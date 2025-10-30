Prefeitura de Epitaciolândia promove II Ciclo Formativo com foco na alfabetização dos anos iniciais

O Acre deu mais um passo à frente na inovação tecnológica ao se tornar o primeiro estado brasileiro a operar o drone Harpia, veículo aéreo não tripulado (Vant) voltado ao reforço do monitoramento de fronteiras. Com investimento superior a R$ 6,7 milhões, o equipamento realizou seu voo inaugural nesta quinta-feira, 30, em cerimônia acompanhada pelo governador Gladson Camelí e autoridades.

O Vant Harpia foi entregue no Acre em maio deste ano e integra o projeto aprovado pelo convênio nº 966019/2024, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Ulysses. O investimento total é de mais de R$ 6,7 milhões, com contrapartida estadual de R$ 7 mil. A iniciativa conta com o apoio do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, e aguarda liberação financeira pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

Ele será utilizado em operações de monitoramento de áreas sensíveis e ações estratégicas de inteligência. Com capacidade de operar 24 horas por dia, o Vant pode atingir altitudes de até 5 mil metros, tornando-se inaudível e invisível acima de 750 metros. O sistema inclui aeronave de asa fixa, câmeras de alta precisão, estações de controle de solo e sistema de lançamento, com autonomia de voo de até 200 km.

Avanço significativo

O projeto também prevê o treinamento especializado de pilotos e técnicos em São José dos Campos (SP) garantindo a qualificação da equipe responsável pela operação e manutenção do equipamento. Neste primeiro momento, os quatro operadores são policiais penais.

“O primeiro voo do Harpia representa um avanço significativo na integração entre ciência, inovação e segurança pública. É mais uma demonstração de que o Acre está no caminho certo, investindo em tecnologia e capacitação para proteger melhor sua população”, concluiu.

Ele destacou o papel da tecnologia como aliada estratégica na segurança pública do Acre e agradeceu o apoio da bancada federal, em especial do deputado federal Coronel Ulysses, reconhecendo o empenho da equipe de governo para viabilizar a chegada do primeiro veículo aéreo não tripulado ao estado.

“Hoje estamos realizando o voo inaugural do primeiro drone Harpia aqui no Acre, com o apoio da nossa bancada federal e da equipe de governo que trabalhou muito para tornar isso possível”, afirmou.

Camelí ressaltou que o equipamento é o primeiro de outros que estão por vir e que sua utilização representa um avanço significativo na prevenção e proteção das fronteiras. “A tecnologia reforça a nossa segurança pública. Prevenir é salvar vidas, e esse é o nosso grande objetivo: dar condições de trabalho para que esses guerreiros, homens e mulheres, possam exercer suas funções com mais qualidade e eficiência.”

O governador também lembrou que o Acre está localizado em uma região com mais de 2,2 mil quilômetros de fronteira, o que exige soluções modernas e eficazes. “Nada mais justo que contar com veículos não tripulados e tecnologia de ponta para nos ajudar na proteção das nossas fronteiras”, concluiu.

Marco na modernização

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Américo Gaia, destacou a importância do primeiro voo operacional do drone Harpia em território acreano, classificando o equipamento como um marco na modernização da segurança pública do estado.

“Este é o primeiro voo operacional aqui em terras acreanas. É um equipamento que vai ajudar, e muito, todas as áreas da Segurança Pública”, afirmou. Segundo ele, o drone será utilizado desde o monitoramento ambiental, como focos de incêndio e desmatamento, até ações de prevenção e vigilância nos presídios.

Gaia explicou que o drone Harpia é equipado com câmeras termais, capazes de captar imagens em locais de difícil acesso. “Com essa tecnologia, conseguimos enxergar onde ninguém imagina que estamos observando. É uma ferramenta essencial para monitorar os mais de dois mil quilômetros de fronteira que temos com o Peru e a Bolívia.”

O secretário ressaltou que o Acre é o primeiro estado brasileiro a adquirir esse tipo de tecnologia. “Esse investimento é o que faz a diferença para que possamos operacionalizar nossas ações com mais eficiência”, disse, destacando o olhar atento do governador Gladson Camelí para a área da Segurança Pública.

Questionado sobre a expansão do uso dos drones, Gaia confirmou que o estado deve receber futuramente outro drone como esse. “Serão dois drones: um vai cobrir a região de Rio Branco, com base no Ciopaer, e o outro ficará na base do Ciopaer no Juruá. Com isso, teremos cobertura aérea total em todos os quilômetros quadrados do estado do Acre.”

