Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Raimunda da Cunha Aires

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de conscientização sobre a valorização da vida e a prevenção ao suicídio, dentro da campanha Setembro Amarelo, na Escola Raimunda da Cunha Aires.

A programação contou com apresentação teatral e palestras educativas, que abordaram de forma clara e acolhedora os cuidados com a saúde mental, a importância de pedir ajuda e os caminhos de apoio disponíveis na rede municipal.

Participaram da ação a coordenadora do CAPS, Cleice Barros de Souza, a assistente social Vanisse da Silva Lima, a pedagoga Andressa Fernandes da Silva, a assistente educacional Graciele de Moura e a agente administrativa Luana Tynara de Jesus, que juntos reforçaram a mensagem de que falar sobre saúde mental é um passo fundamental para salvar vidas.

A atividade integra o calendário de ações do município em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio e à promoção da saúde emocional, principalmente entre os jovens.

