a perda de lavouras; riscos de prejuízo pedagógico, de insegurança alimentar e nutricional dos alunos da rede pública de ensino nos municípios mais afetados pela seca.
Dessa forma o poder público, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC), visando à preservação do bem-estar da população e das atividades socioeconômicas, no enfrentamento da emergência, tem articulado com autoridades federais, estaduais e municipais para a minimização de riscos; mobilizado recursos humanos e materiais necessários; coordenado atividades e ações de socorro às comunidades isoladas; bem como prestado assistência e apoio logístico aos municípios afetados.
