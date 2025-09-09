Acre
Prefeitura de Epitaciolândia leva solidariedade à comunidade da Invasão da Nasinha com distribuição de sopa
Nesta segunda-feira, 09, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma importante ação social na comunidade conhecida como Invasão da Nasinha. Ao todo, foram distribuídos 200 potes de sopa aos moradores locais, garantindo alimento e acolhimento em um momento de proximidade com a população.
A iniciativa faz parte das ações de assistência promovidas pela gestão municipal, que tem como objetivo atender as famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas apoio alimentar, mas também atenção, cuidado e incentivo à integração social.
De acordo com a secretária de Assistência Social Lindaci Franco, essas ações reforçam o compromisso da administração em promover solidariedade e bem-estar, mostrando que pequenos gestos podem ter grande impacto na vida das pessoas.
Além da distribuição de sopa, a ação proporcionou momentos de convivência entre a comunidade e a equipe da Prefeitura, fortalecendo os vínculos e demonstrando a importância da união entre poder público e sociedade.
Com iniciativas como esta, a Prefeitura de Epitaciolândia reafirma o seu papel de estar presente junto às comunidades, levando dignidade, apoio e esperança para todos os cidadãos.
Prefeitura de Rio Branco apresenta proposta de Plano Diretor e Plano Plurianual aos vereadores da base aliada
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Articulação realizou, nesta terça-feira, (9), uma reunião com vereadores da base aliada para apresentar as propostas de revisão do Plano Diretor e a elaboração do Plano Plurianual (PPA). O encontro teve como objetivo alinhar as reformulações e reforçar a importância da parceria entre o Executivo e Legislativo na construção de políticas públicas que orientem o crescimento ordenado da cidade.
O encontro foi liderado pelo secretário Rennan Biths (Saúde e Articulação Institucional) e ministrado pela diretora da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Ana CunhaEntre os vereadores presentes, estavam Samir Bestene, Bruno Moraes, Joabe Lira, Aiache, Matheus Paiva, Márcio Mustafá, João Paulo Silva, Leôncio Castro e Felipe Tchê.
Durante a reunião, Ana detalhou os principais pontos da revisão do Plano Diretor, documento que define as regras para o uso e a ocupação do solo urbano, prevê obras estruturantes e elabora diretrizes para o desenvolvimento do município.
Entre as propostas, foram apresentadas pautas que simplificam o licenciamento de empreendimentos em áreas já consolidadas da cidade, liberam a instalação de postos de gasolina próximos entre si, e facilitam a abertura de comércios e igrejas menores, e reduzem a burocracia para estacionamentos, entre outras.
Ana explicou que essa revisão do Plano Diretor classificou os empreendimentos de acordo com seu potencial de gerar tráfego e impacto no sistema viário. “Então, a gente precisa saber onde vai colocar, não pode colocar em qualquer lugar. Podem ser lugares que as ruas já são preparadas para receber esse peso, esse volume. O espírito é isso. O dever na rua, o traçado viário, o tipo de pavimento está muito ligado e tem um tipo de coisa que pode colocar ali”.
O secretário de articulação política, Rennan Biths, destacou que a reunião com os parlamentares reforça a transparência do processo e possibilita que as informações cheguem com clareza ao Legislativo.
“A reunião com os parlamentares reforça a transparência do processo e garante que todas as informações cheguem de forma clara ao Legislativo, que terá um papel fundamental na análise e votação das matérias. Esse diálogo é essencial para que possamos construir, juntos, um planejamento urbano que responda às necessidades da população e prepare Rio Branco para o futuro.”
Os vereadores presentes, destacaram a relevância das propostas, que tratam de temas como mobilidade urbana, infraestrutura, habitação, comércio e serviços, focadas em garantir qualidade de vida à população e preparar a cidade para desafios futuros.
Sonho se tornando realidade: vem aí a 1ª Expo Fronteira em Assis Brasil
A Prefeitura de Assis Brasil segue avançando com os trabalhos de limpeza e adequação da área que vai sediar a 1ª Expo Fronteira. As equipes estão realizando serviços de terraplanagem, preparando o espaço para, em breve, iniciar a montagem da estrutura que receberá o grande evento.
A Expo Fronteira será um marco para o município, reunindo em um só espaço a exposição de produtos, produções locais e oportunidades de negócios que fortalecem a economia da nossa região.
O prefeito Jerry Correia, que acompanha de perto os trabalhos, aproveitou para reforçar o convite a toda a população:
“Estamos preparando um evento histórico para Assis Brasil. A 1ª Expo Fronteira será um espaço de integração, cultura e oportunidades. Contamos com a presença de todos para viver esse sonho junto conosco.”
Após protestos, obras de galerias na Sobral devem começar em até 15 dias
Após uma série de manifestações de moradores, a Prefeitura de Rio Branco garantiu nesta terça-feira, 09, que a instalação de três pontos de galerias no bairro Sobral terá início em até 15 dias. A confirmação veio durante reunião entre lideranças comunitárias e representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) ocorrido na manhã desta terça (09).
O presidente do bairro João Paulo, Everton Rodrigues, destacou em entrevista ao repórter do ac24horas Play, David Medeiros, que a mobilização dos moradores foi determinante para garantir o acordo.
“A gente se mobilizou hoje, como você falou, esse problema já é recorrente, fizemos o manifesto na quarta-feira passada, o senhor estava lá presente, fechamos na Sobral quarta-feira, não tivemos resposta, fomos lá para o batalhão, não tivemos resposta e hoje a gente resolveu generalizar, como a gente pode falar assim, a gente resolveu juntar o presidente do bairro Plácido de Castro, o presidente do bairro Boa Vista, o presidente do bairro Sobral, alguns moradores, hoje faltaram trabalhos, estão aqui, a gente fechou aqui em frente à prefeitura, fechou os dois acessos aqui na avenida e aí hoje a gente foi convidado, o pessoal da prefeitura do gabinete da Seinfra vieram aqui, chamaram nós para uma reunião, a gente está muito satisfeito com o resultado desse manifesto de hoje”, relatou.
Segundo Rodrigues, a principal demanda era a implantação das galerias no leito do Igarapé Sobral, que corta sete bairros da região. “Foi falado lá que as galerias vão ser implantadas em 15 dias, vão começar os serviços. Houve um atraso, houve sim questão de demanda, de pedido, de licitação para essas galerias ficarem prontas. Então assim, hoje a gente sai daqui satisfeito com o que ficou acordado. Me deram um prazo para nós de 15 dias para esses três pontos de galeria serem instalados. O nosso sentimento aqui é de gratidão à Prefeitura de Rio Branco. A gente não está pedindo nenhum luxo, o que a gente está pedindo é viver um inverno digno, um inverno tranquilo, sem aquela pressão de não poder dormir e acordar com água dentro de casa”, ressaltou.
O secretário adjunto da Seinfra, Paulo Henrique, confirmou o prazo e explicou que os materiais já estão sendo produzidos. “Essa reunião já é a continuidade de um acordo que aconteceu no final de agosto, junto com essa comunidade, com o intermédio do vereador Joabe, que é o presidente da Câmara, onde a gente já tinha feito um acordo de fazer a realização e a implantação de três novas galerias na comunidade. A ordem de serviço da confecção das galerias já foi dada, as galerias estão em confecção, estão na cura do concreto, só a cura do concreto leva 28 dias. Ficou pacificado, temos um novo prazo para dar início na execução da intervenção e a comunidade seja satisfeita. Estamos com uma resposta boa e no prazo máximo de 15 dias já vai começar as obras”, explicou.
Já o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, ponderou que a manifestação dos moradores não teria sido necessária, pois o compromisso já havia sido firmado anteriormente.
“É infundada e inapropriada essa manifestação, porque bem recente, há uns 15, 20 dias atrás, foi feita uma reunião no meu gabinete e houve o compromisso com os líderes da Sobral para realizar esse trabalho lá naquele bairro. Só que tem que ser feita a confecção das galerias, que não é da múltipla dia, enfim, já está em confecção, a empresa está fazendo esse trabalho. Ainda vai ter que ter um período de cura, que é para poder secar direitinho, para a gente poder fazer a alocação dessas aguelas, desse material. A população da Sobral pode ter certeza que muito em breve, ainda neste verão, nós vamos estar atendendo a todo o compromisso que foi firmado lá com a gente, lá no gabinete da Seinfra, que é a colocação das galerias naquele bairro”, finalizou.
