Prefeitura de Epitaciolândia realiza 117ª edição do Programa Saúde na Comunidade na Escola Bela Flor

Por: Wesley Cardoso

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu neste sábado, 23 de agosto, a 117ª edição do Programa Saúde na Comunidade, realizada na Escola Municipal Bela Flor. A ação reforça o compromisso da gestão em garantir acesso amplo e de qualidade aos serviços de saúde para toda a população.

Durante a ação, foram ofertados diversos atendimentos médicos especializados, incluindo Ortopedia, Ginecologia, Odontologia, Pediatria, Oftalmologia, Psiquiatria e Nutrologia, além de outros procedimentos que ampliaram o cuidado integral aos moradores.

No total, 1.452 atendimentos e procedimentos foram realizados, beneficiando diretamente centenas de famílias da região.

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Saúde, Sergio Mesquita, esteve presente durante a programação, acompanhando de perto o trabalho da equipe multiprofissional que se dedicou em mais um dia de prestação de serviços essenciais.

Para o prefeito Sérgio Lopes, o Programa Saúde na Comunidade é uma iniciativa que tem se consolidado como um marco de cidadania e dignidade para os moradores.

“Nosso compromisso é garantir saúde com qualidade para todos, levando serviços até quem mais precisa, de forma rápida e eficiente”, destacou.

O secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, reforçou que o trabalho da gestão vai além da oferta de serviços médicos, prezando também pelo cuidado humanizado.

“A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, não mede esforços para levar não apenas saúde, mas também acolhimento às pessoas. Queremos que cada atendimento seja feito com respeito, dedicação e humanidade”, afirmou.

Com mais uma edição de sucesso, o Programa Saúde na Comunidade segue sendo um dos maiores pilares da gestão municipal, aproximando os serviços públicos da população e garantindo mais qualidade de vida para todos os epitaciolandenses.

