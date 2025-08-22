Prefeitura de Epitaciolândia promove oficina para elaboração de projetos culturais

A capital acreana já vacinou mais de 1,8 mil pessoas contra o sarampo e, até o momento, não possui nenhum caso suspeito da doença em investigação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Rio Branco. A prefeitura intensificou a vacinação diante do aumento de registros na Bolívia, país vizinho ao Acre.

O alerta surgiu em razão do fluxo constante de pessoas entre os dois territórios, o que exige maior vigilância para evitar a reintrodução do vírus no município. Para isso, a principal estratégia adotada tem sido a vacinação em massa.

“O município tem feito busca ativa e várias ações para ampliar a cobertura vacinal. Ainda pedimos que os pais retornem às unidades de saúde para garantir a segunda dose de seus filhos, pois apenas uma não assegura imunidade completa. Crianças a partir dos seis meses já podem receber a dose zero, liberada pelo Ministério da Saúde, e adultos até 30 anos precisam ter duas doses”, destacou a diretora de Vigilância Epidemiológica Socorro Martins.

A vacina, que também protege contra caxumba e rubéola, está disponível em todas as unidades de saúde da capital. Crianças de seis meses a um ano devem receber a dose zero; aos 12 meses, a primeira dose; e aos 15 meses, a segunda. Adultos de até 29 anos necessitam de duas doses comprovadas, enquanto pessoas de 30 a 59 anos precisam de apenas uma.

“Pedimos que todos procurem as unidades de saúde para completar o ciclo vacinal. Até os 29 anos são necessárias duas doses; a partir dos 30, pelo menos uma. O acesso é rápido e seguro em qualquer unidade”, disse o secretário municipal de Saúde, Frank Biths.

Quem deve se vacinar contra o sarampo: crianças a partir de 6 meses: dose zero; crianças de 12 meses: 1ª dose; crianças de 15 meses: 2ª dose (completa o esquema); adultos de 18 a 29 anos: duas doses; adultos de 30 a 59 anos: uma dose.

