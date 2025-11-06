Flash
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 8ª Conferência Municipal de Saúde com foco em dignidade, trabalho e constância
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira, 6, a 8ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Saúde se faz com trabalho, dignidade e constância”. O evento reuniu profissionais da área, representantes de conselhos, lideranças e autoridades locais para discutir políticas públicas e traçar novas estratégias para o fortalecimento da saúde no município.
A mesa de honra foi composta pelo prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, a coordenadora da Atenção Primária, Jéssica Moraes, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Canindé, o representante do COSEMS, Andrade, a diretora regional de Saúde do Alto Acre, Daniele Oliveira, e a representante da Promotoria, Lucélia Alves Marques. O momento também contou com palestra ministrada pelo especialista Dr. Denner, que abordou a importância da gestão participativa e da atenção básica para o fortalecimento do SUS no âmbito municipal.
Durante sua fala, o prefeito Sérgio Lopes destacou o avanço da saúde pública em Epitaciolândia, reconhecida como uma das melhores do estado.
“A saúde pública do nosso município é hoje referência no Acre. Isso é resultado do comprometimento de cada servidor e da gestão que busca constantemente o atendimento humanizado e de qualidade. Nosso lema é cuidar de gente, tratar cada cidadão com dignidade e respeito”, afirmou o prefeito.
O secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, ressaltou a importância do Conselho Municipal de Saúde e da participação popular nas decisões que impactam o setor.
“O conselho tem papel fundamental, pois é quem orienta, fiscaliza e contribui para a construção das melhores ações voltadas à saúde municipal. Desde que assumi a secretaria, busco trabalhar com respeito, transparência e escuta ativa, porque a saúde se faz com diálogo e compromisso com as pessoas”, enfatizou.
O evento foi marcado por momentos de reflexão, compartilhamento de experiências e construção coletiva de propostas para aprimorar ainda mais o atendimento à população. Ao longo da conferência, foram discutidos temas relacionados à gestão de recursos, fortalecimento da atenção básica, humanização dos serviços e integração entre os setores da rede municipal.
Encerrando o encontro, os participantes reafirmaram o compromisso de continuar trabalhando para que Epitaciolândia siga sendo referência em saúde pública no Acre, com foco no cuidado, na dignidade e na constância dos serviços oferecidos à comunidade.
Comentários
Flash
Em fase de finalização, governadora em exercício Mailza visita obra da Ponte da Sibéria, em Xapuri
A governadora em exercício Mailza Assis esteve na manhã desta quinta-feira, 6, em Xapuri, onde realizou uma visita à obra de construção da Ponte da Sibéria.
Durante a visita, Mailza Assis destacou que a obra da ponte faz parte do compromisso do governo do Estado. “É fruto de muito esforço. Estamos concluindo e valeu o esforço de toda equipe e do compromisso do nosso governador. É uma grande obra que vai servir muito à população de Xapuri, da Sibéria, que são grandes produtores que vão utilizar essa ponte para irem e voltarem dos seus trabalhos. É uma obra necessária e será muito útil para a população”, ressalta.
A estrutura tem 363 metros de extensão e interliga o primeiro e o segundo distritos de Xapuri e vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas.
A governadora em exercício esteve acompanhada da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, e de outras autoridades. A presidente do Deracre afirmou que a obra da ponte está 96% concluída.
“É uma obra esperada há mais de 40 anos. Vai trazer mais dignidade a toda essa população, garantir o direito de vir da população. Vamos deixar para trás a balsa, que tanto nos serviu. A previsão é que até o final de novembro o governo esteja entregando essa grande obra para a população”, destacou.
Comentários
Flash
Reta final da ‘Chacina do Taquari’: Justiça autoriza compartilhamento de provas
Juiz do Tribunal do Júri se prepara para decidir se réus das seis mortes de 2023 vão a júri popular. Tony Matos, um dos denunciados, é intimado a constituir defesa.
O processo judicial sobre a trágica “Chacina do Taquari”, ocorrida há mais de dois anos, está se encaminhando para sua fase final. O caso, que resultou na morte de seis pessoas em um confronto brutal entre facções rivais, teve um avanço significativo nesta quarta-feira, 5 de novembro.
O juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Fábio Farias, autorizou o compartilhamento de provas com a Delegacia de Homicídios (DHPP) após parecer favorável do Ministério Público do Acre. A medida visa subsidiar a abertura de um novo inquérito policial para investigar assassinatos recentes na região que possam ter conexão com os fatos da chacina.
Júri popular à vista
Ainda na decisão, o magistrado determinou a intimação de Tony da Silva Matos, um dos réus denunciados, para que, no prazo de 10 dias, manifeste interesse em contratar um advogado. Caso contrário, um defensor público será nomeado para assumir sua defesa — um procedimento padrão que garante o andamento do processo.
A expectativa do Judiciário é que, ainda neste mês, o Juiz Fábio Farias profira a sentença de pronúncia. É essa decisão que definirá se Tony da Silva Matos e os demais réus (José Werverton Nascimento Rosa, Davidesson da Silva Oliveira e Denilson Araújo da Silva), além do foragido Ronivaldo da Silva Gomes, o “Rony”, serão levados a júri popular.
Relembre o caso
A Chacina do Taquari ocorreu na noite de 3 de novembro de 2023, após uma emboscada armada por uma facção criminosa. O confronto tirou a vida de seis indivíduos:
- Do Bonde dos 13: Adegilson Ferreira da Silva e Valdei das Graças Batista dos Santos.
- Do Comando Vermelho: Luan dos Santos Oliveria, Tailan Dias da Silva, Sebastião Ytalo Nascimento de Carvalho e Tiago Rodrigues da Silva.
A Justiça, agora, busca fechar o primeiro capítulo desse triste episódio de violência entre grupos rivais na capital.
Comentários
Flash
Vice-governadora Mailza prestigia desfile cívico em comemoração aos 33 anos de Marechal Thaumaturgo
A vice-governadora Mailza Assis prestigiou, na tarde desta quarta-feira, 5, o desfile cívico-militar em comemoração aos 33 anos de emancipação política de Marechal Thaumaturgo. O evento reuniu autoridades, alunos, professores e centenas de moradores na Rua Cinco de Setembro, em frente à Praça Central Odom do Vale, marcando o encerramento de uma semana de festividades que celebraram a história e o desenvolvimento do município.
O desfile teve início com a apresentação do Destacamento de Fronteira 61º BIS do Exército Brasileiro, seguido pela fanfarra da Escola Estadual Justiniano de Serpa. Em seguida, creches, escolas municipais e estaduais, profissionais da educação, Associação de Pais de Crianças Atípicas, Associação de Mulheres Negras e Associação de Parteiras, secretarias de Saúde e de Obras, além dos desbravadores que encantaram o público com coreografias, homenagens e demonstrações de civismo e amor à cidade.
Mailza destaca compromisso com a cidade e celebra conquistas
Durante o evento, a vice-governadora parabenizou o povo thaumaturguense pela data e destacou as conquistas recentes do município, resultado da parceria entre o governo do Estado, a prefeitura e a bancada parlamentar.
“Parabéns, população querida de Marechal Thaumaturgo. Que alegria estar aqui com vocês neste dia tão especial. Hoje assinamos quatro ordens de serviço de obras importantes nas áreas de infraestrutura, agricultura, saneamento e educação. São 33 anos de prosperidade e avanços que refletem o trabalho do prefeito Valdélio [Furtado], da nossa bancada e do governo do Estado, sempre presente com investimentos. Deixo também o abraço do nosso governador Gladson Camelí e o seu compromisso com a nossa juventude, com as nossas crianças, com as famílias acreanas, com o produtor rural e com a nossa população indígena. Todas as pessoas são importantes e é por vocês que nós trabalhamos incansavelmente”, afirmou Mailza.
A vice-governadora ressaltou ainda o carinho da população e a importância de manter viva a tradição cívica e cultural do município. “É uma felicidade imensa participar deste momento, que fortalece o sentimento de pertencimento e orgulho de ser thaumaturguense”, completou.
Prefeito relembra a história de Marechal
O prefeito Valdélio Furtado destacou, em seu discurso, a importância histórica do município e da data, que também celebra os 121 anos da conquista do território do município, por meio de luta armada contra militares peruanos, conflito que marcou a consolidação do território acreano.
“Em 1804, aqui atrás, uma trincheira estava acontecendo, uma guerra entre brasileiros e peruanos, pessoas perderam a vida aqui para conquistar esse território, para hoje nós termos o direito de ter esse espaço. Comemorar o aniversário da nossa cidade é lembrar de todos que lutaram para que este pedaço de terra fosse do Brasil. Então, no dia 5 de novembro é comemorada essa independência política, e nós estamos felizes por isso, porque nós somos um povo forte, que acredita, que aprendeu a viver com as adversidades, com as dificuldades de logística. Hoje é só festa”, disse o prefeito.
Furtado também relembrou os investimentos anunciados pela manhã para o município, como a chegada do asfalto à cidade e a construção de uma escola, além de ações voltadas à agricultura e à cafeicultura.
O desfile contou com a presença do prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, que parabenizou a cidade e destacou os avanços alcançados nas últimas décadas. Também participaram os prefeitos de Manoel Urbano, Rodrigues Alves e Acrelândia; os secretários de Estado Jonathan Donadoni (Casa Civil) e Luiz Calixto (Secretaria de Governo); além dos deputados federais Zezinho Barbary e Antônia Lúcia, e dos deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues e Edvaldo Magalhães.
Pertencimento
Entre os moradores que acompanharam o desfile, o sentimento foi de orgulho. A jovem Antônia Rayca Costa resumiu o clima de emoção. “É maravilhoso, dá para se arrepiar. Ver as escolas, as bandas, os nossos familiares participando é algo que mexe com a gente. É o orgulho de ser thaumaturguense”, disse.
Semana de festividades e encerramento com show
A programação pelos 33 anos de Marechal Thaumaturgo se estendeu por seis dias, com atividades esportivas, cívicas, culturais e de lazer, além de feira de artesanato, apresentações artísticas e homenagens aos pioneiros. As comemorações se encerram nesta quinta-feira com a escolha da Miss e Mister Thaumaturgo 2025 e shows musicais, incluindo o artista nacional Wglemerson Lima.
Você precisa fazer login para comentar.