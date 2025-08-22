Acre
Prefeitura de Epitaciolândia promove oficina para elaboração de projetos culturais
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SECUT), realizou nesta quinta-feira, 21, na Escola Bela Flor, uma oficina voltada à elaboração de projetos culturais. A iniciativa tem como objetivo capacitar os fazedores de cultura do município para participarem dos editais de incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).
A capacitação foi conduzida pelo presidente da Fundação de Cultura de Senador Guiomard (FUNCAV), Eudiran Carneiro, que trouxe orientações práticas sobre a elaboração de propostas, documentação necessária e formas de acesso aos recursos disponibilizados pela lei.
O encontro contou ainda com a presença da Secretária de Planejamento de Epitaciolândia (SEPLAN), Marinete Mesquita, da Secretária de Educação, Eunice Gondim, da Diretora de Cultura, Rachelly Fabrine, do vereador Cleomar Portela e de representantes de diferentes segmentos artísticos e sociais.
Durante o evento, a Secretária de Cultura de Epitaciolândia, Francisca Oliveira, destacou a relevância da ação para fortalecer o setor cultural no município.
— “O incentivo aos fazedores de cultura é de fundamental importância, pois as diversas expressões artísticas promovem transformação social. Com os recursos disponibilizados pela PNAB, os artistas terão condições de realizar atividades que beneficiam toda a comunidade”, afirmou.
Nos próximos dias, a Prefeitura de Epitaciolândia deve publicar o edital da PNAB. A gestão reforça que os interessados devem acompanhar os canais oficiais de comunicação do município para não perder o prazo de inscrição e garantir a participação no processo seletivo.
Com esta ação, a administração municipal reafirma o compromisso com a valorização da cultura local e com a democratização do acesso às políticas públicas voltadas ao setor.
Com mais de 1,8 mil vacinados, Rio Branco não tem caso suspeito de sarampo em investigação
A capital acreana já vacinou mais de 1,8 mil pessoas contra o sarampo e, até o momento, não possui nenhum caso suspeito da doença em investigação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Rio Branco. A prefeitura intensificou a vacinação diante do aumento de registros na Bolívia, país vizinho ao Acre.
O alerta surgiu em razão do fluxo constante de pessoas entre os dois territórios, o que exige maior vigilância para evitar a reintrodução do vírus no município. Para isso, a principal estratégia adotada tem sido a vacinação em massa.
“O município tem feito busca ativa e várias ações para ampliar a cobertura vacinal. Ainda pedimos que os pais retornem às unidades de saúde para garantir a segunda dose de seus filhos, pois apenas uma não assegura imunidade completa. Crianças a partir dos seis meses já podem receber a dose zero, liberada pelo Ministério da Saúde, e adultos até 30 anos precisam ter duas doses”, destacou a diretora de Vigilância Epidemiológica Socorro Martins.
A vacina, que também protege contra caxumba e rubéola, está disponível em todas as unidades de saúde da capital. Crianças de seis meses a um ano devem receber a dose zero; aos 12 meses, a primeira dose; e aos 15 meses, a segunda. Adultos de até 29 anos necessitam de duas doses comprovadas, enquanto pessoas de 30 a 59 anos precisam de apenas uma.
“Pedimos que todos procurem as unidades de saúde para completar o ciclo vacinal. Até os 29 anos são necessárias duas doses; a partir dos 30, pelo menos uma. O acesso é rápido e seguro em qualquer unidade”, disse o secretário municipal de Saúde, Frank Biths.
Quem deve se vacinar contra o sarampo: crianças a partir de 6 meses: dose zero; crianças de 12 meses: 1ª dose; crianças de 15 meses: 2ª dose (completa o esquema); adultos de 18 a 29 anos: duas doses; adultos de 30 a 59 anos: uma dose.
Com informações da Ascom PMRB
Vice-prefeito e militar aposentado participa de homenagem ao Dia do Soldado na fronteira com Bolívia
Cerimônia em Epitaciolândia reuniu autoridades brasileiras e bolivianas do 5º BPM e Polícia Departamental de Pando; evento destacou cooperação binacional e importância das Forças Armadas
O vice-prefeito de Brasiléia, Amaral do Gelo (PL), militar aposentado, participou nesta sexta-feira (22) da solenidade em homenagem ao Dia do Soldado realizada pelo 1º Pelotão de Selva da 2ª Companhia Destacada de Selva – Guardiões da Fronteira. O evento contou com a presença de autoridades civis e militares do Brasil e da Bolívia, incluindo o Comandante Geral da Polícia Departamental de Pando, Oscar David Ruiz Arana, e o Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, Capitão Tales Rafael.
A cerimônia, realizada em Epitaciolândia, reforçou a integração entre as instituições e o compromisso conjunto com o desenvolvimento e a segurança da região fronteiriça. Momentos cívicos marcaram as homenagens aos profissionais que atuam na proteção das fronteiras acreanas, simbolizando a cooperação binacional entre Brasil e Bolívia.
A data, celebrada anualmente em 25 de agosto em homenagem ao Duque de Caxias (patrono do Exército Brasileiro), serviu para reconhecer a dedicação e o sacrifício dos militares que atuam na defesa nacional. O evento destacou a importância estratégica da presença do Exército na região ocidental da fronteira acreana, reforçando os laços de cooperação e segurança com o Departamento de Pando, na Bolívia.
Disputa pela presidência do MDB no Acre gera tensão e governo nega envolvimento
Eleição entre Vagner Sales e deputado Tanízio Sá na sexta-feira (29) mobiliza bastidores; vice-governadora Mailza Assis e secretário Luiz Calixto afirmam neutralidade
A eleição para a presidência regional do MDB, marcada para sexta-feira (29), acirrou os ânimos nos bastidores políticos acreanos e colocou em confronto o atual presidente Vagner Sales e o deputado estadual Tanízio Sá. Rumores sobre suposto envolvimento do governo estadual como “cabo eleitoral” de Tanízio foram veementemente negados pela vice-governadora Mailza Assis (PP) e pelo secretário de Governo, Luiz Calixto.
Em áudio enviado ao Blog do Crica, Mailza Assis deixou clara sua neutralidade: “Não participarei da disputa interna do MDB, não me envolverei de forma alguma e só voltarei a conversar com o partido depois da nova executiva formada”. Calixto reforçou: “A questão do MDB é resolvida pelo MDB. O governo não se mete em eleição do partido”.
Apesar da tensão, ambos os candidatos buscam demonstrar civilidade. Vagner Sales afirmou que “as divergências sempre foram resolvidas pelo voto”, enquanto Tanízio Sá defendeu a alternância de poder como processo natural. Marcus Alexandre, presidente do diretório municipal e vice na chapa de Sales, confirmou ter sido abordado por Tanízio, mas manteve lealdade ao atual presidente, projetando unificação do partido após o pleito.
