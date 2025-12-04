Prefeitura de Epitaciolândia realiza 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF 2025/2028

A Prefeitura de Epitaciolândia realizou nesta quinta-feira, 04, o 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF – Edição 2025/2028, um encontro essencial para discutir políticas públicas voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O evento aconteceu no auditório do CRIE – Centro de Referência do Idoso, reunindo autoridades municipais, lideranças comunitárias, representantes de conselhos, equipes técnicas, sociedade civil e adolescentes do NUCA.

Abertura

A cerimônia iniciou com as boas-vindas do cerimonialista, ressaltando a importância do fórum como espaço de diálogo, participação popular e fortalecimento das ações que impactam diretamente a infância e adolescência no município.

Composição da Mesa

Compuseram a mesa de honra:

⁠ ⁠Prefeito Sérgio Lopes de Souza

⁠ ⁠Vice-prefeito Sérgio Mesquita

⁠ ⁠Articulador estadual do Selo UNICEF, Thiago Silva

⁠ ⁠Articuladora municipal do Selo UNICEF, Marinete Mesquita

⁠ ⁠Mobilizador do Conselho Tutelar / NUCA, Jean Falsabre

⁠ ⁠Mobilizadora do CMDCA, Paula Caroline Dantas

⁠ ⁠Secretário Municipal de Saúde, Sérgio Mesquita

⁠ ⁠Mobilizadora do Resultado Sistêmico, Lindaci Ferreira Franco

⁠ ⁠Secretária Municipal de Educação, Professora Eunice Maia Gondim

⁠ ⁠Procuradora Jurídica do Município, Fernanda Carminha

Após a composição, o fórum seguiu com apresentações das equipes técnicas e diálogos sobre indicadores, metas e estratégias para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância.

Fala do Prefeito Sérgio Lopes

O prefeito destacou o empenho da equipe envolvida no processo do Selo UNICEF e reforçou a determinação da gestão para alcançar a certificação:

“O Selo UNICEF é uma meta que temos buscado com muito empenho. A Marinete, junto com nossa secretária de Educação, tem se dedicado intensamente para que tudo aconteça da melhor forma. Acredito que desta vez dará tudo certo. Desejo um bom dia a todos e que Deus continue abençoando cada um.”

Fala do Vice-Prefeito e Secretário de Saúde, Sérgio Mesquita

Com bom humor, Mesquita relatou os desafios da equipe no cumprimento das metas, mas ressaltou a relevância da certificação para crianças e adolescentes de regiões menos favorecidas:

“O Selo é complexo, ninguém consegue fugir das responsabilidades, mas todos estão comprometidos. Quando conseguirmos o selo, quero entregar um troféu para cada integrante da equipe.O Selo UNICEF existe para garantir que crianças e adolescentes de regiões menos privilegiadas, como em nossa região, tenham seus direitos assegurados. Ele nasceu de estudos que mostram as dificuldades enfrentadas pelos nossos jovens. As metas envolvem indicadores, legislação e ações nas áreas de assistência social, educação e saúde — pilares de uma sociedade mais justa. Que hoje seja um dia produtivo para que esse ‘ selo’ chegue até nós.”

Compromisso com a proteção às crianças

Durante o fórum, foi destacado que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, tem ampliado ações de atenção integral às crianças e adolescentes, incluindo o atendimento a famílias e crianças em situação vulnerável tanto na zona urbana quanto na zona rural.

A gestão reafirmou ainda o compromisso com políticas intersetoriais que garantam atendimento humanizado e proteção social a todos, incluindo crianças refugiadas e em situação de risco.

Relacionado

Comentários