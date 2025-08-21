Prefeitura de Epitaciolândia promove curso de brigadistas em parceria com Bombeiros e Exército Brasileiro

Capacitação reuniu servidores públicos e representantes de comunidades rurais para fortalecer a prevenção e o combate a incêndios na região

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Departamento Municipal de Defesa Civil, realizou em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Acre e o Exército Brasileiro, um curso de formação de brigadistas voltado a servidores públicos e representantes de comunidades rurais.

A capacitação teve como objetivo preparar e orientar os participantes sobre técnicas de prevenção e combate a incêndios, primeiros socorros e ações de resposta em situações de emergência, fortalecendo a segurança e a proteção da população local.

O curso foi ministrado pelos instrutores Subtenente Agenaldo, Sargento Filipe Lima e Soldado Adriana, que compartilharam conhecimento técnico e prático com os participantes.

O evento contou ainda com a presença de representantes da Companhia Especial de Fronteira do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre e do coordenador da Defesa Civil Municipal, Sgtb Cleudes, que destacou a importância da integração entre os órgãos para garantir mais eficiência nas ações de prevenção.

“Essa capacitação é fundamental, pois amplia a rede de pessoas preparadas para agir em situações de risco, tanto na zona urbana quanto nas comunidades rurais”, ressaltou o coordenador da Defesa Civil.

Com essa iniciativa, a gestão municipal reforça seu compromisso em promover segurança, prevenção e qualidade de vida para a população epitaciolandense.

