Prefeitura de Epitaciolândia realiza a entrega de kit merenda escolar aos alunos da rede municipal

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta segunda-feira, 26, o lançamento de entrega “Merenda Escolar em Casa”, assegurando um importante complemento alimentar aos alunos neste período de pandemia.

O mesmo realizou-se na Comunidade do Prata, na escola José Benício Moreira com a participação do Prefeito Sérgio Lopes de Souza, Secretária de Educação Professora Eunice Maia Gondim, Nutricionista Ildicélia Ferreira do Nascimento, Coordenadores da Semed, Coordenadora Pedagógica da escola, Lucélia de Freitas Pereira Leite, professores e comunidade escolar.

Os Kits são recursos do FNDE/ PNAE e contrapartida da Prefeitura, com a distribuição deprodutos da Agricultura Familiar do Produtor Rural, objetivando ofertar aos nossos alunos uma alimentação saudável escolar em casa. A entrega dos referidos Kits, será para toda a rede municipal de ensino de Epitaciolândia, tendo em vista o período pandêmico e a suspensão das aulas presenciais; período iniciado desde março de 2020.

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, prof. Eunice Maia Gondim, a entrega do Kit de Merenda Escolar garante um complemento à alimentação dos alunos que, em virtude da pandemia, não estão frequentando a escola e, consequentemente não tem acesso à merenda escolar.

O prefeito Sérgio Lopes destaca que os Kits serão muito importantes para os alunos e familiares, sendo um reforço na alimentação neste período difícil enfrentado por todos. “Investimos o dinheiro que seria usado na merenda escolar dos alunos para a compra desses kits. Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino irão receber. Se uma família tiver 3 alunos matriculados em nossas escolas, receberão 3 kits, e assim pordiante. Somente hoje entregamos mais de 2 toneladas de alimentos e durante toda a semana estaremos em todas as escolas rurais realizando essas entregas”, disse o prefeito.