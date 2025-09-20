Flash
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 4ª edição da Festa da Inclusão no Setembro Verde e Amarelo
Na noite desta sexta-feira (19), a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias Municipais de Educação e Saúde, promoveu a 4ª edição da Festa da Inclusão – Setembro Verde e Amarelo. O evento reuniu autoridades, gestores escolares, educadores, famílias e a comunidade, reforçando o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sem barreiras.
Estiveram presentes o prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde Sérgio Mesquita, a secretária de Educação Eunice Maia Gondim, a coordenadora municipal de Ensino Nilcele Eduino, a coordenadora do Programa de Inclusão Sandra Saraiva e o vereador Cleomar Portela, representando o Legislativo e Moizes Diniz Presidente da FAPAC e Coordenador da Associação “Mentes Azuis”.
O significado do Setembro Verde
O Setembro Verde é uma campanha nacional que destaca a importância da inclusão das pessoas com deficiência. A proposta é conscientizar a sociedade sobre a necessidade de políticas públicas que garantam acessibilidade, respeito, oportunidades e o combate ao capacitismo.
Discursos que marcaram o evento
Vice-prefeito Sérgio Mesquita destacou a importância da integração entre as secretarias e lembrou que saúde, educação e demais áreas da gestão trabalham de forma unida:
“A Secretaria de Saúde é parceira de todas as secretarias. Estamos aqui para valorizar esse momento e reforçar que cuidar das pessoas deve ser prioridade, seja na saúde, na educação ou em qualquer área.”
Prefeito Sérgio Lopes ressaltou o compromisso da gestão com a educação especial e o apoio às famílias:
“Fazer educação já é um grande desafio. Fazer educação inclusiva exige ainda mais dedicação, cuidado e amor. Nossa gestão tem sido referência no Acre e queremos ampliar ainda mais os serviços, fortalecendo também o atendimento às famílias, porque os pais e mães também precisam de acolhimento.”
Sandra Saraiva, coordenadora do Programa de Inclusão, agradeceu o apoio da Prefeitura e reforçou a relevância do projeto:
“Esse trabalho só é possível porque existe um compromisso real da gestão com a inclusão. É um orgulho ver o quanto avançamos.”
Moisés Diniz, presidente da FAPAC e coordenador da Associação Mentes Azuis, emocionou o público ao destacar o pioneirismo de Epitaciolândia:
“Este é o primeiro município do Acre a realizar uma festa dessa dimensão voltada para a inclusão. Muitas mães atípicas deixam de trabalhar e estudar para cuidar dos filhos, porque o Estado brasileiro falhou em apoiá-las. Aqui vemos um exemplo de gestão que faz a inclusão ser real, com ações concretas e não apenas discursos.”
Um marco para Epitaciolândia
A Festa da Inclusão se consolida como uma das principais ações do calendário municipal voltadas para conscientização e valorização da diversidade. O evento contou com apresentações culturais, homenagens e momentos de reflexão sobre a importância da participação plena das pessoas com deficiência em todos os espaços da sociedade.
Reunião marca início do Programa Cidade Empreendedora em Rio Branco
Encontro foi promovido pelo Sebrae, Seplan, Aleac e Amac
O Sebrae, em parceria com o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento do Estado (Seplan), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e a Associação de Municípios do Acre (AMAC), promoveu, nesta sexta-feira (19), a Reunião Inicial de Secretariado do Município de Rio Branco, que integra a agenda de ações do programa Cidade Empreendedora.
O encontro teve o objetivo de tornar pública a adesão do município ao programa, diante dos gestores municipais, graças ao convênio firmado entre Sebrae, Governo e Aleac.
De acordo com o prefeito de Rio Branco e presidente da AMAC, Tião Bocalom, o programa será essencial para que cada município pense no seu modelo de desenvolvimento. “Tenho certeza de que, ao final do programa, teremos os municípios, seus gestores e líderes muito mais capacitados para que possamos, assim, ter um estado mais bem desenvolvido”, disse.
O diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, reforçou o compromisso da instituição com o fortalecimento dos municípios por meio dos pequenos negócios. “O Sebrae é preocupado com o desenvolvimento do nosso estado. Trabalhamos essas parcerias para que a gente consiga melhorar e trazer qualidade de vida para as pessoas”, declarou.
Atuando em uma série de soluções, o Cidade Empreendedora é construído em 10 eixos que vão desde a melhoria da gestão e das políticas públicas, passando pela simplificação de abertura de empresas, inovação e outros, para auxiliar os municípios.
“Acredito que, com esse trabalho, vamos atingir grandes marcas e grandes feitos. Agradecemos essa parceria que nos permite seguir em frente, fazendo a mudança que a nossa sociedade acreana precisa”, afirmou a representante da Aleac, Michelle Silva.
O chefe de Relações Interinstitucionais da Seplan, Francimar Cavalcante, destacou que o convênio firmado vai ao encontro do trabalho desenvolvido pelo Estado. “Temos uma série de ações que colocam o Acre como um corredor de exportação e empoderamento dos municípios. O Cidade Empreendedora certamente vai favorecer o nosso plano de trabalho.”
Para conhecer o programa, acesse: https://sebrae.com.br/
Trabalhador baleado dentro de salão em Brasiléia é transferido em estado gravíssimo para Rio Branco
Diplanir da Silva Pereira, de 35 anos, foi atingido por quatro disparos; tiros perfuraram fígado e intestino. Polícia investiga autoria do crime.
O trabalhador Diplanir da Silva Pereira, de 35 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (19), no bairro Eldorado, em Brasiléia, interior do Acre.
Segundo informações preliminares, um homem armado invadiu o salão de cabeleireiro onde Diplanir prestava serviços e efetuou vários disparos. Após o ataque, o suspeito fugiu sem ser identificado.
Socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi levada ao Hospital Regional do Alto Acre. De acordo com o médico plantonista, Diplanir foi atingido por quatro tiros: um no cotovelo esquerdo, um no joelho direito e dois nas costas, que transfixaram o corpo e atingiram órgãos vitais, como fígado e alças intestinais.
O trabalhador passou por cirurgia de emergência, foi entubado e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada na madrugada deste sábado (20).
A motivação do crime ainda é desconhecida, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
Prefeito Jerry Correia recebe deputado estadual Pedro Longo em Assis Brasil
Hoje, sexta-feira(19), o município de Assis Brasil recebeu com entusiasmo o deputado estadual Pedro Longo em uma reunião realizada no auditório da Câmara de Vereadores. O encontro foi mobilizado pelo diretor da Cooperacre e da Coopaeb, José de Araújo, e contou com a presença de importantes representantes, como Valdemiro, presidente da OCB, e um representante do MAPA Acre. O objetivo do encontro foi fortalecer parcerias voltadas ao desenvolvimento da cidade e à valorização das cooperativas locais.
Durante a visita, o prefeito Jerry Correia agradeceu ao deputado pelas emendas destinadas ao município e destacou a importância do ativismo sociativista no fortalecimento da economia local. “Ficamos muito felizes com sua presença e com as palavras de incentivo. Esperamos consolidar ainda mais essa parceria em benefício de Assis Brasil e de toda nossa população”, afirmou o prefeito.
O deputado Pedro Longo parabenizou a gestão de Jerry Correia pelo vínculo próximo com a população e reforçou o compromisso de colaborar com o desenvolvimento do município. “Assis Brasil está avançando graças às oportunidades geradas pelas cooperativas, e nosso objetivo é continuar apoiando iniciativas que fortaleçam os produtores da zona rural”, disse.
Na ocasião, o deputado veio para realizar simbolicamente o lançamento da pedra fundamental para a construção de uma agroindústria voltada ao processamento de polpas de frutas, que será administrada pela Coopaeb. O projeto representa um passo importante para o crescimento econômico do município e para a geração de novas oportunidades para os produtores locais.
Assis Brasil reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das cooperativas, pilares essenciais para a construção de uma cidade mais próspera e inclusiva.
