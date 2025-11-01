Prefeitura de Epitaciolândia realiza 127ª edição do Programa Saúde na Comunidade com ação especial dedicada aos servidores públicos

A Prefeitura de Epitaciolândia realizou, nesta sexta-feira (1º), a 127ª edição do Programa Saúde na Comunidade, em uma ação especial voltada aos servidores públicos municipais, em comemoração ao seu dia. O evento aconteceu em clima de confraternização e contou com ampla oferta de serviços de saúde, assistência social e lazer.

A abertura contou com a presença do Prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do Vice-Prefeito Sérgio Mesquita, além de secretários municipais e equipe de gestão. Em sua fala, o prefeito destacou a importância dos servidores para o desenvolvimento da cidade.

“São vocês que, com muito trabalho e dedicação, constroem o futuro do nosso município. Como forma de reconhecimento, decidimos realizar esta edição especial do Programa Saúde na Comunidade dedicada a todos os servidores públicos”, ressaltou Sérgio Lopes.

O vice-prefeito Sérgio Mesquita também reforçou a mensagem de gratidão.

“Agradecemos a cada servidor pelo esforço diário e pelo compromisso em fazer de Epitaciolândia um lugar melhor para todos”, destacou.

Durante o evento, foram ofertados diversos atendimentos e serviços gratuitos, incluindo:

⁠ ⁠Especialidades médicas como nutrologia, ortopedia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, nutrição e colposcopia;

⁠ ⁠Ultrassonografia, eletrocardiograma e consultas médicas ambulatoriais;

⁠ ⁠Atendimento odontológico e de enfermagem;

⁠ ⁠Vacinação de rotina e contra a Covid-19;

⁠ ⁠Testes rápidos para ISTs e Covid-19, PCCU e dispensação de medicamentos;

⁠ ⁠Atendimento psicológico, vacinação antirrábica, serviços do Bolsa Família e cortes de cabelo gratuitos.

Além dos atendimentos, os participantes também puderam aproveitar um momento de confraternização com bingos e sorteios de diversos prêmios, em um clima de valorização e reconhecimento ao trabalho dos servidores.

Estiveram presentes no evento os secretários municipais Lindaci Franco (Assistência Social), Jéssica Morais (Saúde), Eunice Maia Gondim (Educação), Jonas Cavalcante (Meio Ambiente), Marcelo Galvão (Esportes), Francisca Oliveira (Cultura), Marinete Mesquita (Planejamento), Lucineide Aparecida (Gabinete) Hiamar de Paiva Pinheiro (Meio Ambiente), Francisco Rodrigues (Finanças), Jamiele Albuquerque (secretaria da Mulher), e o vereador José Henrique.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal em cuidar de quem cuida da cidade, promovendo saúde, bem-estar e integração entre os servidores e a comunidade.

