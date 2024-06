Prefeitura de Epitaciolândia publica decreto de utilidade pública para desapropriação da área onde será construída a nova ponte entre Epitaciolândia e Brasiléia

Destacando o zelo com cada ferramenta institucional do governo que lidera, na manhã desta quinta-feira, 20, o governador Gladson Cameli realizou uma visita à obra da nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

Retomado em abril, o empreendimento é realizado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e tem previsão de entrega para dezembro. O novo prédio conta com três pavimentos e está sendo construído no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, próximo ao Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps).

Durante a visita, o chefe de Estado afirmou: “Com grande dedicação, queremos estruturar o Imac da melhor forma possível. Este é um órgão de importância para a pauta ambiental e por isso queremos prover uma estrutura de excelência, para agregar todos os servidores que nos ajudam a cumprir o que está na nossa Constituição”.

E continuou: “Estamos construindo locais de trabalho para melhor alcançar o público e cumprir nossas missões institucionais. Trabalhamos com esse propósito, para que a gente não perca mais um dia de verão”.

Segundo o titular da Seop, Ítalo Lopes, a obra está em estágio avançado na parte elétrica e no acabamento do forro. “Estamos em um momento importante de retomada dessa obra. Com a orientação do governador e buscando eficiência, contamos com uma nova empresa trabalhando no projeto”, relatou.

A chegada do verão também é propícia ao trabalho da equipe de obras públicas, com maior oportunidade para avançar na pavimentação do espaço, principalmente do estacionamento. Também destaca-se o apoio realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), que realizou uma limpeza significativa na área.

O instituto

O Imac é uma autarquia estadual criada por meio da Lei nº 851, de 23 de outubro de 1986, com o princípio básico de executar a política ambiental do Acre. Desde sua criação, vem desenvolvendo ações de controle e de educação ambiental, com a responsabilidade de prevenir e incentivar a preservação do meio ambiente.

Vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o instituto estadual contribui para o desenvolvimento sustentável, com compromisso socioambiental e econômico, executando ações de educação ambiental, licenciamento, monitoramento e fiscalização.

